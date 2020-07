Watford tuimelt samen met Bournemouth uit Premier League, Aston Villa is gered

Aston Villa had alles in eigen handen op deze slotspeeldag. Ze sprongen op de voorlaatste speeldag naar een veilige plaats en de laatste match tegen West Ham United leek een haalbare kaart. De partij bleef lang op slot, maar in minuut 84 leek Grealish voor de beslissende goal te zorgen.

Echt vieren deden ze nog niet, maar de concentratie leek toch wat weg want amper een minuut later was de 1-1 daar al. Zo werd het nog enkele minuten bibberen en beven en vooral naar de uitslag van Watford kijken.

De ploeg van Christian Kabasele begon barslecht aan haar match van de laatste kans. Na een dik halfuur keken ze al tegen een 3-0-achterstand aan. Toch vond de ploeg nog wat kracht om terug te vechten met goals van Deeney en Welbeck, maar meer zat er niet meer in. Watford zakt naar de Championship.

Dat is ook het lot van Bournemouth. De ploeg deed zelf wat het moest doen: winnen tegen Everton. Maar door het puntje van Aston Villa tegen West Ham volstond de driepunter niet.