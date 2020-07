LIVE: Leicester moet nu twee keer scoren om het CL-ticket binnen te halen

90+7' tweede helft, minuut 97. Vervanging bij Manchester United, Odion Ighalo erin, Anthony Martial eruit wissel Anthony Martial Odion Ighalo

90+7' tweede helft, minuut 97. Vervanging bij Manchester United, Timothy Fosu-Mensah erin, Marcus Rashford eruit wissel Marcus Rashford Timothy Fosu-Mensah

90+6' tweede helft, minuut 96. Manchester mag nog een vrije trap nemen. Pogba beslist om de bal naar een ploegmaat te passen en de match uit te tikken. . Manchester mag nog een vrije trap nemen. Pogba beslist om de bal naar een ploegmaat te passen en de match uit te tikken.

90+5' tweede helft, minuut 95. McTominay hinkt licht gehavend naar de kant, maar lijkt de laatste minuten te kunnen uitspelen. . McTominay hinkt licht gehavend naar de kant, maar lijkt de laatste minuten te kunnen uitspelen.

90+4' Rode kaart voor Jonny Evans van Leicester City tijdens tweede helft, minuut 94 Jonny Evans Leicester City

90+3' tweede helft, minuut 93. Rood voor Evans. Als klap op de vuurpijl krijgt Evans nog een rode kaart. Hij heeft alleen oog voor de benen voor McTominay. . Rood voor Evans Als klap op de vuurpijl krijgt Evans nog een rode kaart. Hij heeft alleen oog voor de benen voor McTominay.

90+2' Gele kaart voor Brandon Williams van Manchester United tijdens tweede helft, minuut 92 Brandon Williams Manchester United

90+1' tweede helft, minuut 91. Schmeichel komt mee naar voor voor een vrije trap. Het moet nu gebeuren. . Schmeichel komt mee naar voor voor een vrije trap. Het moet nu gebeuren.

90+1' Leicester krijgt nog 5 extra minuten. . tweede helft, minuut 91. Leicester krijgt nog 5 extra minuten



90' Gele kaart voor Paul Pogba van Manchester United tijdens tweede helft, minuut 90 Paul Pogba Manchester United

89' tweede helft, minuut 89.

88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Leicester City, George Hirst erin, Luke Thomas eruit wissel Luke Thomas George Hirst

87' tweede helft, minuut 87. Alles-of-niets-offensief. Leicester en Manchester United zijn aan hun laatste minuten bezig van dit seizoen. Leicester brengt iedereen naar voor voor een laatste alles-of-niets-offensief. . Alles-of-niets-offensief Leicester en Manchester United zijn aan hun laatste minuten bezig van dit seizoen. Leicester brengt iedereen naar voor voor een laatste alles-of-niets-offensief.

86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij Manchester United, Scott McTominay erin, Bruno Fernandes eruit wissel Bruno Fernandes Scott McTominay

84' tweede helft, minuut 84. De corner die erop volgt is niet gevaarlijk. Manchester krijgt een fout mee na een overtreding van Evans. . De corner die erop volgt is niet gevaarlijk. Manchester krijgt een fout mee na een overtreding van Evans.

83' Gele kaart voor Jamie Vardy van Leicester City tijdens tweede helft, minuut 83 Jamie Vardy Leicester City

83' tweede helft, minuut 83. Maguire haalt Vardy neer: vrije trap voor Leicester. Gray neemt hem voor zijn rekening, maar die wijkt af. Matic krijgt geel voor een fout in de opbouw. . Maguire haalt Vardy neer: vrije trap voor Leicester. Gray neemt hem voor zijn rekening, maar die wijkt af. Matic krijgt geel voor een fout in de opbouw.

81' tweede helft, minuut 81. Maddison en Iheanacho zitten er maar bedrukt bij in de tribunes. De Europa League wenkt. Maar in tien minuten kan nog veel gebeuren. . Maddison en Iheanacho zitten er maar bedrukt bij in de tribunes. De Europa League wenkt. Maar in tien minuten kan nog veel gebeuren.

77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij Manchester United, Jesse Lingard erin, Mason Greenwood eruit wissel Mason Greenwood Jesse Lingard

75' tweede helft, minuut 75. Barnes bijna super-sub. Barnes staat nog maar net op het veld en hij kan al bijna scoren. Voor het doel van De Gea mag hij in de draai uithalen, maar De Gea staat op de juiste plaats. De Spanjaard heeft de bal klemvast. . Barnes bijna super-sub Barnes staat nog maar net op het veld en hij kan al bijna scoren. Voor het doel van De Gea mag hij in de draai uithalen, maar De Gea staat op de juiste plaats. De Spanjaard heeft de bal klemvast.

73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij Leicester City, Demarai Gray erin, Marc Albrighton eruit wissel Marc Albrighton Demarai Gray

73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij Leicester City, Dennis Praet erin, Hamza Choudhury eruit wissel Hamza Choudhury Dennis Praet

73' tweede helft, minuut 73.

73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij Leicester City, Harvey Barnes erin, Youri Tielemans eruit wissel Youri Tielemans Harvey Barnes

73' tweede helft, minuut 73. De ene Rode Duivel gaat eraf, de andere komt erin. Tielemans heeft zijn stempel niet kunnen drukken op de wedstrijd. Hij wordt vervangen door Harvey Barnes. Dennis Praet komt in de plaats van Hamza Choudhury. . De ene Rode Duivel gaat eraf, de andere komt erin Tielemans heeft zijn stempel niet kunnen drukken op de wedstrijd. Hij wordt vervangen door Harvey Barnes. Dennis Praet komt in de plaats van Hamza Choudhury.

72' tweede helft, minuut 72.

71' tweede helft, minuut 71. GOAL: Fernandes maakt de 0-1 vanop de stip. Na de coöperatieve tackle van Morgan en Evans schiet Fernandes de penalty simpel binnen. Leicester mag stilaan de turbo aanzetten. . GOAL: Fernandes maakt de 0-1 vanop de stip Na de coöperatieve tackle van Morgan en Evans schiet Fernandes de penalty simpel binnen. Leicester mag stilaan de turbo aanzetten.

71' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 71 door Bruno Fernandes van Manchester United. 0, 1. penalty Leicester City Manchester United 0 1

69' Gele kaart voor Jonny Evans van Leicester City tijdens tweede helft, minuut 69 Jonny Evans Leicester City

67' tweede helft, minuut 67. Penalty voor Manchester United. Morgan en Evans vliegen beide stevig in het duel met een doorgebroken Martial in de zestienmeter. De VAR kijkt nog even na, maar het is duidelijk: penalty voor Manchester en een gele kaart voor Evans. . Penalty voor Manchester United Morgan en Evans vliegen beide stevig in het duel met een doorgebroken Martial in de zestienmeter. De VAR kijkt nog even na, maar het is duidelijk: penalty voor Manchester en een gele kaart voor Evans.

63' Gele kaart voor Victor Lindelöf van Manchester United tijdens tweede helft, minuut 63 Victor Lindelöf Manchester United

62' tweede helft, minuut 62. Lindelöf krijgt geel na een onnodige tackle op Vardy. . Lindelöf krijgt geel na een onnodige tackle op Vardy.

60' tweede helft, minuut 60.

60' Bal tegen doelkader. Vardy devieert een vrije trap van Tielemans met de kop. De bal vliegt hoog en valt uiteindelijk nog op de deklat. Een kans die letterlijk uit de lucht kwam vallen. . tweede helft, minuut 60. Bal tegen doelkader Vardy devieert een vrije trap van Tielemans met de kop. De bal vliegt hoog en valt uiteindelijk nog op de deklat. Een kans die letterlijk uit de lucht kwam vallen.

58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij Leicester City, Ayoze Pérez erin, Kelechi Iheanacho eruit wissel Kelechi Iheanacho Ayoze Pérez

57' tweede helft, minuut 57. Greenwood vindt Martial bijna blindelings. Martial omzeilt de buitenspelval, maar de pas is te hard. Schmeichel komt goed en het gevaar is alweer geweken. . Greenwood vindt Martial bijna blindelings. Martial omzeilt de buitenspelval, maar de pas is te hard. Schmeichel komt goed en het gevaar is alweer geweken.

56' tweede helft, minuut 56. Inspiratie uit de regen. Het regent ondertussen pijpenstelen in Leicester. Misschien halen ze er inspiratie uit. De monsterzege tegen Southampton (0-9) werd ook in hondenweer afgwerkt. . Inspiratie uit de regen Het regent ondertussen pijpenstelen in Leicester. Misschien halen ze er inspiratie uit. De monsterzege tegen Southampton (0-9) werd ook in hondenweer afgwerkt.

46' tweede helft, minuut 46. Eerste corner Leicester. Albrighton wordt op rechts aangespeeld door Iheanacho. Albrighton wil de bal voor doel leggen, maar Lindelöf schermt goed af. Het resultaat is een eerste corner voor Leicester in deze match. . Eerste corner Leicester Albrighton wordt op rechts aangespeeld door Iheanacho. Albrighton wil de bal voor doel leggen, maar Lindelöf schermt goed af. Het resultaat is een eerste corner voor Leicester in deze match.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Leicester heeft nog 45 minuten om het CL-ticket binnen te halen. . 2e helft Leicester heeft nog 45 minuten om het CL-ticket binnen te halen.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

17:55 rust, 17 uur 55. Chelsea staat voor tegen Wolverhampton. In het duel tussen Chelsea en Wolverhampton staat het 2-0 in het voordeel van Chelsea. Op dit moment gaat Chelsea naar de Champions League. Dat is voor Leicester een extra reden om alles op de aanval te zetten in de tweede helft. . Chelsea staat voor tegen Wolverhampton In het duel tussen Chelsea en Wolverhampton staat het 2-0 in het voordeel van Chelsea. Op dit moment gaat Chelsea naar de Champions League. Dat is voor Leicester een extra reden om alles op de aanval te zetten in de tweede helft.

17:49 rust, 17 uur 49. RUST: 0-0. De spelers mogen thee gaan drinken na een magere eerste helft. 0-0 is een gepaste score na 45 minuten voetballen. Leicester moet een stuk offensiever uit de hoek komen in de tweede helft als het naar Champions League wil. . RUST: 0-0 De spelers mogen thee gaan drinken na een magere eerste helft. 0-0 is een gepaste score na 45 minuten voetballen. Leicester moet een stuk offensiever uit de hoek komen in de tweede helft als het naar Champions League wil.

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. De corner die erop volgt, wordt weggekopt. In de rebound knalt Rashford op de vuisten van Schmeichel. . De corner die erop volgt, wordt weggekopt. In de rebound knalt Rashford op de vuisten van Schmeichel.

45' eerste helft, minuut 45. Manchester gevaarlijk op het einde. In de toegevoegde tijd komt Manchester nog eens gevaarlijk uit de hoek. Het schot van Martial wijkt af op een Leicester-been. . Manchester gevaarlijk op het einde In de toegevoegde tijd komt Manchester nog eens gevaarlijk uit de hoek. Het schot van Martial wijkt af op een Leicester-been.

45' eerste helft, minuut 45. We gaan bijna rusten en beide teams maken geen aanstalten om met een voorsprong de kleedkamers in te duiken. Leicester zal in de tweede helft meer risico's moeten nemen om die belangrijke overwinning uit de brand te slepen. . We gaan bijna rusten en beide teams maken geen aanstalten om met een voorsprong de kleedkamers in te duiken. Leicester zal in de tweede helft meer risico's moeten nemen om die belangrijke overwinning uit de brand te slepen.

41' eerste helft, minuut 41. Op een voorzet van de 19-jarige Thomas kan Vardy de bal niet goed genoeg raken. Maguire dekte Vardy ook volgens het boekje. . Op een voorzet van de 19-jarige Thomas kan Vardy de bal niet goed genoeg raken. Maguire dekte Vardy ook volgens het boekje.

35' eerste helft, minuut 35.

33' eerste helft, minuut 33. Bijna Tielemans. Onze landgenoot mag vlak voor doel proberen, maar zijn schot mist kracht. . Bijna Tielemans Onze landgenoot mag vlak voor doel proberen, maar zijn schot mist kracht.

28' Fernandes scoort uit buitenspel. Met een splijtende pas zet Rashford Fernandes voor doel. De Portugees verschalkt Scheimel. In de herhaling is wel te zien dat Fernandes een meter of twee buitenspel staat. . eerste helft, minuut 28. Fernandes scoort uit buitenspel Met een splijtende pas zet Rashford Fernandes voor doel. De Portugees verschalkt Scheimel. In de herhaling is wel te zien dat Fernandes een meter of twee buitenspel staat.

25' eerste helft, minuut 25. Bijna-blunder van De Gea. Leicester kan counteren na een aanval van Manchester. Iheanacho besluit zelf veel te zwak op doel. De Gea kan de bal evenwel niet klemmen en moet het in twee tijden doen. Even leek een nieuwe blunder in de maak. . Bijna-blunder van De Gea Leicester kan counteren na een aanval van Manchester. Iheanacho besluit zelf veel te zwak op doel. De Gea kan de bal evenwel niet klemmen en moet het in twee tijden doen. Even leek een nieuwe blunder in de maak.

24' eerste helft, minuut 24. Manchester heeft nog steeds het meeste balbezit, maar het stokt voor het Leicester-doel. De geïmproviseerde verdediging van Leicester staat voorlopig als een huis. . Manchester heeft nog steeds het meeste balbezit, maar het stokt voor het Leicester-doel. De geïmproviseerde verdediging van Leicester staat voorlopig als een huis.

22' eerste helft, minuut 22. Ook Maguire wil zijn ex-club een geschenk geven. Hij gaat op de bal staan voor eigen doel. Gelukkig voor Manchester werkt Lindelöf de bal weg. . Ook Maguire wil zijn ex-club een geschenk geven. Hij gaat op de bal staan voor eigen doel. Gelukkig voor Manchester werkt Lindelöf de bal weg.

21' eerste helft, minuut 21.

20' eerste helft, minuut 20. Pogba zwiept de bal voor doel, maar Schmeichel plukt de bal makkelijk uit de lucht. . Pogba zwiept de bal voor doel, maar Schmeichel plukt de bal makkelijk uit de lucht.

18' eerste helft, minuut 18. Leicester komt opzetten. Thomas vindt Albrighton op de rechterflank. Maar hij schiet ook te overhaast over doel. Leicester lijkt stilaan in de match te komen. . Leicester komt opzetten Thomas vindt Albrighton op de rechterflank. Maar hij schiet ook te overhaast over doel. Leicester lijkt stilaan in de match te komen.

17' eerste helft, minuut 17. Matic geeft bijna een cadeautje. Matic past recht in de voeten van Iheanacho, die de bal aflegt tot Tielemans. Tielemans geeft de bal op zijn beurt aan Ndidi, die iets te wild uithaalt. . Matic geeft bijna een cadeautje Matic past recht in de voeten van Iheanacho, die de bal aflegt tot Tielemans. Tielemans geeft de bal op zijn beurt aan Ndidi, die iets te wild uithaalt.

13' eerste helft, minuut 13. Eerste doelpoging Manchester. Greenwood kopt een lange bal over het doel: het eerste wapenfeit van de match. . Eerste doelpoging Manchester Greenwood kopt een lange bal over het doel: het eerste wapenfeit van de match.

11' eerste helft, minuut 11.

11' eerste helft, minuut 11. Eerste gele kaart. Ex-Leicester-speler Maguire krijgt de eer om de eerste gele kaart van de match in ontvangst te nemen. Hij gaat stevig door op Iheanacho. . Eerste gele kaart Ex-Leicester-speler Maguire krijgt de eer om de eerste gele kaart van de match in ontvangst te nemen. Hij gaat stevig door op Iheanacho.

9' Gele kaart voor Harry Maguire van Manchester United tijdens eerste helft, minuut 9 Harry Maguire Manchester United

7' eerste helft, minuut 7. Manchester eist het balbezit op in de eerste vijf minuten. Doelkansen blijven voorlopig uit. . Manchester eist het balbezit op in de eerste vijf minuten. Doelkansen blijven voorlopig uit.

3' eerste helft, minuut 3. Pogba stuurt Martial diep in de zestien. Martial valt, maar er werd al gevlagd voor buitenspel. . Pogba stuurt Martial diep in de zestien. Martial valt, maar er werd al gevlagd voor buitenspel.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Er word gevoetbald in het King Power Stadium. . Aftrap Er word gevoetbald in het King Power Stadium.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

16:55 vooraf, 16 uur 55. Vardy topschutter? Leicester-spits Vardy kan zich vandaag topschutter van de Premier League kronen. Vardy zit aan 23 treffers. In zijn spoor volgen Danny Ings van Southampton (21 goals) en Aubameyang van Arsenal (20 goals). . Vardy topschutter? Leicester-spits Vardy kan zich vandaag topschutter van de Premier League kronen. Vardy zit aan 23 treffers. In zijn spoor volgen Danny Ings van Southampton (21 goals) en Aubameyang van Arsenal (20 goals).



16:51 vooraf, 16 uur 51. Gehavende Leicester-verdediging. Leicester-coach Brendan Rodgers kan niet rekenen op enkele titularissen. Caglar Soyuncu is geschorst. James Maddison (heup) en Ben Chilwell (voet) zijn allebei geblesseerd. . Gehavende Leicester-verdediging Leicester-coach Brendan Rodgers kan niet rekenen op enkele titularissen. Caglar Soyuncu is geschorst. James Maddison (heup) en Ben Chilwell (voet) zijn allebei geblesseerd.

16:32 vooraf, 16 uur 32. Super Sunday. De slotspeeldag in Engeland belooft nog spannend te worden. Drie teams maken nog kans op een Champions League-ticket: Leicester, Chelsea en Manchester United. Leicester heeft het zondag in eigen hand. De opdracht is simpel: winnen van Manchester United. Door de 3-0-nederlaag bij Tottenham zakte Leicester voor het eerst naar de vijfde plaats. Voor Manchester United, dat bijna het hele seizoen vijfde stond, is een gelijkspel genoeg voor een ticket voor de Champions League. Als Leicester verliest, gaat Chelsea dan weer naar de Champions League. . Super Sunday De slotspeeldag in Engeland belooft nog spannend te worden. Drie teams maken nog kans op een Champions League-ticket: Leicester, Chelsea en Manchester United. Leicester heeft het zondag in eigen hand. De opdracht is simpel: winnen van Manchester United. Door de 3-0-nederlaag bij Tottenham zakte Leicester voor het eerst naar de vijfde plaats. Voor Manchester United, dat bijna het hele seizoen vijfde stond, is een gelijkspel genoeg voor een ticket voor de Champions League. Als Leicester verliest, gaat Chelsea dan weer naar de Champions League.

16:10 - Vooraf Vooraf, 16 uur 10

Opstelling Leicester City. Kasper Schmeichel, James Justin, Wes Morgan, Jonny Evans, Marc Albrighton, Hamza Choudhury, Wilfred Ndidi, Youri Tielemans, Luke Thomas, Kelechi Iheanacho, Jamie Vardy Opstelling Leicester City Jamie Vardy, Kelechi Iheanacho, Luke Thomas, Youri Tielemans, Wilfred Ndidi, Hamza Choudhury, Marc Albrighton, Jonny Evans, Wes Morgan, James Justin, Kasper Schmeichel

Opstelling Manchester United. David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Brandon Williams, Mason Greenwood, Paul Pogba, Bruno Fernandes, Nemanja Matic, Marcus Rashford, Anthony Martial Opstelling Manchester United Anthony Martial, Marcus Rashford, Nemanja Matic, Bruno Fernandes, Paul Pogba, Mason Greenwood, Brandon Williams, Harry Maguire, Victor Lindelöf, Aaron Wan-Bissaka, David De Gea