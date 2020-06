't Is gebeurd: Liverpool is kampioen dankzij nederlaag van Man.City

Fase per fase

Fase per fase

90+8' tweede helft, minuut 98. Einde. Het laatste fluitsignaal weerklinkt: Liverpool is kampioen dankzij de nederlaag van Manchester City! . Einde Het laatste fluitsignaal weerklinkt: Liverpool is kampioen dankzij de nederlaag van Manchester City!

90+3' tweede helft, minuut 93. Pedro dreigt. Pedro staat nog maar nét op het veld en flirt al meteen met een doelpunt. Ederson moet zich volledig strekken om de plaatsbal van de Spanjaard uit zijn doel te halen. . Pedro dreigt Pedro staat nog maar nét op het veld en flirt al meteen met een doelpunt. Ederson moet zich volledig strekken om de plaatsbal van de Spanjaard uit zijn doel te halen.

90+2' tweede helft, minuut 92. Vervanging bij Chelsea, Billy Gilmour erin, Christian Pulisic eruit wissel Christian Pulisic Billy Gilmour

90+1' tweede helft, minuut 91. Vervanging bij Chelsea, Pedro erin, Mason Mount eruit wissel Mason Mount Pedro

90' Toegevoegde tijd. De wedstrijd kabbelt naar zijn einde toe en de Liverpool-fans snakken ongetwijfeld naar het laatste fluitsignaal, maar ze moeten toch nog even geduld oefenen. We krijgen 6 minuten extra tijd. . tweede helft, minuut 90. Toegevoegde tijd De wedstrijd kabbelt naar zijn einde toe en de Liverpool-fans snakken ongetwijfeld naar het laatste fluitsignaal, maar ze moeten toch nog even geduld oefenen. We krijgen 6 minuten extra tijd.

90' tweede helft, minuut 90. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

85' tweede helft, minuut 85. In de slotminuten van de wedstrijd lijkt City toch nog een offensiefje op poten te willen zetten. Bij de thuisploeg zijn ze niet onder de indruk. . In de slotminuten van de wedstrijd lijkt City toch nog een offensiefje op poten te willen zetten. Bij de thuisploeg zijn ze niet onder de indruk.

82' tweede helft, minuut 82. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

79' tweede helft, minuut 79. Willian vanaf de stip. Liverpool mag de champagne bovenhalen, want na het handspel en de uitsluiting van Fernandinho knalt Willian de penalty koelbloedig binnen. . Willian vanaf de stip Liverpool mag de champagne bovenhalen, want na het handspel en de uitsluiting van Fernandinho knalt Willian de penalty koelbloedig binnen.

78' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 78 door Willian van Chelsea. 2, 1. penalty Chelsea Manchester City einde 2 1

78' Rode kaart voor Fernandinho van Manchester City tijdens tweede helft, minuut 78 Fernandinho Manchester City

77' Penalty en rood. Het duurde wat aan de lange kant, maar daar is dan toch de juiste beslissing van de VAR: rood voor Fernandinho (hands) en penalty voor de thuisploeg. . tweede helft, minuut 77. Penalty en rood Het duurde wat aan de lange kant, maar daar is dan toch de juiste beslissing van de VAR: rood voor Fernandinho (hands) en penalty voor de thuisploeg.

76' Gele kaart voor Kevin De Bruyne van Manchester City tijdens tweede helft, minuut 76 Kevin De Bruyne Manchester City

75' Var. Met meer geluk dan kunde én met de hand van Fernandinho houdt Manchester City de 2-1 uit het doel. Hier zal de VAR niet anders kunnen dan een penalty te geven. . tweede helft, minuut 75. Var Met meer geluk dan kunde én met de hand van Fernandinho houdt Manchester City de 2-1 uit het doel. Hier zal de VAR niet anders kunnen dan een penalty te geven.

75' De Bruyne legt aan voor de 1-1. tweede helft, minuut 75. De Bruyne legt aan voor de 1-1

74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Manchester City, Nicolás Otamendi erin, Aymeric Laporte eruit wissel Aymeric Laporte Nicolás Otamendi

73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij Chelsea, Mateo Kovacic erin, Ross Barkley eruit wissel Ross Barkley Mateo Kovacic

72' tweede helft, minuut 72. Walker voorkomt 2-1. Net als bij de 1-0 mag Pulisic plots in zijn eentje op Ederson af. Hij omzeilt de Braziliaanse doelman, maar de bal wordt van de lijn geveegd met een ultieme sliding van Walker. In de rebound redt Ederson de poging van Abraham. . Walker voorkomt 2-1 Net als bij de 1-0 mag Pulisic plots in zijn eentje op Ederson af. Hij omzeilt de Braziliaanse doelman, maar de bal wordt van de lijn geveegd met een ultieme sliding van Walker. In de rebound redt Ederson de poging van Abraham.

68' tweede helft, minuut 68. De drankpauze zit erop, de scheidsrechter maant de spelers aan om weer in het veld te komen. Nog goed 20 minuten zijn er te spelen. Het moet zenuwslopend zijn voor de Liverpool-fans, al zullen die 20 minuten er nog wel bij kunnen na 30 jaar wachten op de titel. . De drankpauze zit erop, de scheidsrechter maant de spelers aan om weer in het veld te komen. Nog goed 20 minuten zijn er te spelen. Het moet zenuwslopend zijn voor de Liverpool-fans, al zullen die 20 minuten er nog wel bij kunnen na 30 jaar wachten op de titel.

65' tweede helft, minuut 65. De Bruyne geraakt. Rüdiger maait de bal weg voor de voeten van De Bruyne en schampt daarbij het scheenbeen van de Rode Duivel. Dat doet pijn, maar met een grimas op het gelaat kan hij voort. . De Bruyne geraakt Rüdiger maait de bal weg voor de voeten van De Bruyne en schampt daarbij het scheenbeen van de Rode Duivel. Dat doet pijn, maar met een grimas op het gelaat kan hij voort.

63' tweede helft, minuut 63. Mount mikt naast. Chelsea voetbalt nog eens een kans bij elkaar. Mason Mount is gevaarlijk, maar het schot van de jonge middenvelder sterft in het zijnet. . Mount mikt naast Chelsea voetbalt nog eens een kans bij elkaar. Mason Mount is gevaarlijk, maar het schot van de jonge middenvelder sterft in het zijnet.

62' tweede helft, minuut 62. Exit Giroud. Ook Frank Lampard wisselt een eerste keer. Giroud mag gaan rusten, Abraham komt in de ploeg. . Exit Giroud Ook Frank Lampard wisselt een eerste keer. Giroud mag gaan rusten, Abraham komt in de ploeg.

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Chelsea, Tammy Abraham erin, Olivier Giroud eruit wissel Olivier Giroud Tammy Abraham

61' tweede helft, minuut 61. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij Manchester City, Oleksandr Zinchenko erin, Benjamin Mendy eruit wissel Benjamin Mendy Oleksandr Zinchenko

57' Bijna 1-2! Ow, daar ontsnapt Chelsea meteen aan een tweede tegendoelpunt. Na een vlijmscherpe counter zondert Mahrez Sterling af, maar diens poging strandt op de paal. . tweede helft, minuut 57. Bijna 1-2! Ow, daar ontsnapt Chelsea meteen aan een tweede tegendoelpunt. Na een vlijmscherpe counter zondert Mahrez Sterling af, maar diens poging strandt op de paal.

56' tweede helft, minuut 56. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

56' De Bruyne met de 1-1. Net zeiden we dat Kevin De Bruyne zijn stempel nog niet kon drukken, maar die woorden moeten we prompt inslikken. Met een fantastische vrije trap à la Pirlo borstelt hij de gelijkmaker tegen de touwen. . tweede helft, minuut 56. De Bruyne met de 1-1 Net zeiden we dat Kevin De Bruyne zijn stempel nog niet kon drukken, maar die woorden moeten we prompt inslikken. Met een fantastische vrije trap à la Pirlo borstelt hij de gelijkmaker tegen de touwen.

55' Doelpunt na vrije trap tijdens tweede helft, minuut 55 door Kevin De Bruyne van Manchester City. 1, 1. vrije trap Chelsea Manchester City einde 1 1

55' tweede helft, minuut 55. Vervanging bij Manchester City, David Silva erin, Rodrigo eruit wissel Rodrigo David Silva

55' tweede helft, minuut 55. Vervanging bij Manchester City, Gabriel Jesus erin, Bernardo Silva eruit wissel Bernardo Silva Gabriel Jesus

55' tweede helft, minuut 55. Ook Guardiola heeft in het snuitje dat er geen beterschap merkbaar is en dus voert hij maar een dubbele wissel door. . Ook Guardiola heeft in het snuitje dat er geen beterschap merkbaar is en dus voert hij maar een dubbele wissel door.

53' tweede helft, minuut 53. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

52' tweede helft, minuut 52. Bij de start van de 2e helft zien we zeker geen Manchester City dat naar voren stormt. Ook Kevin De Bruyne heeft voorlopig zijn stempel nog niet kunnen drukken. Samen met zijn ploegmaats is hij weggedeemsterd na de 1-0 . Bij de start van de 2e helft zien we zeker geen Manchester City dat naar voren stormt. Ook Kevin De Bruyne heeft voorlopig zijn stempel nog niet kunnen drukken. Samen met zijn ploegmaats is hij weggedeemsterd na de 1-0



50' tweede helft, minuut 50. De dokters zijn bij Christensen geweest, die intussen weer weet van welke parochie hij is. En dus kan er opnieuw gevoetbald worden, mét de Deen tussen de lijnen. . De dokters zijn bij Christensen geweest, die intussen weer weet van welke parochie hij is. En dus kan er opnieuw gevoetbald worden, mét de Deen tussen de lijnen.

48' tweede helft, minuut 48. Christensen krijgt een pegel van Mendy vol op zijn voorhoofd en is even van de wereld. De Deen heeft verzorging nodig. . Christensen krijgt een pegel van Mendy vol op zijn voorhoofd en is even van de wereld. De Deen heeft verzorging nodig.

46' tweede helft, minuut 46. Aftrap. Scheidsrechter Attwell heeft de tweede helft op gang gefloten. Geen wissels aan beide kanten. . Aftrap Scheidsrechter Attwell heeft de tweede helft op gang gefloten. Geen wissels aan beide kanten.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Chelsea gaat rusten met een voorsprong, dankzij de goal van Pulisic. Manchester City had nochtans lang het meeste van het spel, al leverde dat niet al te veel kansen op. De prikjes van de thuisploeg waren wel gevaarlijk en bij een van die counters strafte Pulisic het geklungel bij de bezoekers af. Met de 1-0-tussenstand zullen ze ook in Liverpool blij zijn, want de eerste titel in 30 jaar wenkt. . Rust Chelsea gaat rusten met een voorsprong, dankzij de goal van Pulisic. Manchester City had nochtans lang het meeste van het spel, al leverde dat niet al te veel kansen op. De prikjes van de thuisploeg waren wel gevaarlijk en bij een van die counters strafte Pulisic het geklungel bij de bezoekers af. Met de 1-0-tussenstand zullen ze ook in Liverpool blij zijn, want de eerste titel in 30 jaar wenkt.

45+2' eerste helft, minuut 47. Druk overleg aan de zijlijn tussen Guardiola en zijn assistenten. Broeden ze op een plannetje voor de tweede helft? . Druk overleg aan de zijlijn tussen Guardiola en zijn assistenten. Broeden ze op een plannetje voor de tweede helft?

45' eerste helft, minuut 45. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

42' eerste helft, minuut 42. Mendy - boter op het hoofd bij de goal - probeert iets goed te maken met een prima voorzet, maar voor doel staat niemand klaar om de bal binnen te tikken. . Mendy - boter op het hoofd bij de goal - probeert iets goed te maken met een prima voorzet, maar voor doel staat niemand klaar om de bal binnen te tikken.

38' eerste helft, minuut 38. Krul van Mahrez. Het antwoord van de bezoekers komt van Mahrez. Na een kort genomen hoekschop probeert hij met zijn linker de bal in de verste kruising te draaien, maar het schot is niet binnen het kader. . Krul van Mahrez Het antwoord van de bezoekers komt van Mahrez. Na een kort genomen hoekschop probeert hij met zijn linker de bal in de verste kruising te draaien, maar het schot is niet binnen het kader.

38' eerste helft, minuut 38. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

38' Gele kaart voor Marcos Alonso van Chelsea tijdens eerste helft, minuut 38 Marcos Alonso Chelsea

36' eerste helft, minuut 36. Pulisic scoort! Bij de zoveelste snelle uitbraak van Chelsea is het raak. Bij City slaan ze collectief aan het klungelen, de snelle Pulisic schuift de bal koelbloedig voorbij Ederson: 1-0 voor Chelsea, feest in Liverpool! . Pulisic scoort! Bij de zoveelste snelle uitbraak van Chelsea is het raak. Bij City slaan ze collectief aan het klungelen, de snelle Pulisic schuift de bal koelbloedig voorbij Ederson: 1-0 voor Chelsea, feest in Liverpool!

36' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 36 door Christian Pulisic van Chelsea. 1, 0. goal Chelsea Manchester City einde 1 0

32' eerste helft, minuut 32. City het balbezit, Chelsea de kansen. Voor City blijft het opletten voor de tegenstoten van Chelsea. Na alweer een snelle counter kan Pulisic ei zo na de voorzet van Barkley binnen duwen. In de daaropvolgende counter verricht Ederson een broodnodige redding op de kopbal van Christensen. . City het balbezit, Chelsea de kansen Voor City blijft het opletten voor de tegenstoten van Chelsea. Na alweer een snelle counter kan Pulisic ei zo na de voorzet van Barkley binnen duwen. In de daaropvolgende counter verricht Ederson een broodnodige redding op de kopbal van Christensen.

30' eerste helft, minuut 30. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

27' eerste helft, minuut 27. Kansje voor de thuisploeg. Telkens Chelsea over de middenlijn raakt, levert dat een doelkans op. Na een goeie aanval is het uiteindelijk Barkley die kan uithalen. Het schot wordt afgeblokt en verdwijnt in hoekschop. Die blijft zonder gevaar. . Kansje voor de thuisploeg Telkens Chelsea over de middenlijn raakt, levert dat een doelkans op. Na een goeie aanval is het uiteindelijk Barkley die kan uithalen. Het schot wordt afgeblokt en verdwijnt in hoekschop. Die blijft zonder gevaar.

25' eerste helft, minuut 25. De Bruyne met links. De Bruyne probeert een gaatje te vinden vanuit de tweede lijn en haalt de trekker over met zijn linker. De kogel ketst af op een bos van Chelsea-spelers. . De Bruyne met links De Bruyne probeert een gaatje te vinden vanuit de tweede lijn en haalt de trekker over met zijn linker. De kogel ketst af op een bos van Chelsea-spelers.

23' eerste helft, minuut 23. Zonder veel kansen af te dwingen, monopoliseert Manchester City de bal. Chelsea wordt in het verweer gedwongen en zal moeten rekenen op een flits. . Zonder veel kansen af te dwingen, monopoliseert Manchester City de bal. Chelsea wordt in het verweer gedwongen en zal moeten rekenen op een flits.

18' Kepa doet het nu wel goed. Bij een vrije trap van Manchester City staat Kepa dit keer wel goed op te letten. Met een uitstekende reflex ranselt hij de kopbal van Fernandinho uit zijn kooi. . eerste helft, minuut 18. Kepa doet het nu wel goed Bij een vrije trap van Manchester City staat Kepa dit keer wel goed op te letten. Met een uitstekende reflex ranselt hij de kopbal van Fernandinho uit zijn kooi.

17' eerste helft, minuut 17. Gündogan wordt omver gemaaid door Azpilicueta, die vervolgens de vermoorde onschuld speelt. Hier had de Spanjaard best een gele kaart kunnen krijgen. . Gündogan wordt omver gemaaid door Azpilicueta, die vervolgens de vermoorde onschuld speelt. Hier had de Spanjaard best een gele kaart kunnen krijgen.

15' eerste helft, minuut 15. Twijfelende Kepa. Wat een vreemd moment in de zestien van Chelsea. Met zijn rug naar doel goochelt Bernardo Silva met de bal, Kepa laat zich bijna in de luren leggen. Hier komt de Spaanse doelman goed weg. . Twijfelende Kepa Wat een vreemd moment in de zestien van Chelsea. Met zijn rug naar doel goochelt Bernardo Silva met de bal, Kepa laat zich bijna in de luren leggen. Hier komt de Spaanse doelman goed weg.

13' eerste helft, minuut 13. Snelle omschakeling. Chelsea komt er eens uit en doet dat meteen erg goed. Na een prima aanval glijdt Gündogan de voorzet van Willian weg uit de zestien. Stevig prikje van de thuisploeg. . Snelle omschakeling Chelsea komt er eens uit en doet dat meteen erg goed. Na een prima aanval glijdt Gündogan de voorzet van Willian weg uit de zestien. Stevig prikje van de thuisploeg.

11' eerste helft, minuut 11. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

9' eerste helft, minuut 9. Manchester City speelt bijna voortdurend op de helft van Chelsea, dat helemaal moet wijken. De thuisploeg is er nog niet aan te pas gekomen. . Manchester City speelt bijna voortdurend op de helft van Chelsea, dat helemaal moet wijken. De thuisploeg is er nog niet aan te pas gekomen.

5' eerste helft, minuut 5. Het balbezit in de openingsminuten is voor de bezoekers. Dat levert na 5 minuten een eerste hoekschop op. De Chelsea-defensie ruimt op. . Het balbezit in de openingsminuten is voor de bezoekers. Dat levert na 5 minuten een eerste hoekschop op. De Chelsea-defensie ruimt op.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn het intussen gewoon: de wedstrijd begint met een minuut stilte voor de coronaslachtoffers en vlak voor de aftrap gaan de spelers even op hun knie zitten, als signaal tegen racisme. En we zijn vertrokken! . Aftrap We zijn het intussen gewoon: de wedstrijd begint met een minuut stilte voor de coronaslachtoffers en vlak voor de aftrap gaan de spelers even op hun knie zitten, als signaal tegen racisme. En we zijn vertrokken!

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

21:13 vooraf, 21 uur 13. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

21:10 vooraf, 21 uur 10. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

21:01 vooraf, 21 uur 01. City zonder spits. Geen geblesseerde Agüero bij City, maar ook geen Gabriel Jesus. Dat betekent dat de bezoekers het vanavond doen zonder diepe spits. De voorhoede bestaat uit het trio Sterling-Bernardo Silva-Mahrez. Achterin ook heel wat wissels: Walker, Otamendi en Mendy komen in de ploeg. Op het middenveld moet Foden, nog uitblinker tegen Burnley, zijn plaats afstaan aan De Bruyne. Die krijgt Gündogan naast zich. . City zonder spits Geen geblesseerde Agüero bij City, maar ook geen Gabriel Jesus. Dat betekent dat de bezoekers het vanavond doen zonder diepe spits. De voorhoede bestaat uit het trio Sterling-Bernardo Silva-Mahrez.

Achterin ook heel wat wissels: Walker, Otamendi en Mendy komen in de ploeg. Op het middenveld moet Foden, nog uitblinker tegen Burnley, zijn plaats afstaan aan De Bruyne. Die krijgt Gündogan naast zich.

21:01 vooraf, 21 uur 01. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:58 vooraf, 20 uur 58. Twee nieuwe namen bij Chelsea. Chelsea-trainer Frank Lampard heeft zijn elftal in vergelijking met vorige wedstrijd op twee posities gewisseld. Pulisic en Barkley krijgen de voorkeur op Loftus-Cheek en Kovacic. Olivier Giroud staat in de spits. . Twee nieuwe namen bij Chelsea Chelsea-trainer Frank Lampard heeft zijn elftal in vergelijking met vorige wedstrijd op twee posities gewisseld. Pulisic en Barkley krijgen de voorkeur op Loftus-Cheek en Kovacic. Olivier Giroud staat in de spits.

20:58 vooraf, 20 uur 58. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:43 vooraf, 13 uur 43. Liverpool vanavond kampioen? Kennen we vanavond de winnaar van het Premier League-seizoen 2019-2020? Liverpool kan vanuit zijn zetel de eerste titel sinds 1990 vieren. Eerste achtervolger Manchester City staat met de rug tegen de muur. Als het team van Kevin De Bruyne vanavond niet wint bij Chelsea is de kloof met Liverpool onoverbrugbaar. Als dat wel lukt, krijgen we volgende week donderdag een topper met inzet tussen City en Liverpool. . Liverpool vanavond kampioen? Kennen we vanavond de winnaar van het Premier League-seizoen 2019-2020? Liverpool kan vanuit zijn zetel de eerste titel sinds 1990 vieren.

Eerste achtervolger Manchester City staat met de rug tegen de muur. Als het team van Kevin De Bruyne vanavond niet wint bij Chelsea is de kloof met Liverpool onoverbrugbaar.

Als dat wel lukt, krijgen we volgende week donderdag een topper met inzet tussen City en Liverpool.

13:43 vooraf, 13 uur 43. Premier League Liverpool maakt indruk en eet Crystal Palace met huid en haar op

13:43 - Vooraf Vooraf, 13 uur 43

Opstelling Chelsea. Kepa Arrizabalaga, César Azpilicueta, Andreas Christensen, Antonio Rüdiger, Marcos Alonso, Ross Barkley, N'Golo Kanté, Mason Mount, Willian, Olivier Giroud, Christian Pulisic Opstelling Chelsea Christian Pulisic, Olivier Giroud, Willian, Mason Mount, N'Golo Kanté, Ross Barkley, Marcos Alonso, Antonio Rüdiger, Andreas Christensen, César Azpilicueta, Kepa Arrizabalaga

Opstelling Manchester City. Ederson, Kyle Walker, Fernandinho, Aymeric Laporte, Benjamin Mendy, Ilkay Gündogan, Rodrigo, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Raheem Sterling, Bernardo Silva Opstelling Manchester City Bernardo Silva, Raheem Sterling, Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, Rodrigo, Ilkay Gündogan, Benjamin Mendy, Aymeric Laporte, Fernandinho, Kyle Walker, Ederson