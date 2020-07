Thuis blijft kampioen Liverpool wel ongeslagen

Liverpool haalde zijn topniveau niet en veegde pas laat de 0 van het bord. We waren al 71 minuten ver toen Mané het tweede schot van de ploeg omzette in een doelpunt. Via de onderkant van de lat maakte hij er 1-0 van.

Net voor affluiten verdubbelde de 19-jarige invaller Jones de score. Met een volley maakte hij zijn allereerste doelpunt in de Premier League.

Voor Liverpool was het de 17e thuiszege in evenveel matchen dit seizoen. Het team liet op Anfield geen punten meer liggen sinds de 1-1 tegen Leicester begin vorig jaar.

Met 89 punten uit 33 matchen maakt Liverpool nog altijd kans op het record van Manchester City (100 punten in 1 seizoen). De jongens van Jürgen Klopp kunnen nog 15 punten sprokkelen dit seizoen.