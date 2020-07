Arsenal klopt kampioen Liverpool na 2 defensieve blunders

Liverpool kon het record van City nog afsnoepen van meest behaalde aantal punten op een seizoen (namelijk 100). Maar daarvoor moest de kampioen wel zijn laatste 3 matchen winnen.



Sadio Mané had dat begrepen. Na 20 minuten rondde hij knap combinatiespel met Firmino en Robertson af.



Toen Virgil van Dijk de bal wou terugspelen naar doelman Alisson, werd hij wat uit evenwicht gebracht. De terugspeelbal kwam in de voeten van Lacazette terecht, die genadeloos binnentrapte.

Nog voor de rust ging het weer fout in de Liverpool-defensie. Deze keer leverde Alisson zelf de bal in bij (alweer) Lacazette. Nelson werkte de 2-1 in doel.

Divock Origi mocht in de laatste minuten nog invallen, maar dat bracht geen zoden meer aan de dijk. Voor Liverpool is het de 3e nederlaag van het seizoen. Arsenal doet een zaakje voor de Europese tickets.