LIVE: Kevin De Bruyne benut strafschop en geeft assist tegen kampioen Liverpool

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Liverpool, Naby Keïta erin, Georginio Wijnaldum eruit wissel Georginio Wijnaldum Naby Keïta

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Liverpool, Divock Origi erin, Roberto Firmino eruit wissel Roberto Firmino Divock Origi

62' tweede helft, minuut 62. Invalbeurt Origi. Net voor de entree van Origi bedenkt De Bruyne nog eens een plannetje. Vanaf links een aanspeelpunt in het centrum zoeken en dan met rechts krullen. De plaatsbal komt er niet uit. . Invalbeurt Origi Net voor de entree van Origi bedenkt De Bruyne nog eens een plannetje. Vanaf links een aanspeelpunt in het centrum zoeken en dan met rechts krullen. De plaatsbal komt er niet uit.

61' tweede helft, minuut 61. City is cadeautjes aan het uitdelen. Laporte levert blind in, maar Firmino botst nog op een been uit Manchester. De bal wil er echt niet in voor de bezoekers. . City is cadeautjes aan het uitdelen. Laporte levert blind in, maar Firmino botst nog op een been uit Manchester. De bal wil er echt niet in voor de bezoekers.

59' tweede helft, minuut 59. Premier League City neemt afscheid van titel met erehaag voor nieuwe kampioen Liverpool

58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij Manchester City, Riyad Mahrez erin, Gabriel Jesus eruit wissel Gabriel Jesus Riyad Mahrez

57' tweede helft, minuut 57. Alexander-Arnold trapt zijn vrijschop via Henderson buiten. Ook dat kan er nog wel bij. Liverpool heeft de nul nog niet van het scorebord kunnen poetsen, maar het heeft toch kansen gehad. . Alexander-Arnold trapt zijn vrijschop via Henderson buiten. Ook dat kan er nog wel bij.

Liverpool heeft de nul nog niet van het scorebord kunnen poetsen, maar het heeft toch kansen gehad.

56' Gele kaart voor Kyle Walker van Manchester City tijdens tweede helft, minuut 56 Kyle Walker Manchester City

56' tweede helft, minuut 56. Mané wil zijn foutje rechtzetten en snelt weg. Walker begaat een overtreding, maar de ref legt de bal net buiten de zestien. . Mané wil zijn foutje rechtzetten en snelt weg. Walker begaat een overtreding, maar de ref legt de bal net buiten de zestien.

54' tweede helft, minuut 54. Mané: pijnlijke misser! Liverpool moet ook in de spiegel kijken. Henderson stoort en zet Mané op weg naar de 3-1. De Senegalees telt niet goed met zijn passen en loopt domweg over de bal. Dat zag er wel heel knullig uit. . Mané: pijnlijke misser! Liverpool moet ook in de spiegel kijken. Henderson stoort en zet Mané op weg naar de 3-1. De Senegalees telt niet goed met zijn passen en loopt domweg over de bal. Dat zag er wel heel knullig uit.

52' tweede helft, minuut 52. Als Liverpool niet oplet, dan krijgt het een afstraffing. . Filip Joos (Play Sports). Als Liverpool niet oplet, dan krijgt het een afstraffing. Filip Joos (Play Sports)

51' tweede helft, minuut 51. En nu verijdelt Van Dijk de 4-0. De Bruyne legt panklaar voor Foden, maar de Nederlander redt voor de lijn. Al is het niet zeker of de bal wel binnen het kader zou zijn beland. . En nu verijdelt Van Dijk de 4-0. De Bruyne legt panklaar voor Foden, maar de Nederlander redt voor de lijn. Al is het niet zeker of de bal wel binnen het kader zou zijn beland.

50' tweede helft, minuut 50. Nieuwe dikke kans voor City. Manchester City flirt zeer nadrukkelijk met de 4-0. Sterling blijft lopen en ziet schieten als enige oplossing: Fabinho doet de bal nog in een corner afwijken. . Nieuwe dikke kans voor City Manchester City flirt zeer nadrukkelijk met de 4-0. Sterling blijft lopen en ziet schieten als enige oplossing: Fabinho doet de bal nog in een corner afwijken.

49' tweede helft, minuut 49. Alexander-Arnold laat zich op een vreselijke inworp betrappen, maar Jesus verzuimt om er 4-0 van te maken. Er was na de blunder ook een momentje om De Bruyne in het straatje te sturen, maar de Braziliaan ging voor eigen succes. . Alexander-Arnold laat zich op een vreselijke inworp betrappen, maar Jesus verzuimt om er 4-0 van te maken.

Er was na de blunder ook een momentje om De Bruyne in het straatje te sturen, maar de Braziliaan ging voor eigen succes.

46' tweede helft, minuut 46. Gomez wordt uit zijn lijden verlost. Gomez beging de penaltyfout bij de 1-0 en zag er ook niet te best uit bij de 2-0. De verdediger geeft halfweg het stokje door aan Oxlade-Chamberlain. . Gomez wordt uit zijn lijden verlost Gomez beging de penaltyfout bij de 1-0 en zag er ook niet te best uit bij de 2-0. De verdediger geeft halfweg het stokje door aan Oxlade-Chamberlain.

46' De Bruyne krikt zijn statistieken nog wat meer op: een goal en een assist. tweede helft, minuut 46. De Bruyne krikt zijn statistieken nog wat meer op: een goal en een assist

46' tweede helft, minuut 46. Aftrap. We beginnen aan nog eens 45 minuten. City heeft Liverpool tegen het canvas gemept. Veert de kampioen nog enigszins recht of diept City de score nog verder uit? . Aftrap We beginnen aan nog eens 45 minuten. City heeft Liverpool tegen het canvas gemept. Veert de kampioen nog enigszins recht of diept City de score nog verder uit?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

22:01 rust, 22 uur 01. Vervanging bij Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain erin, Joe Gomez eruit wissel Joe Gomez Alex Oxlade-Chamberlain

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Einde van de eerste helft en de tussenstand is toch verrassend. Liverpool was gretig, maar Salah raakte de paal. Een doelpunt hing in de lucht, maar het was ietwat verrassend City dat op voorsprong klom. De Bruyne faalde niet vanaf de stip. En daarna ging het snel, want City was zeer doelgericht en genadeloos. Een perfecte counter en de 2-0 was prijs, De Bruyne was de aangever voor de 3-0. . Rust Einde van de eerste helft en de tussenstand is toch verrassend. Liverpool was gretig, maar Salah raakte de paal.

Een doelpunt hing in de lucht, maar het was ietwat verrassend City dat op voorsprong klom. De Bruyne faalde niet vanaf de stip.

En daarna ging het snel, want City was zeer doelgericht en genadeloos. Een perfecte counter en de 2-0 was prijs, De Bruyne was de aangever voor de 3-0.

45' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 45 door Phil Foden van Manchester City. 3, 0. goal Manchester City Liverpool 3 0

45' eerste helft, minuut 45. Boeken toe: 3-0 na assist van De Bruyne. Liverpool was een halfuur minstens de evenknie van City, maar de thuisploeg is dodelijk efficiënt. Robertson is veel te naïef en hapt zinloos bij Foden. Die tikt geweldig snel met De Bruyne, die een assist mag bijschrijven. Foden werkt koeltjes af. . Boeken toe: 3-0 na assist van De Bruyne Liverpool was een halfuur minstens de evenknie van City, maar de thuisploeg is dodelijk efficiënt.

Robertson is veel te naïef en hapt zinloos bij Foden. Die tikt geweldig snel met De Bruyne, die een assist mag bijschrijven. Foden werkt koeltjes af.

44' Indrukwekkende cijfers. eerste helft, minuut 44. Indrukwekkende cijfers. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

41' Gele kaart voor Benjamin Mendy van Manchester City tijdens eerste helft, minuut 41 Benjamin Mendy Manchester City

41' eerste helft, minuut 41. Liverpool is nu wel een beetje van slag. Een achterstand van 2-0 in de competitie, dat zijn ze dit seizoen niet gewend. Het gebeurde enkel tegen Watford, waar het uiteindelijk 3-0 werd. . Liverpool is nu wel een beetje van slag. Een achterstand van 2-0 in de competitie, dat zijn ze dit seizoen niet gewend. Het gebeurde enkel tegen Watford, waar het uiteindelijk 3-0 werd.

39' eerste helft, minuut 39. Liverpool speelt zeker geen slechte wedstrijd, maar het heeft zijn mogelijkheden en ruimte niet benut. De kampioen werd ook twee keer ijskoud gepakt door de thuisploeg. . Liverpool speelt zeker geen slechte wedstrijd, maar het heeft zijn mogelijkheden en ruimte niet benut. De kampioen werd ook twee keer ijskoud gepakt door de thuisploeg.

38' De Bruyne liep zeer slim bij het doelpunt en maakte zo mee de ruimte voor Foden en Sterling. eerste helft, minuut 38. De Bruyne liep zeer slim bij het doelpunt en maakte zo mee de ruimte voor Foden en Sterling

36' eerste helft, minuut 36. Wat een superieur counterdoelpunt! Al zit het wel mee voor City, want de 1-1 hing in de lucht. . Filip Joos (Play Sports). Wat een superieur counterdoelpunt! Al zit het wel mee voor City, want de 1-1 hing in de lucht. Filip Joos (Play Sports)

35' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 35 door Raheem Sterling van Manchester City. 2, 0. goal Manchester City Liverpool 2 0

34' eerste helft, minuut 34. Sterling tekent voor 2-0! Manchester City illustreert hoe je een counter perfect uitspeelt met heerlijke looplijnen. Foden bereikt Sterling in de zestien, die met zijn aanname al een half doelpunt maakt. Hij trapt de 2-0 door de benen van Gomez, die zo stilaan een kleine nachtmerrie beleeft. . Sterling tekent voor 2-0! Manchester City illustreert hoe je een counter perfect uitspeelt met heerlijke looplijnen.

Foden bereikt Sterling in de zestien, die met zijn aanname al een half doelpunt maakt.

Hij trapt de 2-0 door de benen van Gomez, die zo stilaan een kleine nachtmerrie beleeft.

33' eerste helft, minuut 33. Ederson is een voetballende keeper en bewijst dat nog eens. De Braziliaan stormt zijn doel uit en ligt in de weg van de spurtende Salah. Het was een beetje onorthodox, maar zijn tussenkomst was wel broodnodig. . Ederson is een voetballende keeper en bewijst dat nog eens.

De Braziliaan stormt zijn doel uit en ligt in de weg van de spurtende Salah. Het was een beetje onorthodox, maar zijn tussenkomst was wel broodnodig.

30' eerste helft, minuut 30. De Bruyne komt stilaan op toerental en is weer de aangever voor Jesus. De Braziliaan maakt nog een ommetje om zijn as en schiet dan in het zijnet. Hier zat meer in. . De Bruyne komt stilaan op toerental en is weer de aangever voor Jesus. De Braziliaan maakt nog een ommetje om zijn as en schiet dan in het zijnet. Hier zat meer in.

30' eerste helft, minuut 30. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

28' eerste helft, minuut 28. De voorsprong is toch een beetje gevleid voor City, dat niet echt in zijn spel kwam. Gomez pakte het niet verstandig aan in het duel met Sterling in de zestien, De Bruyne blijft feilloos vanaf de stip. . De voorsprong is toch een beetje gevleid voor City, dat niet echt in zijn spel kwam. Gomez pakte het niet verstandig aan in het duel met Sterling in de zestien, De Bruyne blijft feilloos vanaf de stip.

25' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 25 door Kevin De Bruyne van Manchester City. 1, 0. penalty Manchester City Liverpool 1 0

25' eerste helft, minuut 25. De Bruyne stuurt Alisson de verkeerde kant op. Kevin De Bruyne heeft zijn 11e roos van het seizoen te pakken: de Rode Duivel zet zijn elfmeter vol vertrouwen en rustig om. . De Bruyne stuurt Alisson de verkeerde kant op Kevin De Bruyne heeft zijn 11e roos van het seizoen te pakken: de Rode Duivel zet zijn elfmeter vol vertrouwen en rustig om.

24' Gele kaart voor Joe Gomez van Liverpool tijdens eerste helft, minuut 24 Joe Gomez Liverpool

24' eerste helft, minuut 24. Penalty! Een beetje vanuit het niets krijgt Manchester City nu toch de kans. Gomez en Sterling wagen zich aan een worstelgevecht en de Liverpool-verdediger hangt iets te hard aan het shirt van zijn City-collega: strafschop! . Penalty! Een beetje vanuit het niets krijgt Manchester City nu toch de kans.

Gomez en Sterling wagen zich aan een worstelgevecht en de Liverpool-verdediger hangt iets te hard aan het shirt van zijn City-collega: strafschop!

23' eerste helft, minuut 23. Het echte gif ontbreekt voorlopig bij City. Een afgeslagen stilstaande fase wordt weer richting het centrum gelanceerd, maar daar doet Foden niets mee. . Het echte gif ontbreekt voorlopig bij City. Een afgeslagen stilstaande fase wordt weer richting het centrum gelanceerd, maar daar doet Foden niets mee.

20' eerste helft, minuut 20. Manchester City mag blij zijn dat het nog 0-0 staat. Filip Joos (Play Sports). Manchester City mag blij zijn dat het nog 0-0 staat. Filip Joos (Play Sports)

19' Salah tegen de paal! De beste kansen blijven voor Liverpool. Firmino verricht uitstekend werk in dienst van Salah, die naar het centrum trekt en met een gekruist schot Ederson verschalkt. De paal redt de doelman van City. . eerste helft, minuut 19. Salah tegen de paal! De beste kansen blijven voor Liverpool.

Firmino verricht uitstekend werk in dienst van Salah, die naar het centrum trekt en met een gekruist schot Ederson verschalkt. De paal redt de doelman van City.

18' eerste helft, minuut 18. De Bruyne loopt pienter tussen de lijnen en tikt in één tijd door naar Jesus. De Braziliaan duikt weer net iets te gretig weg en wordt opnieuw afgefloten door de assistent langs de lijn. . De Bruyne loopt pienter tussen de lijnen en tikt in één tijd door naar Jesus. De Braziliaan duikt weer net iets te gretig weg en wordt opnieuw afgefloten door de assistent langs de lijn.

17' eerste helft, minuut 17. Het balbezit is wel in handen van City (60 procent), maar het wedstrijdbegin gaat gelijk op. . Het balbezit is wel in handen van City (60 procent), maar het wedstrijdbegin gaat gelijk op.

14' Het is - op z'n zachtst gezegd - een zeer vreemd seizoen geworden. . eerste helft, minuut 14. Het is - op z'n zachtst gezegd - een zeer vreemd seizoen geworden. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12' eerste helft, minuut 12. We reppen ons naar de overkant, waar Mané vaak wegsnelt op zijn flank. De Senegalees duikt bij het vervolg van de aanval centraal op, maar wordt bij zijn kopkans een beetje afgeleid door ploegmakker Salah, die ook geloofde in de voorzet vanaf rechts. De kopbal is minnetjes. . We reppen ons naar de overkant, waar Mané vaak wegsnelt op zijn flank.

De Senegalees duikt bij het vervolg van de aanval centraal op, maar wordt bij zijn kopkans een beetje afgeleid door ploegmakker Salah, die ook geloofde in de voorzet vanaf rechts. De kopbal is minnetjes.

10' eerste helft, minuut 10. "Oef-moment" bij De Bruyne. De Bruyne trekt zich een eerste keer op gang, maar City speelt het niet goed uit. De Rode Duivel wil de bal daarna heroveren, maar trapt ongelukkig op het leer en dwingt zijn enkel tot een pijnlijke knak. De Bruyne rolt even over het gras, maar denkt intussen al opnieuw aan voetballen. . "Oef-moment" bij De Bruyne De Bruyne trekt zich een eerste keer op gang, maar City speelt het niet goed uit.

De Rode Duivel wil de bal daarna heroveren, maar trapt ongelukkig op het leer en dwingt zijn enkel tot een pijnlijke knak.

De Bruyne rolt even over het gras, maar denkt intussen al opnieuw aan voetballen.

9' eerste helft, minuut 9. Vuurwerk. Rond het stadion horen we knallend vuurwerk. We vermoeden dat de fans van Manchester City niet de aanstokers zijn. Meegereisde supporters van Liverpool dan maar? . Vuurwerk Rond het stadion horen we knallend vuurwerk. We vermoeden dat de fans van Manchester City niet de aanstokers zijn. Meegereisde supporters van Liverpool dan maar?

9' Het rode titelkapsel van de Braziliaanse spits. eerste helft, minuut 9. Het rode titelkapsel van de Braziliaanse spits. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

6' eerste helft, minuut 6. Er zit meteen vaart in de wedstrijd. Er zit natuurlijk amper druk op wat de wedstrijd van het jaar had kunnen worden. . Er zit meteen vaart in de wedstrijd. Er zit natuurlijk amper druk op wat de wedstrijd van het jaar had kunnen worden.

4' eerste helft, minuut 4. Eerste waarschuwing. Liverpool flirt met het openingsdoelpunt. Salah loopt weg van zijn bewaker en neemt Ederson onder vuur. Firmino krijgt nog een herkansing, maar kraakt zijn schot. . Eerste waarschuwing Liverpool flirt met het openingsdoelpunt. Salah loopt weg van zijn bewaker en neemt Ederson onder vuur. Firmino krijgt nog een herkansing, maar kraakt zijn schot.

3' Buitenspel. Jesus duikt weg in de rug van de bezoekende defensie en werkt lekker af. Vergeefse moeite, want de assistent wapperde meteen met zijn vlag. Hij schatte de fase correct in: buitenspel. . eerste helft, minuut 3. Buitenspel Jesus duikt weg in de rug van de bezoekende defensie en werkt lekker af. Vergeefse moeite, want de assistent wapperde meteen met zijn vlag. Hij schatte de fase correct in: buitenspel.

2' eerste helft, minuut 2. Walker wordt op zijn rechterkant snel in de problemen gebracht. Salah wordt gezocht met een puntertje, maar raakt de bal niet. . Walker wordt op zijn rechterkant snel in de problemen gebracht. Salah wordt gezocht met een puntertje, maar raakt de bal niet.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Liverpool neemt de aftrap na een stilte- en knielmoment voor zijn rekening. Kevin De Bruyne draagt de aanvoerdersband van City in dit prestigeduel. . Aftrap Liverpool neemt de aftrap na een stilte- en knielmoment voor zijn rekening. Kevin De Bruyne draagt de aanvoerdersband van City in dit prestigeduel.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

21:14 vooraf, 21 uur 14. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

21:11 vooraf, 21 uur 11. Daar is het applaus: kapitein Henderson voert de landskampioen 2019-2020 aan met een strakke blik. . Daar is het applaus: kapitein Henderson voert de landskampioen 2019-2020 aan met een strakke blik.

21:10 vooraf, 21 uur 10. De spelers van Manchester City staan al klaar op het veld. Zij vormen een erehaag voor Liverpool, dat nog even op zich laat wachten. . De spelers van Manchester City staan al klaar op het veld. Zij vormen een erehaag voor Liverpool, dat nog even op zich laat wachten.

20:59 Blinkt Kevin De Bruyne straks uit tegen de kampioen? vooraf, 20 uur 59. Blinkt Kevin De Bruyne straks uit tegen de kampioen?

20:31 Nu wel eens 3 op een rij? vooraf, 20 uur 31. Nu wel eens 3 op een rij? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:19 vooraf, 20 uur 19. Opstellingen. Kampioen of niet, Jürgen Klopp ziet geen reden om aan zijn elftal te sleutelen. De jongens die een weekje geleden Crystal Palace in de vernieling speelden, verschijnen ook straks aan de aftrap. De thuisploeg kwam afgelopen weekend nog in actie in de FA Cup tegen Newcastle. Bravo, Otamendi, Silva en Mahrez ruimen plaats voor Ederson, Garcia, Foden en Rodri. . Opstellingen Kampioen of niet, Jürgen Klopp ziet geen reden om aan zijn elftal te sleutelen. De jongens die een weekje geleden Crystal Palace in de vernieling speelden, verschijnen ook straks aan de aftrap.

De thuisploeg kwam afgelopen weekend nog in actie in de FA Cup tegen Newcastle. Bravo, Otamendi, Silva en Mahrez ruimen plaats voor Ederson, Garcia, Foden en Rodri.

20:17 En dit zijn de 11 namen bij de thuisploeg. vooraf, 20 uur 17. En dit zijn de 11 namen bij de thuisploeg. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:17 De verwachte namen bij de bezoekers. vooraf, 20 uur 17. De verwachte namen bij de bezoekers. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:03 vooraf, 20 uur 03. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:00 vooraf, 20 uur . Terug naar midden november. De vorige competitieconfrontatie tussen Liverpool en Manchester City eindigde midden november op 3-1 in het voordeel van Liverpool. De competitieleider bouwde zijn voorsprong na de zege op Anfield toen uit tot 9 punten op Manchester City. Intussen bedraagt die kloof 23 punten en is de titel dus al een feit. Kortom: eergevoel lijkt vanavond het belangrijkste uitgangspunt. . Terug naar midden november De vorige competitieconfrontatie tussen Liverpool en Manchester City eindigde midden november op 3-1 in het voordeel van Liverpool.



De competitieleider bouwde zijn voorsprong na de zege op Anfield toen uit tot 9 punten op Manchester City. Intussen bedraagt die kloof 23 punten en is de titel dus al een feit.



Kortom: eergevoel lijkt vanavond het belangrijkste uitgangspunt.

02-07-2020 02-07-2020.

18:27 vooraf, 18 uur 27. Komend seizoen wachten ons opnieuw 38 competitiewedstrijden. We gaan onze titel niet verdedigen, neen, we zullen ons volgende kampioenschap aanvallen. Ik verwacht een hardere strijd dan dit seizoen. Maar nu concentreren we ons eerst volledig op het duel met City. We zullen er klaar voor zijn. Jürgen Klopp (coach Liverpool) lonkt al even naar het volgende voetbalseizoen. Komend seizoen wachten ons opnieuw 38 competitiewedstrijden. We gaan onze titel niet verdedigen, neen, we zullen ons volgende kampioenschap aanvallen. Ik verwacht een hardere strijd dan dit seizoen. Maar nu concentreren we ons eerst volledig op het duel met City. We zullen er klaar voor zijn. Jürgen Klopp (coach Liverpool) lonkt al even naar het volgende voetbalseizoen

18:26 vooraf, 18 uur 26. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18:24 vooraf, 18 uur 24. "De marge is reusachtig". Liverpool kijkt op de 32e speelronde nummer 2 City in de ogen. 7 speeldagen voor het einde staat de onoverbrugbare kloof op liefst 23 punten. Jürgen Klopp: "We hebben een historische prestatie geleverd. De Premier League is zwaar en Manchester City heeft een superteam." "De marge van 23 punten die we nu hebben is reusachtig, ik denk niet dat dat nog een keer zal gebeuren." . "De marge is reusachtig" Liverpool kijkt op de 32e speelronde nummer 2 City in de ogen. 7 speeldagen voor het einde staat de onoverbrugbare kloof op liefst 23 punten.

Jürgen Klopp: "We hebben een historische prestatie geleverd. De Premier League is zwaar en Manchester City heeft een superteam."

"De marge van 23 punten die we nu hebben is reusachtig, ik denk niet dat dat nog een keer zal gebeuren."

18:24 vooraf, 18 uur 24. Ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit eerder heb meegemaakt, of het moet misschien lang geleden in Duitsland geweest zijn. Het is een Engelse traditie, die we meepakken. Het is een aardig gebaar, maar echt nodig vind ik het niet. Jürgen Klopp (coach Liverpool) over het voornemen van City om donderdag een erehaag te vormen. Ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit eerder heb meegemaakt, of het moet misschien lang geleden in Duitsland geweest zijn. Het is een Engelse traditie, die we meepakken. Het is een aardig gebaar, maar echt nodig vind ik het niet. Jürgen Klopp (coach Liverpool) over het voornemen van City om donderdag een erehaag te vormen

18:20 vooraf, 18 uur 20. Manchester City - Liverpool. Manchester City verloor vorige donderdag op het veld van Chelsea en gaf Liverpool op die manier vrije baan naar een eerste landstitel in 30 jaar. De kersverse kampioen mag na een weekje "vieren" uitgerekend tegen City aan de bak. Hoe hongerig is het team van Jürgen Klopp? Kan Pep Guardiola zijn manschappen opladen om de kampioen klein te krijgen? Op deze pagina volgen we de match donderdagavond vanaf 21.15u. . Manchester City - Liverpool Manchester City verloor vorige donderdag op het veld van Chelsea en gaf Liverpool op die manier vrije baan naar een eerste landstitel in 30 jaar.

De kersverse kampioen mag na een weekje "vieren" uitgerekend tegen City aan de bak.



Hoe hongerig is het team van Jürgen Klopp? Kan Pep Guardiola zijn manschappen opladen om de kampioen klein te krijgen? Op deze pagina volgen we de match donderdagavond vanaf 21.15u.

18:20 - Vooraf Vooraf, 18 uur 20

Opstelling Manchester City. Ederson, Kyle Walker, Eric García, Aymeric Laporte, Benjamin Mendy, Phil Foden, Ilkay Gündogan, Kevin De Bruyne, Rodrigo, Raheem Sterling, Gabriel Jesus Opstelling Manchester City Gabriel Jesus, Raheem Sterling, Rodrigo, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan, Phil Foden, Benjamin Mendy, Aymeric Laporte, Eric García, Kyle Walker, Ederson

Opstelling Liverpool. Alisson, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Fabinho, Georginio Wijnaldum, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané Opstelling Liverpool Sadio Mané, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Georginio Wijnaldum, Fabinho, Jordan Henderson, Andrew Robertson, Virgil van Dijk, Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold, Alisson