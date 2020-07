Goal van Sander Berge luidt treurige avond voor Tottenham in

Sheffield United leek na de coronabreak in vrije val, Europees voetbal was plots mijlenver weg voor een van de revelaties van dit Premier League-seizoen. Maar verrassend genoeg vond het tegen Tottenham zijn tweede adem.

Ex-Genk-speler Sander Berge kreeg, onder meer door de blessure van Lundstram, zijn kans op het middenveld. Met zijn eerste schot op doel uit zijn Premier League-carrière scoorde hij ook zijn eerste doelpunt.

Bijna meteen erna maakte Harry Kane gelijk, een doelpunt dat tot verbijstering van het Tottenham-kamp werd afgekeurd omdat Lucas Moura al vallend de bal met zijn hand raakte in de opbouw tot de goal.

Kane zou later nog zijn hattrick aan afgekeurde goals vervolledigen, tot hij in de 90e minuut alsnog scoorde. Hiermee wist hij tegen alle 29 clubs uit de Premier League die hij is tegengekomen raak te treffen.

Maar dat was slechts een troostprijs voor Kane, want Sheffield had toen al lang gewonnen spel. Mousset dook bij de 2-0 op in het opnieuw Belgenloze hart van de Tottenham-defensie en ook McBurnie bekroonde zijn sterke match met een doelpunt.