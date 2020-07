Video: Eerste thuisgoal Benteke in 801 dagen levert niets op tegen Chelsea

Batshuayi zat de vorige vier wedstrijden zelfs niet in de selectie van Chelsea, dus was zijn plaatsje op de bank al een halve overwinning. Meer zat er niet in. Een invalbeurt kreeg hij niet.

Chelsea begon dan ook uitstekend. Nog voor het halfuur verstreken was stond het 0-2. Eerst omdat verdediger Cahill (ex-Chelsea) zich als laatste man blesseerde in een achtervolging op Willian. Willian stopte niet, haalde makkelijk de achterlijn en kon Giroud bedienen. Bij Crystal Palace vonden ze dat Willian had moeten stoppen met voetballen, maar er was helemaal geen contact.

Pulisic maakte twintig minuten later de 0-2 met een knappe versnelling en een harde knal in de korte hoek. "Hard knallen, dat kan ik ook", moet Zaha gedacht hebben. Met een heerlijk afstandschot maakte hij 1-2 (zie video).

In de tweede helft leek invaller Abraham de match te beslissen voor Chelsea met de 1-3, maar Benteke scoorde een minuut later de 2-3. Voor Benteke nog maar de tweede goal van het seizoen, de eerste dit seizoen in eigen stadion. In de laatste seconden kwam Crystal Palace nog opzetten. Eerst moest Zouma broodnodig tackelen om Benteke van zijn tweede goal van de avond te houden. Daarna raakte een kopbal van Ward de paal.