Manchester City rolt Newcastle op met weer een assist voor De Bruyne

Manchester City - Newcastle United in een notendop

Bekijk de assist van De Bruyne voor de rust

Newcastle is makkelijk slachtoffer van Manchester City

Newcastle was ongeslagen in zijn laatste 6 wedstrijden, maar daar had Manchester City geen boodschap aan. Al na 10 minuten opende Gabriel Jesus de score na een knappe combinatie en niet veel later was de match gespeeld.

Kevin De Bruyne pakte uit met een slimme loopactie en dito voorzet, Mahrez werkte af. Voor de Rode Duivel was het de 18e assist van dit seizoen in de Premier League.

Newcastle bleef ook na de rust tandenloos en dus was enkel de vraag hoe hoog de score zou oplopen. Na een owngoal, een vrije trap van David Silva en een countergoal van Sterling in de extra tijd zetten de 5-0 op het scorebord.

Daar zat geen assist van De Bruyne meer bij, maar dat had wel gemoeten. Zo miste Foden van dichtbij een dot van een kans na een voorzet van onze landgenoot. De Bruyne jaagt op het assistrecord in de Premier League van Thierry Henry. Die was goed voor 20 stuks in 2002-2003.