City gunt Watford nog geen redding, De Bruyne nadert assistrecord

Watford ontsloeg - mogelijk als paniekreactie - afgelopen zondag nog ex-OHL-coach Nigel Pearson. Met een zege zou het gered zijn, maar een opmerkelijke verbetering post-Pearson was er tegen Manchester City niet te merken, al was het op papier ook een ongelijke strijd.

De finale cijfers waren duidelijk. Niet zozeer in de einduitslag - 0-4 is een bijna banaal resultaat voor City - wel in het balbezit. Liefst 76% van de tijd had City de bal over 90 minuten.

Misschien wel het vaakst aan de bal was Kevin De Bruyne, die duidelijk getergd was na zijn mindere prestatie in de halve finales van de FA Cup. Liet hij voor de 0-2 de penalty nog aan Sterling, die zou zijn 2e van de avond kon maken, dan eiste hij de vrijschop voor de goal van Laporte wel gewoon op.

De Fransman hoefde de bal maar in het doel te lopen, waardoor hij De Bruyne zijn 19e assist van dit (competitie)seizoen gunde. Zondag kan de draaischijf van City het record van Thierry Henry (20 assists) evenaren of verbeteren. Je hoeft geen waarzegger te zijn om nu al te voorspellen dat het thuis tegen hekkensluiter Norwich opnieuw eenrichtingsverkeer zal worden.