LIVE: Kevin De Bruyne pakt ook tegen Newcastle uit met een assist

58' Owngoal tijdens tweede helft, minuut 58 door Matt Ritchie van Manchester City. 3, 0. own goal Manchester City Newcastle United 3 0

54' tweede helft, minuut 54. Newcastle lijkt echt schrik te hebben voor een afstraffing en blijft zich krampachtig concentreren op verdedigen. Maar de 3-0 hangt toch in de lucht.

50' tweede helft, minuut 50. Misser Foden. Kevin De Bruyne vloekt binnensmonds, want hij had al 19 assists achter zijn naam moeten hebben. Foden kan van dichtbij de voorzet van de Belg in doel duwen, maar hij mist.

48' tweede helft, minuut 48. Kevin De Bruyne laat de bal schieten bij een eenvoudige controle. De Rode Duivel kan er mee lachen, ook met de opmerking van een tegenstander.

47' tweede helft, minuut 47. Voor Gündogan is het een jubileummatch. De Duitse middenvelder speelt vandaag zijn 100e wedstrijd voor Manchester City.

46' tweede helft, minuut 46. De tweede helft begint met twee nieuwe krachten bij Manchester City: Walker en Gündogan. Zij komen in de plaats van Cancelo en Rodrigo.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

19:55 Statistiek. Even een statistiek om de dominantie van Manchester City in de verf te zetten: in de eerste helft had de thuisploeg 77% balbezit.

19:46 rust, 19 uur 46. Vervanging bij Manchester City, Ilkay Gündogan erin, Rodrigo eruit wissel Rodrigo Ilkay Gündogan

19:46 rust, 19 uur 46. Vervanging bij Manchester City, Kyle Walker erin, João Cancelo eruit wissel João Cancelo Kyle Walker

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust: 2-0. Newcastle mag blij zijn dat het "maar" 2-0 is bij de rust. Manchester City domineerde de eerste helft en scoorde via Gabriel Jesus en Mahrez. Die laatste op assist van De Bruyne.

45' Toegevoegde tijd. We krijgen twee minuten extra. eerste helft, minuut 45.

40' eerste helft, minuut 40. Foden laat 3-0 liggen. Newcastle verspeelt de bal op een gevaarlijke plaats, na een één-tweetje met Gabriel Jesus heeft Foden de hoek voor het uitkiezen, maar hij trapt net naast.

36' eerste helft, minuut 36. Newcastle komt even piepen. Otamendi moet een hoekschop weggeven en een volley van Lazaro wordt afgeblokt.

30' eerste helft, minuut 30. Een dominant Manchester City blijft de wet dicteren tegen Newcastle, dat in niets lijkt op de ploeg die de afgelopen weken 8 op 12 heeft behaald.

22' eerste helft, minuut 22. Newcastle is even het noorden kwijt en raakt niet uit de omknelling, maar de bezoekers slikken voorlopig geen derde goal. City heeft meer dan 80% balbezit.

21' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 21 door Riyad Mahrez van Manchester City. 2, 0. goal Manchester City Newcastle United 2 0

21' eerste helft, minuut 21. Goal: 2-0. En daar is de 2-0 al. Kevin De Bruyne legt de bal achteruit en nu is het de beurt aan Mahrez om af te werken. Een nieuwe assist voor De Bruyne.

19' eerste helft, minuut 19. De laatste overwinning van Newcastle op het veld van Manchester City dateert al van september 2000. Het ziet er niet naar uit dat aan die reeks een einde zal komen.

18' eerste helft, minuut 18. Phil Foden gaat op wandel en die avondwandeling brengt hem tot in het strafschopgebied van Newcastle. Zijn schot wordt van richting veranderd en zeilt naast, maar de jonge aanvaller krijgt geen hoekschop.

13' eerste helft, minuut 13. Het is het 11e competitiedoelpunt voor Gabriel Jesus, maar pas de eerste goal sinds de herstart voor de Braziliaanse aanvaller van City.

10' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 10 door Gabriel Jesus van Manchester City. 1, 0. goal Manchester City Newcastle United 1 0

10' eerste helft, minuut 10. Goal: 1-0. Gabriel Jesus opent de score. Na een geduldige aanval werkt hij de assist van David Silva beheerst af: 1-0.

9' eerste helft, minuut 9. Zoals verwacht loert Newcastle op de tegenaanval, pas rond de middenlijn wordt de speler in balbezit opgejaagd.

5' eerste helft, minuut 5. Newcastle is aan een goeie reeks bezig in de Premier League, het is al 6 competitiewedstrijden ongeslagen en verloor dus nog niet sinds de herstart.

4' eerste helft, minuut 4. Mahrez is de eerste die een schot afvuurt richting doel. Newcastle-doelman Dubravka gaat goed plat en klemt het schot.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

19:00 eerste helft, 19 uur. Aftrap! Scheidsrechter Andy Madley heeft de wedstrijd op gang gefloten.

18:18 vooraf, 18 uur 18. Premier League Man.City struikelt bij de slechtste thuisploeg van de Premier League

Opstelling Manchester City. Ederson, João Cancelo, John Stones, Nicolás Otamendi, Oleksandr Zinchenko, Rodrigo, Kevin De Bruyne, David Silva, Riyad Mahrez, Gabriel Jesus, Phil Foden Opstelling Manchester City Phil Foden, Gabriel Jesus, Riyad Mahrez, David Silva, Kevin De Bruyne, Rodrigo, Oleksandr Zinchenko, Nicolás Otamendi, John Stones, João Cancelo, Ederson

Opstelling Newcastle United. Martin Dubravka, DeAndre Yedlin, Emil Krafth, Fabian Schär, Federico Fernández, Danny Rose, Valentino Lazaro, Jonjo Shelvey, Nabil Bentaleb, Matt Ritchie, Joelinton Opstelling Newcastle United Joelinton, Matt Ritchie, Nabil Bentaleb, Jonjo Shelvey, Valentino Lazaro, Danny Rose, Federico Fernández, Fabian Schär, Emil Krafth, DeAndre Yedlin, Martin Dubravka