LIVE: Tielemans en Kabasele houden elkaar voorlopig in evenwicht

88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Watford, José Holebas erin, Adam Masina eruit wissel Adam Masina José Holebas

88' tweede helft, minuut 88. Toch nog eens een snedige aanval van de bezoekers. Chilwell komt uiteindelijk met een goeie voorzet, maar de Watford-defensie werkt weg. . Toch nog eens een snedige aanval van de bezoekers. Chilwell komt uiteindelijk met een goeie voorzet, maar de Watford-defensie werkt weg.

86' tweede helft, minuut 86. Met nog 5 minuten reguliere speeltijd op de klok moddert de wedstrijd wat verder aan. Beide ploegen lijken vrede te hebben met 1 punt, of krijgen we toch nog een winnaar? . Met nog 5 minuten reguliere speeltijd op de klok moddert de wedstrijd wat verder aan. Beide ploegen lijken vrede te hebben met 1 punt, of krijgen we toch nog een winnaar?

83' tweede helft, minuut 83. Vervanging bij Leicester City, Kelechi Iheanacho erin, Marc Albrighton eruit wissel Marc Albrighton Kelechi Iheanacho

78' tweede helft, minuut 78. Youri Tielemans mag gaan rusten. Onze landgenoot kon zijn stempel vandaag niet echt drukken op het middenveld van Leicester. Kabasele is zo nog de enige Belg tussen de lijnen. . Youri Tielemans mag gaan rusten. Onze landgenoot kon zijn stempel vandaag niet echt drukken op het middenveld van Leicester. Kabasele is zo nog de enige Belg tussen de lijnen.

77' tweede helft, minuut 77. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij Watford, Adrian Mariappa erin, Kiko eruit wissel Kiko Adrian Mariappa

77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij Watford, Nathaniel Chalobah erin, Étienne Capoue eruit wissel Étienne Capoue Nathaniel Chalobah

77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij Watford, Tom Cleverley erin, Abdoulaye Doucouré eruit wissel Abdoulaye Doucouré Tom Cleverley

76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij Leicester City, Hamza Choudhury erin, Youri Tielemans eruit wissel Youri Tielemans Hamza Choudhury

75' Dubbele kans Leicester! Watford komt goed weg! Gray zet de actie op en brengt de bal tot bij Albrighton, maar zijn knal gaat tegen de paal! Daarna kan ook Maddison nog uithalen. Doelman Foster gaat goed plat. De 0-1 stond dus twee keer bijna op het bord. . tweede helft, minuut 75. Dubbele kans Leicester! Watford komt goed weg! Gray zet de actie op en brengt de bal tot bij Albrighton, maar zijn knal gaat tegen de paal! Daarna kan ook Maddison nog uithalen. Doelman Foster gaat goed plat. De 0-1 stond dus twee keer bijna op het bord.

69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Watford, Danny Welbeck erin, Roberto Pereyra eruit wissel Roberto Pereyra Danny Welbeck

69' Drankpauze. Het spel ligt weer even stil voor drankpauze nummer 2. . tweede helft, minuut 69. Drankpauze Het spel ligt weer even stil voor drankpauze nummer 2.

69' tweede helft, minuut 69. Invaller Gray wil zich tonen. Hij snijdt naar binnen in de zestien en krult de bal over de goal. . Invaller Gray wil zich tonen. Hij snijdt naar binnen in de zestien en krult de bal over de goal.

66' tweede helft, minuut 66. De eerste 10 minuten van deze tweede helft waren veelbelovend, maar het tempo is nu toch weer wat gezakt. . De eerste 10 minuten van deze tweede helft waren veelbelovend, maar het tempo is nu toch weer wat gezakt.

65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij Leicester City, Demarai Gray erin, Harvey Barnes eruit wissel Harvey Barnes Demarai Gray

62' tweede helft, minuut 62. Een nieuwe vrije trap van Maddison. Hij schildert de bal perfect op het hoofd van Söyüncü. De Turk kopt nipt naast. . Een nieuwe vrije trap van Maddison. Hij schildert de bal perfect op het hoofd van Söyüncü. De Turk kopt nipt naast.

59' tweede helft, minuut 59. Een stevig duel tussen Kiko en Vardy. De spits van Leicester moet toch even bekomen, maar kan wel verder. . Een stevig duel tussen Kiko en Vardy. De spits van Leicester moet toch even bekomen, maar kan wel verder.

55' tweede helft, minuut 55. De wedstrijd lijkt opengebroken. Het spel gaat nu goed over en weer. . De wedstrijd lijkt opengebroken. Het spel gaat nu goed over en weer.

51' tweede helft, minuut 51. Watford dreigt! Opnieuw een grote kans voor Watford. Deeney kopt nét naast. Opletten geblazen voor Tielemans en co. . Watford dreigt! Opnieuw een grote kans voor Watford. Deeney kopt nét naast. Opletten geblazen voor Tielemans en co.

49' tweede helft, minuut 49. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

48' tweede helft, minuut 48. Bijna 1-0! Sarr krijgt dé kans om Watford op voorsprong te brengen. Hij wordt perfect in de loop aangespeeld en trapt naar de gekruiste hoek, maar Schmeichel zit er nog net met een hand tussen. Goeie redding! . Bijna 1-0! Sarr krijgt dé kans om Watford op voorsprong te brengen. Hij wordt perfect in de loop aangespeeld en trapt naar de gekruiste hoek, maar Schmeichel zit er nog net met een hand tussen. Goeie redding!

48' tweede helft, minuut 48. Maddison trapt de vrije trap in de muur. . Maddison trapt de vrije trap in de muur.

47' tweede helft, minuut 47. Tielemans baant zich een weg door de Watford-defensie. Hij wordt foutief afgestopt: vrije trap voor de bezoekers. . Tielemans baant zich een weg door de Watford-defensie. Hij wordt foutief afgestopt: vrije trap voor de bezoekers.

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft! We zijn begonnen aan de tweede helft. Krijgen we nu wel goals te zien? . Tweede helft! We zijn begonnen aan de tweede helft. Krijgen we nu wel goals te zien?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. RUST: 0-0. De eerste helft zit erop. Wat hebben we gezien? Twee afstandsschoten van Leicester die ver naast gingen. Watford kreeg twee doelpogingen via Doucouré en had vlak voor rust nog een grote kans. Vooralsnog is het toch vooral een flauwe wedstrijd. . RUST: 0-0 De eerste helft zit erop. Wat hebben we gezien? Twee afstandsschoten van Leicester die ver naast gingen. Watford kreeg twee doelpogingen via Doucouré en had vlak voor rust nog een grote kans. Vooralsnog is het toch vooral een flauwe wedstrijd.

45+3' eerste helft, minuut 48. Nog een grote kans voor Watford! In de toegevoegde tijd van de eerste helft is Watford nog dicht bij een doelpunt. Pereyra en Kabasele lijken elkaar een beetje in de weg te lopen. . Nog een grote kans voor Watford! In de toegevoegde tijd van de eerste helft is Watford nog dicht bij een doelpunt. Pereyra en Kabasele lijken elkaar een beetje in de weg te lopen.

41' eerste helft, minuut 41. Geel voor Tielemans. Youri Tielemans gaat een duel aan met Doucouré en laat zijn been even hangen om de aanval af te breken. Het levert hem een gele kaart op. . Geel voor Tielemans Youri Tielemans gaat een duel aan met Doucouré en laat zijn been even hangen om de aanval af te breken. Het levert hem een gele kaart op.

41' Gele kaart voor Youri Tielemans van Leicester City tijdens eerste helft, minuut 41 Youri Tielemans Leicester City

39' eerste helft, minuut 39. Maddison neemt een vrije trap van Leicester voor zijn rekening, maar die valt op het hoofd van een Watford-speler. . Maddison neemt een vrije trap van Leicester voor zijn rekening, maar die valt op het hoofd van een Watford-speler.

37' eerste helft, minuut 37. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

37' eerste helft, minuut 37. We krijgen via een soort videocall te zien hoe de fans van Watford van thuis uit reageren op de gemiste kans van Doucouré. . We krijgen via een soort videocall te zien hoe de fans van Watford van thuis uit reageren op de gemiste kans van Doucouré.

35' eerste helft, minuut 35. Fout Ndidi bijna afgestraft! Ndidi speelt de bal in eigen strafschopgebied domweg in de voeten van Troy Deeny. Die legt breed tot bij Doucouré, maar hij trapt recht op Schmeichel. . Fout Ndidi bijna afgestraft! Ndidi speelt de bal in eigen strafschopgebied domweg in de voeten van Troy Deeny. Die legt breed tot bij Doucouré, maar hij trapt recht op Schmeichel.

35' eerste helft, minuut 35. Doucouré krijgt een hoge voorzet. Hij neemt de bal goed aan, draait weg en schiet dan overhaast over. . Doucouré krijgt een hoge voorzet. Hij neemt de bal goed aan, draait weg en schiet dan overhaast over.

33' eerste helft, minuut 33. Vrije trap voor Watford. De bal blijft even hangen in het pak. Evans werkt uiteindelijk weg. . Vrije trap voor Watford. De bal blijft even hangen in het pak. Evans werkt uiteindelijk weg.

31' eerste helft, minuut 31. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

30' eerste helft, minuut 30. Nog eens een kansje voor Leicester, maar Ndidi trapt ver naast en over. . Nog eens een kansje voor Leicester, maar Ndidi trapt ver naast en over.

29' eerste helft, minuut 29. Voorlopig heeft deze wedstrijd nog niet veel om het lijf. Beide ploegen lijken na de lange break nog wat zoekende naar ritme. . Voorlopig heeft deze wedstrijd nog niet veel om het lijf. Beide ploegen lijken na de lange break nog wat zoekende naar ritme.

26' eerste helft, minuut 26. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

24' eerste helft, minuut 24. Drankpauze. Daar is de eerste drankpauze. Dat is zo afgesproken om blessures te vermijden. . Drankpauze Daar is de eerste drankpauze. Dat is zo afgesproken om blessures te vermijden.

22' eerste helft, minuut 22. Sarr gaat neer in de zestien, te weinig om een strafschop te geven aan Watford. . Sarr gaat neer in de zestien, te weinig om een strafschop te geven aan Watford.

18' eerste helft, minuut 18. Dennis Praet moet normaal gezien wel klaar geraken voor de match van dinsdag tegen Brighton. Brendan Rodgers (Manager Leicester City). Dennis Praet moet normaal gezien wel klaar geraken voor de match van dinsdag tegen Brighton. Brendan Rodgers (Manager Leicester City)

17' eerste helft, minuut 17. Vardy wil zijn 100e maken in de Premier League. Van net buiten de box schiet hij een paar meter naast. . Vardy wil zijn 100e maken in de Premier League. Van net buiten de box schiet hij een paar meter naast.

13' eerste helft, minuut 13. Youri Tielemans trapt voor het eerst in 3 maanden nog eens op doel. Zijn schot gaat ver naast. . Youri Tielemans trapt voor het eerst in 3 maanden nog eens op doel. Zijn schot gaat ver naast.

10' eerste helft, minuut 10. Kans Vardy! Na een studieronde van goed 10 minuten krijgen we de eerste kans voor Leicester City. Tielemans met een goed balletje naar Chilwell. Die wil Vardy bedienen, maar de hoek om uit te trappen is te scherp. . Kans Vardy! Na een studieronde van goed 10 minuten krijgen we de eerste kans voor Leicester City. Tielemans met een goed balletje naar Chilwell. Die wil Vardy bedienen, maar de hoek om uit te trappen is te scherp.

8' eerste helft, minuut 8. 100 PL-goals voor Vardy? Als Jamie Vardy vandaag scoort, zou dat zijn 100e goal in de Premier League zijn. . 100 PL-goals voor Vardy? Als Jamie Vardy vandaag scoort, zou dat zijn 100e goal in de Premier League zijn.

4' eerste helft, minuut 4. Youri Tielemans wordt tegen de grond gewerkt. Vrije trap voor Leicester, maar daar komt geen gevaar uit. . Youri Tielemans wordt tegen de grond gewerkt. Vrije trap voor Leicester, maar daar komt geen gevaar uit.

2' eerste helft, minuut 2. Meteen de eerste hoekschop in de partij. Kabasele krijgt een kopkans, maar wordt nog net gehinderd. . Meteen de eerste hoekschop in de partij. Kabasele krijgt een kopkans, maar wordt nog net gehinderd.

1' eerste helft, minuut 1. We zijn vertrokken! Leicester City heeft de match op gang getrapt. . We zijn vertrokken! Leicester City heeft de match op gang getrapt.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

13:31 vooraf, 13 uur 31. Na het fluitsignaal gaan alle spelers op de knie, intussen een bekend gebaar in de strijd tegen racisme. . Na het fluitsignaal gaan alle spelers op de knie, intussen een bekend gebaar in de strijd tegen racisme.

13:30 vooraf, 13 uur 30. We krijgen voor de aftrap één minuut stilte als eerbetoon aan alle slachtoffers van het coronavirus. . We krijgen voor de aftrap één minuut stilte als eerbetoon aan alle slachtoffers van het coronavirus.

13:29 vooraf, 13 uur 29. Ook in deze wedstrijd lezen we "black lives matter" in de plaats van de spelersnamen op de shirts. . Ook in deze wedstrijd lezen we "black lives matter" in de plaats van de spelersnamen op de shirts.

13:27 vooraf, 13 uur 27. Wat staat er op het spel? . Leicester City probeert nog een ticket te veroveren voor de Champions League, Watford vecht tegen de degradatie. . Wat staat er op het spel? Leicester City probeert nog een ticket te veroveren voor de Champions League, Watford vecht tegen de degradatie.

13:22 vooraf, 13 uur 22. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:41 vooraf, 12 uur 41. Kabasele en Tielemans in de basis. Vandaag mogen 2 landgenoten laten zien hoe ze voor de dag komen na de coronabreak. Youri Tielemans start bij Leicester, Christian Kabasele bij Watford. Dennis Praet zit uiteindelijk niet in de selectie. Manager Rodgers liet gisteren al weten dat de Rode Duivel last had van stramheid in de kuit. . Kabasele en Tielemans in de basis Vandaag mogen 2 landgenoten laten zien hoe ze voor de dag komen na de coronabreak. Youri Tielemans start bij Leicester, Christian Kabasele bij Watford. Dennis Praet zit uiteindelijk niet in de selectie. Manager Rodgers liet gisteren al weten dat de Rode Duivel last had van stramheid in de kuit.

12:41 - Vooraf Vooraf, 12 uur 41

Opstelling Watford. Ben Foster, Kiko, Christian Kabasele, Craig Dawson, Adam Masina, Ismaïla Sarr, Étienne Capoue, Abdoulaye Doucouré, Will Hughes, Roberto Pereyra, Troy Deeney Opstelling Watford Troy Deeney, Roberto Pereyra, Will Hughes, Abdoulaye Doucouré, Étienne Capoue, Ismaïla Sarr, Adam Masina, Craig Dawson, Christian Kabasele, Kiko, Ben Foster

Opstelling Leicester City. Kasper Schmeichel, James Justin, Jonny Evans, Caglar Söyüncü, Ben Chilwell, Youri Tielemans, Wilfred Ndidi, James Maddison, Marc Albrighton, Jamie Vardy, Harvey Barnes Opstelling Leicester City Harvey Barnes, Jamie Vardy, Marc Albrighton, James Maddison, Wilfred Ndidi, Youri Tielemans, Ben Chilwell, Caglar Söyüncü, Jonny Evans, James Justin, Kasper Schmeichel