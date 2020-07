VIDEO: Tottenham-doelman Lloris en -aanvaller Son vliegen mekaar in de haren

Goed is de sfeer niet bij Tottenham

Na de rust lijkt alles weer koek en ei

Had Mourinho de twee kunnen verzoenen tijdens de pauze? Daar leek het op, want net voor Lloris en Son het terrein weer opkwamen, omhelsden ze mekaar kort in de catacomben.

Alderweireld speelt hele match, Vertonghen valt in extra tijd in

Over naar de wedstrijd dan. Die had weinig om het lijf. Toby Alderweireld stond voor het eerst sinds de coronapauze nog een keer in de basis, Jan Vertonghen mocht in de toegevoegde tijd opdraven.

Het enige doelpunt van de wedstrijd viel halverwege de eerste helft. Everton-verdediger Keane veranderde een schot van Lo Celso van richting: 1-0.

In de tweede helft probeerde Son de score uit te breiden, maar dat was niet naar de zin van de bezoekende doelman Pickford.

Met nog 5 speeldagen op het programma staat Tottenham nu op de 8e plaats, op 1 punt van nummer 7 Arsenal. Komende zondag zien de twee mekaar in een Londense derby.