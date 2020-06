Dendoncker duwt Aston Villa wat dieper de put in met knappe knal

De voorsprong was meer dan verdiend. Wolverhampton was de hele partij baas. Alleen in de slotminuten probeerde Aston Villa nog wat te redden, maar dat lukte niet. De thuisploeg blijft nu met amper 27 punten op de voorlaatste plaats hangen.

Het beslissende moment in deze derby kwam er iets na het uur. Na een goeie aanval van de bezoekers controleerde Jonny de indraaiende bal van Jimenez op de rand van de 16. Hij legde af voor Dendoncker en de Rode Duivel jaste het leer precies de hoek in.

"Dit voelt goed", vertelde matchwinnaar Dendoncker na de partij. "We speelden een goede wedstrijd en gaven niet veel weg. Dat doen we al een tijdje niet meer en dat is belangrijk. Veel mensen vergeten dat, maar we slikken amper goals. Mijn doelpunt? Het was een mooie aanval en een goeie assist. Ik knalde gewoon."

De ploeg van Dendoncker won zijn drie matchen sinds de herstart en staat voorlopig op de 5e plaats. Wolverhampton heeft 2 punten achterstand op de 4e plaats en het laatste Champions League-ticket. "Iedereen droomt, dat is leuk, maar we moeten ook realistisch zijn. Er komen moeilijke matchen aan", zegt Dendoncker.