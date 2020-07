Manchester City droogt Liverpool af: goal en dubbele (?) assist voor De Bruyne

Het openingsdoelpunt van Kevin De Bruyne:

De Rode Duivel doet er nog een assist bij:

Liverpool begint enthousiast, maar betaalt prijs voor die overmoed

De druk was al enkele dagen van de ketel, maar Liverpool-coach Jürgen Klopp verwachtte toch de beste wedstrijd in coronatijden. De Duitser kreeg geen ongelijk, want het eerste bedrijf ontgoochelde na een erehaag geenszins.

Met de borst vooruit zette Liverpool aanvankelijk City klem. Het versierde ook kansen, maar Salah botste op Ederson en raakte ook nog eens de paal.

De kampioen verdiende een doelpunt, maar halfweg de eerste helft lag de bal ietwat gevleid in het mandje van de thuisploeg. Gomez knuffelde Sterling te gretig, De Bruyne liet zijn 11e van het seizoen vanaf de stip niet liggen.

De thuisploeg was gelanceerd – met een ijzersterke De Bruyne – en was daarna genadeloos.

10 minuten later volgde een counterdoelpunt uit het boekje: De Bruyne liep erg slim en maakte ruimte voor Sterling, die met zijn aanname al 90 procent van het werk had gedaan.

Liverpool zette de deur plots helemaal open en moest uiteindelijk met een 3e dreun naar de kleedkamer. Robertson hapte zeer naïef, De Bruyne leverde zijn 17e assist van het seizoen pijlsnel af voor Foden.