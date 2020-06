Dendoncker doet goede zaak met Wolverhampton: "Meteen klassement bekeken"

Maar Wolverhampton mag zelfs nog dromen van Champions League-voetbal, want Manchester City hangt nog een straf van twee jaar zonder Europees voetbal boven het hoofd voor het overtreden van de Financial Fair Play-regels.

Wolverhampton nestelt zich zo op de zesde plek naast Manchester United en maakt opnieuw aanspraak op een ticket voor de Europa League. The Wolves staan dit seizoen in de achtste finales van de Europa League. De heenwedstrijd tegen Olympiakos eindigde op 1-1.

Ook voor Leander Dendoncker is de coronapauze afgelopen. De Rode Duivel stond in de basis bij de eerste wedstrijd van Wolverhampton sinds de lockdown, maar werd na een uurtje gewisseld bij een 0-0-stand. Pas in het slot trokken Raul Jimenez en Pedro Neto de drie punten over de streep.

Dendoncker: "Alles ligt dicht bij elkaar"

"Met deze overwinning doen we een goede zaak voor het klassement", analyseert Dendoncker bij Play Sports. "Of ik de stand al heb bekeken? Dat is het eerste wat ik na de match heb gedaan."



“Ik wist niet dat Brighton op de valreep nog gewonnen heeft van Arsenal. Dat is ook voor ons een goeie zaak, want alles ligt in die buurt dicht bij elkaar.”



“We staan nu gedeeld 5e met Manchester United, maar nummer 7 Sheffield heeft een match minder gespeeld. We moeten het na elke match bekijken, want woensdag spelen we al opnieuw.”