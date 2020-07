Alderweireld pakt de volle buit mee bij Newcastle dankzij redder in nood Kane

Bij Tottenham verloopt het de laatste tijd niet van een leien dakje, al won het vorige speeldag wel tegen Arsenal dankzij een treffer van Toby Alderweireld. Die moest het vandaag opnieuw doen zonder Jan Vertonghen naast zich. Zijn collega-Rode Duivel startte op de bank.

Wel op het veld: Serge Aurier. De Fransman verloor afgelopen week zijn broer, maar startte toch in de basiself.

Na een halfuur kregen we de eerste grote kans van de wedstrijd en die leverde meteen een doelpunt op. Son vuurde zijn kogel in de benedenhoek. Niet veel later was Newcastle-doelman Dubravka wel op post met een goede redding op de poging van de Zuid-Koreaan. Newcastle reageerde, maar het gevaarlijkste schot raakte niet verder dan de paal.

Na de rust deemsterde Tottenham even weg en daar profiteerde Newcastle van. Ritchie knalde de 1-1 mooi in de verste hoek. Erop en erover? Neen, want daar was plots Harry Kane, die de 1-2 in doel buffelde: het 200e clubdoelpunt voor de Brit.

En net voor affluiten verdubbelde Kane zijn teller nog. De goalgetter kroonde zich helemaal tot matchwinnaar met de 1-3. Op die manier behoudt Tottenham zijn kansen in de strijd om een Europees ticket.