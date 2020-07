LIVE: Leicester en Manchester United strijden om het laatste CL-ticket

16:32

vooraf, 16 uur 32. Super Sunday. De slotspeeldag in Engeland belooft nog spannend te worden. Drie teams maken nog kans op een Champions League-ticket: Leicester, Chelsea en Manchester United. Leicester heeft het zondag in eigen hand. De opdracht is simpel: winnen van Manchester United. Door de 3-0-nederlaag bij Tottenham zakte Leicester voor het eerst naar de vijfde plaats. Voor Manchester United, dat bijna het hele seizoen vijfde stond, is een gelijkspel genoeg voor een ticket voor de Champions League. Als Leicester verliest, gaat Chelsea dan weer naar de Champions League. .