Liverpool maakt indruk en eet Crystal Palace met huid en haar op

90+4' tweede helft, minuut 94. Einde: 4-0. Crystal Palace heeft Liverpool op geen enkel moment kunnen verontrusten. Na de rust zetten Fabinho en Mané het overwicht van Liverpool in de verf: 4-0. . Einde: 4-0 Crystal Palace heeft Liverpool op geen enkel moment kunnen verontrusten. Na de rust zetten Fabinho en Mané het overwicht van Liverpool in de verf: 4-0.

90+3' tweede helft, minuut 93. De jonge Williams geeft zijn visitekaartje nog een keer af. Na een knappe dribbel kan hij ook uithalen naar de bovenhoek, maar Hennessey laat zich niet verrassen. . De jonge Williams geeft zijn visitekaartje nog een keer af. Na een knappe dribbel kan hij ook uithalen naar de bovenhoek, maar Hennessey laat zich niet verrassen.

90' Toegevoegde tijd. Crystal Palace moet nog 3 minuten extra afzien. . tweede helft, minuut 90. Toegevoegde tijd Crystal Palace moet nog 3 minuten extra afzien.

87' Hennessey voorkomt 5-0. Williams pakt uit met een perfecte steekpass op Salah. De Egyptenaar is niet egoïstisch en wil Minamino de 5-0 aanbieden, maar daar steekt Hennessey een handje voor. . tweede helft, minuut 87. Hennessey voorkomt 5-0 Williams pakt uit met een perfecte steekpass op Salah. De Egyptenaar is niet egoïstisch en wil Minamino de 5-0 aanbieden, maar daar steekt Hennessey een handje voor.

85' tweede helft, minuut 85. We krijgen Divock Origi niet meer te zien vanavond. Klopp brengt nog Keita en Elliott in de ploeg. . We krijgen Divock Origi niet meer te zien vanavond. Klopp brengt nog Keita en Elliott in de ploeg.

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij Liverpool, Naby Keïta erin, Sadio Mané eruit wissel Sadio Mané Naby Keïta

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij Crystal Palace, Brandon Pierrick erin, Jordan Ayew eruit wissel Jordan Ayew Brandon Pierrick

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij Liverpool, Harvey Elliott erin, Andrew Robertson eruit wissel Andrew Robertson Harvey Elliott

84' tweede helft, minuut 84. De wedstrijd kabbelt naar het einde. Crystal Palace is niet bij machte om op zoek te gaan naar een eerredder en Liverpool lijkt 4-0 al voldoende te vinden. . De wedstrijd kabbelt naar het einde. Crystal Palace is niet bij machte om op zoek te gaan naar een eerredder en Liverpool lijkt 4-0 al voldoende te vinden.

77' Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Liverpool uithaalt:. tweede helft, minuut 77. Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Liverpool uithaalt: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

74' tweede helft, minuut 74. Trent Alexander-Arnold krijgt een "applauswissel" van Klopp. Zijn vervanger is de jonge Neco Williams. Ook Firmino mag gaan rusten, Minamino neemt zijn plaats in. . Trent Alexander-Arnold krijgt een "applauswissel" van Klopp. Zijn vervanger is de jonge Neco Williams. Ook Firmino mag gaan rusten, Minamino neemt zijn plaats in.

74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Liverpool, Takumi Minamino erin, Roberto Firmino eruit wissel Roberto Firmino Takumi Minamino

74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Liverpool, Neco Williams erin, Trent Alexander-Arnold eruit wissel Trent Alexander-Arnold Neco Williams

69' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 69 door Sadio Mané van Liverpool. 4, 0. goal Liverpool Crystal Palace einde 4 0

68' tweede helft, minuut 68. Goal: 4-0. Een splijtende tegenaanval van Liverpool wordt puik afgerond door Sadio Mané. Hij schat een geniale pass van Salah naar waarde en legt de 4-0 in de verre hoek. . Goal: 4-0 Een splijtende tegenaanval van Liverpool wordt puik afgerond door Sadio Mané. Hij schat een geniale pass van Salah naar waarde en legt de 4-0 in de verre hoek.

68' tweede helft, minuut 68. Het is voor Crystal Palace en Liverpool allebei de vierde keer dat ze scheidsrechter Martin Atkinson tegen het lijf lopen dit seizoen in de Premier League. Opvallend: beide ploegen verloren geen enkele van die duels. Maar daar komt vandaag verandering in. . Het is voor Crystal Palace en Liverpool allebei de vierde keer dat ze scheidsrechter Martin Atkinson tegen het lijf lopen dit seizoen in de Premier League. Opvallend: beide ploegen verloren geen enkele van die duels. Maar daar komt vandaag verandering in.

66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij Crystal Palace, Jairo Riedewald erin, James McArthur eruit wissel James McArthur Jairo Riedewald

66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij Crystal Palace, Luka Milivojevic erin, Cheikhou Kouyaté eruit wissel Cheikhou Kouyaté Luka Milivojevic

66' tweede helft, minuut 66. Dubbele wissel bij Crystal Palace: Milivojevic en Riedewald komen in de plaats van Kouyaté en McArthur De ene ex-Anderlecht-speler vervangt de andere. . Dubbele wissel bij Crystal Palace: Milivojevic en Riedewald komen in de plaats van Kouyaté en McArthur De ene ex-Anderlecht-speler vervangt de andere.

66' tweede helft, minuut 66. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain erin, Jordan Henderson eruit wissel Jordan Henderson Alex Oxlade-Chamberlain

62' tweede helft, minuut 62. Salah probeert met zijn gouden linker de bal in de bovenhoek te krullen vanaf zijn rechterflank, maar de bal verdwijnt net naast de verkeerde kant van de paal. Hennessey haalt opgelucht adem. . Salah probeert met zijn gouden linker de bal in de bovenhoek te krullen vanaf zijn rechterflank, maar de bal verdwijnt net naast de verkeerde kant van de paal. Hennessey haalt opgelucht adem.

62' tweede helft, minuut 62. Als er wat twijfels waren over het vormpeil van Liverpool, dan zijn die twijfels vandaag toch weggenomen. Crystal Palace is natuurlijk geen topploeg, maar wordt echt overklast. . Als er wat twijfels waren over het vormpeil van Liverpool, dan zijn die twijfels vandaag toch weggenomen. Crystal Palace is natuurlijk geen topploeg, maar wordt echt overklast.

59' tweede helft, minuut 59. Crystal Palace slikte in de afgelopen 4 duels in de Premier League geen enkele goal, maar het moet nu opletten om geen pandoering te krijgen. Wijnaldum en Firmino zijn niet scherp genoeg om de 4-0 op het bord te zetten. . Crystal Palace slikte in de afgelopen 4 duels in de Premier League geen enkele goal, maar het moet nu opletten om geen pandoering te krijgen. Wijnaldum en Firmino zijn niet scherp genoeg om de 4-0 op het bord te zetten.

58' tweede helft, minuut 58. Het is kat en muis. Filip Joos (commentator Play Sports). Het is kat en muis. Filip Joos (commentator Play Sports)

58' tweede helft, minuut 58. Fabinho scoort in zijn 50e match in de Premier League.

55' tweede helft, minuut 55. Goal: 3-0. Wat een bom van Fabinho. Hij krijgt de bal op zo'n 25 meter van de goal. De Braziliaan legt de bal goed en trekt dan een strakke streep naar de hoek: 3-0. . Goal: 3-0 Wat een bom van Fabinho. Hij krijgt de bal op zo'n 25 meter van de goal. De Braziliaan legt de bal goed en trekt dan een strakke streep naar de hoek: 3-0.

55' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 55 door Fabinho van Liverpool. 3, 0. goal Liverpool Crystal Palace einde 3 0

53' tweede helft, minuut 53. Na balverlies van Crystal Palace kan Liverpool een keer counteren. Robertson rukt mee op, zoekt een afspeelpunt, maar trapt toch zelf. De ballenjongens zullen de tribune in moeten om die bal te gaan halen. . Na balverlies van Crystal Palace kan Liverpool een keer counteren. Robertson rukt mee op, zoekt een afspeelpunt, maar trapt toch zelf. De ballenjongens zullen de tribune in moeten om die bal te gaan halen.

53' tweede helft, minuut 53. Andrew Robertson van Liverpool.

51' tweede helft, minuut 51. We krijgen net hetzelfde spelbeeld te zien als voor de rust: Crystal Palace kruipt in zijn egelstelling en Liverpool valt geduldig aan. . We krijgen net hetzelfde spelbeeld te zien als voor de rust: Crystal Palace kruipt in zijn egelstelling en Liverpool valt geduldig aan.

46' tweede helft, minuut 46. Ref Atkinson geeft het sein om de tweede helft te starten. Liverpool is meteen dicht bij de 3-0, maar Salah is een stap te laat aan de tweede paal om binnen te duwen. . Ref Atkinson geeft het sein om de tweede helft te starten. Liverpool is meteen dicht bij de 3-0, maar Salah is een stap te laat aan de tweede paal om binnen te duwen.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

22:12 rust, 22 uur 12. Liverpool is aan een indrukwekkende reeks bezig in eigen huis. Sinds de nederlaag tegen Crystal Palace in april 2017 zijn ze ongeslagen in 55 competitiematchen. De laatste 22 thuismatchen in de Premier League werden ook allemaal gewonnen en nummer 23 lijkt bijna een feit. . Liverpool is aan een indrukwekkende reeks bezig in eigen huis. Sinds de nederlaag tegen Crystal Palace in april 2017 zijn ze ongeslagen in 55 competitiematchen. De laatste 22 thuismatchen in de Premier League werden ook allemaal gewonnen en nummer 23 lijkt bijna een feit.

22:11 rust, 22 uur 11. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

22:10 rust, 22 uur 10. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

22:05 rust, 22 uur 05. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

22:04 Alexander-Arnold treedt in de voetsporen van Fowler. rust, 22 uur 04. Alexander-Arnold treedt in de voetsporen van Fowler. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

22:03 rust, 22 uur 03. Rust: 2-0. Een oppermachtig Liverpool duikt de kleedkamer in met een geruststellende 2-0-voorsprong. Trent Alexander-Arnold en Mohamed Salah zetten het overwicht van Liverpool om in goals. Crystal Palace kon geen vuist maken. . Rust: 2-0 Een oppermachtig Liverpool duikt de kleedkamer in met een geruststellende 2-0-voorsprong. Trent Alexander-Arnold en Mohamed Salah zetten het overwicht van Liverpool om in goals. Crystal Palace kon geen vuist maken.

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+1' Toegevoegde tijd. We krijgen 2 minuten extra in de eerste helft. . eerste helft, minuut 46. Toegevoegde tijd We krijgen 2 minuten extra in de eerste helft.

44' eerste helft, minuut 44. Goal: 2-0. Fabinho verstuurt een afgemeten pass naar Mohamed Salah. Die duikt op in de rug van Van Aanholt en legt de bal eenvoudig naast Hennessey in doel: 2-0. . Goal: 2-0 Fabinho verstuurt een afgemeten pass naar Mohamed Salah. Die duikt op in de rug van Van Aanholt en legt de bal eenvoudig naast Hennessey in doel: 2-0.

44' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 44 door Mohamed Salah van Liverpool. 2, 0. goal Liverpool Crystal Palace einde 2 0

44' eerste helft, minuut 44. Het is freewheelen tot aan de rust voor Liverpool. Filip Joos (commentator Play Sports). Het is freewheelen tot aan de rust voor Liverpool. Filip Joos (commentator Play Sports)

42' eerste helft, minuut 42. Daar is zowaar Crystal Palace. Joe Gomez schat een hoge bal verkeerd in. Max Meyer kan oprukken met de bal, maar zijn schot kan Alisson niet verontrusten. . Daar is zowaar Crystal Palace. Joe Gomez schat een hoge bal verkeerd in. Max Meyer kan oprukken met de bal, maar zijn schot kan Alisson niet verontrusten.

37' eerste helft, minuut 37. Wijnaldum laat 2-0 liggen. Mané vindt in het drukbevolkte strafschopgebied van Crystal Palace de vrijstaande Wijnaldum, maar de Nederlander kraakt zijn schot. Hier had de Nederlander beter moeten doen. . Wijnaldum laat 2-0 liggen Mané vindt in het drukbevolkte strafschopgebied van Crystal Palace de vrijstaande Wijnaldum, maar de Nederlander kraakt zijn schot. Hier had de Nederlander beter moeten doen.

36' eerste helft, minuut 36. Cahill raakt de bal met zijn arm en maakte daarbij een beweging naar de bal. Liverpool wil een strafschop, maar scheidsrechter en de VAR gaan er niet op in. . Cahill raakt de bal met zijn arm en maakte daarbij een beweging naar de bal. Liverpool wil een strafschop, maar scheidsrechter en de VAR gaan er niet op in.

35' eerste helft, minuut 35. Mohamed Salah zet een dribbel in.

34' eerste helft, minuut 34. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

33' eerste helft, minuut 33. Deze keer is het niet Alexander-Arnold die mag trappen, maar wel Fabinho. De Braziliaan, die zijn 50e match in de Premier League speelt, heeft niet dezelfde traptechniek van zijn ploegmaat. . Deze keer is het niet Alexander-Arnold die mag trappen, maar wel Fabinho. De Braziliaan, die zijn 50e match in de Premier League speelt, heeft niet dezelfde traptechniek van zijn ploegmaat.

32' eerste helft, minuut 32. Het tempo van Liverpool ligt nu net te hoog voor Crystal Palace. Ayew gaat weer in de fout net buiten het eigen strafschopgebied. . Het tempo van Liverpool ligt nu net te hoog voor Crystal Palace. Ayew gaat weer in de fout net buiten het eigen strafschopgebied.

27' eerste helft, minuut 27. Paal houdt Liverpool van 2-0. Een nieuwe vrije trap van Liverpool zaait paniek in de defensie van Crystal Palace. Henderson mag in de rebound uithalen, maar het schot spat uiteen op de paal. Het blijft 1-0. . Paal houdt Liverpool van 2-0 Een nieuwe vrije trap van Liverpool zaait paniek in de defensie van Crystal Palace. Henderson mag in de rebound uithalen, maar het schot spat uiteen op de paal. Het blijft 1-0.

25' eerste helft, minuut 25. Roy Hodgson zal tijdens de drankpauze Jordan Ayew toch even de levieten moeten lezen. De aanvaller lag met een domme duwfout op Van Dijk aan de basis van de openingsgoal van Liverpool. . Roy Hodgson zal tijdens de drankpauze Jordan Ayew toch even de levieten moeten lezen. De aanvaller lag met een domme duwfout op Van Dijk aan de basis van de openingsgoal van Liverpool.

24' eerste helft, minuut 24. Alexander-Arnold krult de bal heerlijk in de hoek.

24' eerste helft, minuut 24. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

23' Doelpunt na vrije trap tijdens eerste helft, minuut 23 door Trent Alexander-Arnold van Liverpool. 1, 0. vrije trap Liverpool Crystal Palace einde 1 0

22' eerste helft, minuut 22. Goal: 1-0. Liverpool opent de score en doet dat op fraaie wijze: Alexander-Arnold krult een vrije trap perfect in de hoek: 1-0. . Goal: 1-0 Liverpool opent de score en doet dat op fraaie wijze: Alexander-Arnold krult een vrije trap perfect in de hoek: 1-0.

21' eerste helft, minuut 21. Bij Crystal Palace speelt Cheikhou Kouyaté een cruciale rol op het middenveld. De ex-speler van Brussels, Kortrijk en Anderlecht stopt Wijnaldum af in een gevaarlijke positie. . Bij Crystal Palace speelt Cheikhou Kouyaté een cruciale rol op het middenveld. De ex-speler van Brussels, Kortrijk en Anderlecht stopt Wijnaldum af in een gevaarlijke positie.

16' eerste helft, minuut 16. Crystal Palace-doelman Hennessey moet voor de eerste keer plat. Firmino wordt gelanceerd door een hakje van Mané, maar het schot van de Braziliaan is te slap. . Crystal Palace-doelman Hennessey moet voor de eerste keer plat. Firmino wordt gelanceerd door een hakje van Mané, maar het schot van de Braziliaan is te slap.

15' eerste helft, minuut 15. Wat we al vreesden, komt ook uit: Zaha moet vervangen worden. De flankaanvaller stapt ontgoocheld van het veld met een spierblessure. Meyer is zijn vervanger. . Wat we al vreesden, komt ook uit: Zaha moet vervangen worden. De flankaanvaller stapt ontgoocheld van het veld met een spierblessure. Meyer is zijn vervanger.

15' eerste helft, minuut 15. Wilfried Zaha moet snel vervangen worden met een blessure.

15' eerste helft, minuut 15. Vervanging bij Crystal Palace, Max Meyer erin, Wilfried Zaha eruit wissel Wilfried Zaha Max Meyer

15' eerste helft, minuut 15. Sakho heeft niet de beste voeten op het veld, maar je bent er als spits wel bang voor. Filip Joos (commentator Play Sports). Sakho heeft niet de beste voeten op het veld, maar je bent er als spits wel bang voor. Filip Joos (commentator Play Sports)

12' Probleem voor Zaha. Wilfried Zaha zet zich neer op de grasmat en grijpt naar zijn been. Hij probeert het al trekkebenend toch nog even, maar een wissel lijkt eraan te komen. De Duitser Max Meyer warmt zich op. . eerste helft, minuut 12. Probleem voor Zaha Wilfried Zaha zet zich neer op de grasmat en grijpt naar zijn been. Hij probeert het al trekkebenend toch nog even, maar een wissel lijkt eraan te komen. De Duitser Max Meyer warmt zich op.

9' eerste helft, minuut 9. Mané kan na een goeie actie ook voorzetten naar de tweede paal. Daar komt Henderson ingelopen, maar de volley van de Liverpool-aanvoerder zeilt hoog over. . Mané kan na een goeie actie ook voorzetten naar de tweede paal. Daar komt Henderson ingelopen, maar de volley van de Liverpool-aanvoerder zeilt hoog over.

7' eerste helft, minuut 7. Daar is de eerste goeie aanval van Liverpool na onder meer een hakje van Firmino. Crystal Palace krijgt de voorzet niet meteen verwerkt, maar Wijnaldum kan niet profiteren. . Daar is de eerste goeie aanval van Liverpool na onder meer een hakje van Firmino. Crystal Palace krijgt de voorzet niet meteen verwerkt, maar Wijnaldum kan niet profiteren.

7' eerste helft, minuut 7. Liverpool en Klopp zullen toch op hun hoede zijn voor Crystal Palace, dat het enige team is dat Liverpool onder Klopp meer dan 1 keer kon kloppen op Anfield Road. In de seizoenen 2104-2015, 2015-2016 en 2016-2017 beet Liverpool thuis in het zand. . Liverpool en Klopp zullen toch op hun hoede zijn voor Crystal Palace, dat het enige team is dat Liverpool onder Klopp meer dan 1 keer kon kloppen op Anfield Road. In de seizoenen 2104-2015, 2015-2016 en 2016-2017 beet Liverpool thuis in het zand.

5' eerste helft, minuut 5. Liverpool eist de bal op, maar dat laat Crystal Palace graag gebeuren. Kansen levert het balbezit van de thuisploeg nog niet op. . Liverpool eist de bal op, maar dat laat Crystal Palace graag gebeuren. Kansen levert het balbezit van de thuisploeg nog niet op.

2' eerste helft, minuut 2. Nog een leuk weetje voor cijfersfetisjisten: als je de rugnummers van de 3 aanvallers van elk team optelt, dan kom je uit aan 30. De 3 aanvallers van Liverpool en Crysytal Palace spelen met rugnummers 9, 10 en 11. . Nog een leuk weetje voor cijfersfetisjisten: als je de rugnummers van de 3 aanvallers van elk team optelt, dan kom je uit aan 30. De 3 aanvallers van Liverpool en Crysytal Palace spelen met rugnummers 9, 10 en 11.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Ref Atkinson heeft de wedstrijd op gang gefloten. Het tempo zit meteen in de match. . Aftrap Ref Atkinson heeft de wedstrijd op gang gefloten. Het tempo zit meteen in de match.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

21:15 eerste helft, 21 uur 15. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

21:15 vooraf, 21 uur 15. Net als de voorbije matchen knielen de spelers net voor de aftrap om hun steun te tonen aan slachtoffers van racisme. . Net als de voorbije matchen knielen de spelers net voor de aftrap om hun steun te tonen aan slachtoffers van racisme.

21:11 vooraf, 21 uur 11. De ploegen zijn het veld po gekomen in het lege Anfield. En daar klinkt ook "You'll never walk alone". Het is toch niet hetzelfde zonder de Kop. . De ploegen zijn het veld po gekomen in het lege Anfield. En daar klinkt ook "You'll never walk alone". Het is toch niet hetzelfde zonder de Kop.

21:11 Zo was het vorig seizoen:. vooraf, 21 uur 11. Zo was het vorig seizoen: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

21:09 vooraf, 21 uur 09. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

21:08 vooraf, 21 uur 08. Crystal Palace is aan een sterke reeks bezig met 4 overwinningen op een rij telkens zonder tegengoal. Liverpool net niet: in de laatste 3 competitiewedstrijden liet Liverpool 5 punten liggen, meer dan in de 38 matchen daarvoor. . Crystal Palace is aan een sterke reeks bezig met 4 overwinningen op een rij telkens zonder tegengoal. Liverpool net niet: in de laatste 3 competitiewedstrijden liet Liverpool 5 punten liggen, meer dan in de 38 matchen daarvoor.



21:08 vooraf, 21 uur 08. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:42 Benteke is niet helemaal fit en ontbreekt daarom bij Crystal Palace:. vooraf, 20 uur 42. Benteke is niet helemaal fit en ontbreekt daarom bij Crystal Palace: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:41 Divock Origi zit op de bank:. vooraf, 20 uur 41. Divock Origi zit op de bank: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:40 vooraf, 20 uur 40. Salah is er weer bij. Liverpool moet het vandaag zonder James Milner en Joel Matip doen, beiden raakten geblesseerd tijdens de stadsderby tegen Everton. Mohamed Salah en Andy Robertson zijn wel weer fit en staan meteen ook in de basis. . Salah is er weer bij Liverpool moet het vandaag zonder James Milner en Joel Matip doen, beiden raakten geblesseerd tijdens de stadsderby tegen Everton. Mohamed Salah en Andy Robertson zijn wel weer fit en staan meteen ook in de basis.

20:35 vooraf, 20 uur 35. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:34 vooraf, 20 uur 34. Geen Christian Benteke. Op de vorige speeldag stond Christian Benteke nog in de basis bij Crystal Palace in de zege bij Bournemouth, maar vandaag is er geen spoor meer van onze landgenoot in de selectie. Misschien is Benteke niet helemaal fit. . Geen Christian Benteke Op de vorige speeldag stond Christian Benteke nog in de basis bij Crystal Palace in de zege bij Bournemouth, maar vandaag is er geen spoor meer van onze landgenoot in de selectie. Misschien is Benteke niet helemaal fit.

20:30 vooraf, 20 uur 30. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:30 - Vooraf Vooraf, 20 uur 30

Opstelling Liverpool. Alisson, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Fabinho, Georginio Wijnaldum, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané Opstelling Liverpool Sadio Mané, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Georginio Wijnaldum, Fabinho, Jordan Henderson, Andrew Robertson, Virgil van Dijk, Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold, Alisson

Opstelling Crystal Palace. Wayne Hennessey, Joel Ward, Gary Cahill, Mamadou Sakho, Patrick van Aanholt, Cheikhou Kouyaté, James McCarthy, James McArthur, Andros Townsend, Jordan Ayew, Wilfried Zaha Opstelling Crystal Palace Wilfried Zaha, Jordan Ayew, Andros Townsend, James McArthur, James McCarthy, Cheikhou Kouyaté, Patrick van Aanholt, Mamadou Sakho, Gary Cahill, Joel Ward, Wayne Hennessey