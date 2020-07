Heerlijke goal van Trossard is slechts eerredder tegen Liverpool

Brighton is een ploeg die altijd de voetballende oplossing zoekt, maar dat werd cash betaald in de openingsminuten. Het liep telkens fout bij het uitvoetballen en dat werd afgestraft door Liverpool: Salah en Henderson scoorden.

Maar net voor de rust kwam er weer hoop in de harten van Brighton. Leandro Trossard nam een voorzet heerlijk op de slof en knalde de aansluitingstreffer tegen het net: 1-2. Op de vorige speeldag scoorde Trossard ook tegen Norwich.

Na de rust zette Brighton alles op alles, maar Dan Burn liet de gelijkmaker liggen aan de tweede paal. Dat was het sein voor Liverpool om nog een keer het gaspedaal in te drukken met de 1-3 van Salah tot gevolg.

Voor Liverpool is het de 30e zege in 34 duels, voor Brighton is het de eerste thuisnederlaag van het seizoen waarin de ploeg scoort.