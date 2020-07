Leicester knoeit erop los en geeft Bournemouth weer hoop op behoud

Tot minuut 63 leek voor Bournemouth een ticket naar The Championship klaar te liggen, maar Leicester speelde ondanks de 0-1 van Jamie Vardy - na geblunder bij Bournemouth - met vuur.

Doelman Schmeichel luidde met een slechte uittrap de inzinking van Leicester in. Stanislas mocht vanaf de stip gelijk maken en een minuut later stond het al 1-2 en was Leicester al herleid tot 10 spelers.

En Leicester, met basisspeler Tielemans en invaller Praet, moest daarna de kelk tot de bodem ledigen. In de slotfase werd het nog 4-1 na een owngoal van Evans en de tweede goal van Solanke, zijn eerste goals dit seizoen in de Premier League.

Bournemouth mag zo nog dromen van een verlengd verblijf in de Premier League. Leicester moet beginnen te vrezen voor zijn stekje in de top 4.