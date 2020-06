Tottenham en Manchester United verdelen de buit in Engelse topper

In hun eerste wedstrijd sinds de competitiehervatting konden zowel Tottenham als Manchester United de punten goed gebruiken met het oog op de Champions League-tickets. Vooral voor de thuisploeg, die aantrad zonder Toby Alderweireld en Jan Vertonghen, was winnen in feite een must.

Maar het was Manchester United dat aanvankelijk het meeste van het spel had, evenwel zonder grote kansen te versieren. Een efficiënt Tottenham sloeg dan weer toe met zijn eerste grote kans. Bergwijn zette Maguire in de wind en poeierde de bal snoeihard voorbij De Gea, die misschien toch meer had kunnen doen.

De Spanjaard voorkwam vlak voor de rust wel de 2-0 van de thuisploeg. Son zag hoe de United-keeper met een knappe reflex zijn kopbal uit het doel ranselde.

Na de thee gingen de bezoekers op zoek naar de gelijkmaker, maar pas met de inbreng van Pogba kwam er wat meer schwung in het spel. Zo flirtte Martial eerst met de 1-1, Lloris had een schitterende parade in huis.

De Franse doelman moest zich in het slot toch nog gewonnen geven, na een penaltyovertreding op zijn landgenoot Pogba. Strafschopspecialist Bruno Fernandes stuurde Lloris de verkeerde kant op. Een tweede penalty voor United werd door de VAR gecorrigeerd en zo bleef het bij 1-1.