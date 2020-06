Watford laat 3 feestneuzen uit selectie en verliest prompt tegen Southampton

Nog voor de match was afgetrapt, was Watford al 3 spelers kwijt. Een krant was te weten gekomen dat Andre Gray een feestje had georganiseerd voor een 20-tal gasten, waarop ook zijn ploegmaats Nathaniel Chalobah en Domingos Quina aanwezig waren.

Omdat de spelers in de Premier League absoluut niet uit hun bubbel mogen komen om het risico op een corona-uitbraak in het voetbal in te perken, besliste de club om de 3 feestneuzen uit de kern te houden "vanwege gezondheidsredenen".

Ook voor Kabasele was er geen plaats in het elftal van Watford. Maar met of zonder die 4, Southampton zou wellicht sowieso een klasse te sterk geweest zijn. Vooral de herboren Danny Ings, opnieuw goed voor 2 goals, deed de thuisploeg pijn. Ings is zo genaderd tot op 1 doelpunt van Premier League-topschutter Vardy, die met 19 rozen bovenaan staat.