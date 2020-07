VIDEO: Tielemans strooit met assist, Vardy maakt 100e (en 101e) PL-goal

Met twee draws en twee nederlagen kon Leicester City nog geen goed rapport voorleggen na de coronabreak. Door een 2 op 9 in de competitie kwam de 3e plek dan ook stilaan in gevaar.

Maar tegen Crystal Palace vond Leicester net op tijd zijn tweede adem, al duurde het wel tot na de rust voor de thuisploeg kon scoren. Tielemans bood Iheanacho de 1-0 aan op een presenteerblaadje en de Nigeriaan duwde de bal van dichtbij binnen.

Crystal Palace, met Benteke in de basis, had niet meteen een antwoord en zo'n kwartier voor tijd zorgde Vardy met zijn 100e Premier League-doelpunt voor zekerheid. In de extra tijd mocht de spits nog een keertje juichen: 3-0 dus voor Leicester, waar Praet mocht invallen.