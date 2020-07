Southampton brengt de United-trein tot stilstand in de 96e minuut

Na 4 zeges op een rij kon Manchester United vanavond over Leicester en Chelsea naar de 3e plaats springen.

Maar Paul Pogba was nog niet wakker toen De Gea hem aanspeelde na 12 minuten. De Fransman liet zich de bal veel te gemakkelijk afsnoepen, Stuart Armstrong bracht Southampton op voorsprong.

4 minuten had United nodig om die vroege achterstand weg te poetsen. Eerst maakte Rashford gelijk na een aflegger van Martial. Daarna vlamde Martial zelf de 2-1 tegen de touwen.



De buit leek lange tijd binnen voor United totdat het in de slotminuten met vuur begon te spelen. Obafemi strafte dat af en maakte in de 96e minuut de gelijkmaker.

Geen 3e plaats dus voor United, dat wel op gelijke hoogte komt van Leicester (de nummer 4). Donderdag gaat United op bezoek bij Crystal Palace.