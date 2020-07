Arsenal klopt kampioen Liverpool na 2 defensieve blunders: "Enkel uitslag telt"

Divock Origi mocht in de laatste minuten nog invallen, maar dat bracht geen zoden meer aan de dijk. Voor Liverpool is het de 3e nederlaag van het seizoen. Arsenal doet een zaakje voor de Europese tickets.

Nog voor de rust ging het weer fout in de Liverpool-defensie. Deze keer leverde Alisson zelf de bal in bij (alweer) Lacazette. Nelson werkte de 2-1 in doel.

Liverpool kon het record van City nog afsnoepen van meest behaalde aantal punten op een seizoen (namelijk 100). Maar daarvoor moest de kampioen wel zijn laatste 3 matchen winnen. Sadio Mané had dat begrepen. Na 20 minuten rondde hij knap combinatiespel met Firmino en Robertson af. Toen Virgil van Dijk de bal wou terugspelen naar doelman Alisson, werd hij wat uit evenwicht gebracht. De terugspeelbal kwam in de voeten van Lacazette terecht, die genadeloos binnentrapte.

Klopp: "De fouten van vanavond waren te groot"

Coach Jürgen Klopp zag zijn team domineren, maar daar dus niets voor kopen. "Als je zulke fouten maakt, kun je geen wedstrijd winnen", besefte de Duitser. "Of je moet heel veel geluk hebben. Maar dat hadden we vandaag niet. Onze fouten waren te groot."

"We kwamen 0-1 voor en namen dan even een pauze. We zijn allemaal mensen, misschien hebben we de situatie verkeerd ingeschat."

Liverpool had de titel binnen op 7 matchen van het einde. Sindsdien lieten ze al 8 punten liggen in 5 matchen. Daarvoor gaven ze in totaal maar 7 punten prijs. "Natuurlijk ben ik ontgoocheld over het resultaat", gaf Klopp toe.

"Onze statistieken waren uitzonderlijk: 24-3 in schoten op doel, 70% tegenover 30% balbezit. Maar de waarheid is het resultaat. Dat telt. En daar zijn wij verantwoordelijk voor. We moeten ervoor zorgen dat zulke zaken niet meer gebeuren."