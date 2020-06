LIVE: Bergwijn zet Tottenham op voorsprong tegen Manchester United

54' tweede helft, minuut 54. Bruno Fernandes flirt met 1-1. Manchester United deelt een flinke prik uit. Bruno Fernandes is het eindstation van een snelle tegenaanval. De schuiver van de Portugees glijdt rakelings naast de kooi van Lloris. . Bruno Fernandes flirt met 1-1 Manchester United deelt een flinke prik uit. Bruno Fernandes is het eindstation van een snelle tegenaanval. De schuiver van de Portugees glijdt rakelings naast de kooi van Lloris.

48' tweede helft, minuut 48. We zien voorlopig hetzelfde spelbeeld als bij het begin van de wedstrijd. Manchester United is weer het vaakst aan de bal. Kunnen de bezoekers van deze betere periode ook gebruik maak om de gelijkmaker op het bord te zetten? . We zien voorlopig hetzelfde spelbeeld als bij het begin van de wedstrijd. Manchester United is weer het vaakst aan de bal. Kunnen de bezoekers van deze betere periode ook gebruik maak om de gelijkmaker op het bord te zetten?

46' tweede helft, minuut 46. Aftrap. Tottenham heeft de tweede helft op gang getrapt. Voorlopig geen wissels, al lijkt Paul Pogba zich wel klaar te stomen voor een invalbeurt. . Aftrap Tottenham heeft de tweede helft op gang getrapt. Voorlopig geen wissels, al lijkt Paul Pogba zich wel klaar te stomen voor een invalbeurt.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+6' eerste helft, minuut 51. Rust. Tottenham duikt de kleedkamer in met een voorsprong dankzij het doelpunt van Bergwijn. Voor de 1-0 had Manchester United de bovenhand, daarna waren de Spurs baas. . Rust Tottenham duikt de kleedkamer in met een voorsprong dankzij het doelpunt van Bergwijn. Voor de 1-0 had Manchester United de bovenhand, daarna waren de Spurs baas.

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+3' Bruno Fernandes haalt uit. In de extra tijd van de 1e helft moet Lloris zich nog tonen op een moeilijke bal van Bruno Fernandes. Dat was een broodnodige redding van de Fransman. . eerste helft, minuut 48. Bruno Fernandes haalt uit In de extra tijd van de 1e helft moet Lloris zich nog tonen op een moeilijke bal van Bruno Fernandes. Dat was een broodnodige redding van de Fransman.

45+1' Corners in balans. Het staat 4-4 met de hoekschoppen zo vlak voor de rust. De laatste corner van de bezoekers levert geen gevaar op. . eerste helft, minuut 46. Corners in balans Het staat 4-4 met de hoekschoppen zo vlak voor de rust. De laatste corner van de bezoekers levert geen gevaar op.

42' eerste helft, minuut 42. Pegel van Winks. Na een corner probeert Winks de afvallende bal op doel te jassen. Het schot van de middenvelder waait hoog over. Hij smeekt nog om een hoekschop, tevergeefs. Nochtans geeft de herhaling hem gelijk: Fernandes zat er nog met een teen tussen. . Pegel van Winks Na een corner probeert Winks de afvallende bal op doel te jassen. Het schot van de middenvelder waait hoog over. Hij smeekt nog om een hoekschop, tevergeefs. Nochtans geeft de herhaling hem gelijk: Fernandes zat er nog met een teen tussen.

41' Gele kaart voor Daniel James van Manchester United tijdens eerste helft, minuut 41 Daniel James Manchester United

38' eerste helft, minuut 38. Spurs controleren. Nog een kleine tien minuten tot aan de rust. Het doelpunt van de thuisploeg heeft Manchester United de wind uit de zeilen genomen. Tottenham heeft nu de regie in handen. . Spurs controleren Nog een kleine tien minuten tot aan de rust. Het doelpunt van de thuisploeg heeft Manchester United de wind uit de zeilen genomen. Tottenham heeft nu de regie in handen.

31' Knappe reflex van De Gea. De counters van Tottenham zijn vlijmscherp. Na een snelle omschakeling schildert Bergwijn de bal op het hoofd van Son. De Gea ranselt de overhoekse kopbal van de Koreaan met veel moeite uit zijn doel. . eerste helft, minuut 31. Knappe reflex van De Gea De counters van Tottenham zijn vlijmscherp. Na een snelle omschakeling schildert Bergwijn de bal op het hoofd van Son. De Gea ranselt de overhoekse kopbal van de Koreaan met veel moeite uit zijn doel.

27' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 27 door Steven Bergwijn van Tottenham Hotspur. 1, 0. goal Tottenham Hotspur Manchester United 1 0

26' eerste helft, minuut 26. Tottenham op voorsprong. De korte onderbreking heeft de thuisploeg goed gedaan. Bergwijn knalt Tottenham op voorsprong. De Gea zit nog even aan het schot van de Nederlander, maar de bal gaat toch in doel. Hier maakt de Spanjaard toch weer geen beste beurt en ook Maguire laat zich wel makkelijk aftroeven. . Tottenham op voorsprong De korte onderbreking heeft de thuisploeg goed gedaan. Bergwijn knalt Tottenham op voorsprong. De Gea zit nog even aan het schot van de Nederlander, maar de bal gaat toch in doel. Hier maakt de Spanjaard toch weer geen beste beurt en ook Maguire laat zich wel makkelijk aftroeven.

26' eerste helft, minuut 26. Ook Bruno Fernandes zet Lloris aan het werk. Geen probleem voor de bezoekende keeper. . Ook Bruno Fernandes zet Lloris aan het werk. Geen probleem voor de bezoekende keeper.

24' eerste helft, minuut 24. Pauze. We zijn halfweg de 1e helft en het spel ligt even stil voor een korte drankpauze. José Mourinho maakt van de gelegenheid gebruik om zijn spelers wat tactische richtlijnen mee te geven. Ook zien we hoe de cornervlag snel nog eens ontsmet wordt. Safety first, zoveel is duidelijk. . Pauze We zijn halfweg de 1e helft en het spel ligt even stil voor een korte drankpauze. José Mourinho maakt van de gelegenheid gebruik om zijn spelers wat tactische richtlijnen mee te geven. Ook zien we hoe de cornervlag snel nog eens ontsmet wordt. Safety first, zoveel is duidelijk.

22' eerste helft, minuut 22. Lloris houdt Tottenham recht. De thuisploeg ontsnapt aan een achterstand. In de zestien valt de bal plots voor de voeten van Rashford, die met zijn linker meteen op doel trapt. Lloris redt met een beenveeg. . Lloris houdt Tottenham recht De thuisploeg ontsnapt aan een achterstand. In de zestien valt de bal plots voor de voeten van Rashford, die met zijn linker meteen op doel trapt. Lloris redt met een beenveeg.

21' eerste helft, minuut 21. Man.United is het meest aan de bal. Het balbezit is in de eerste 20 minuten wel in het voordeel van de bezoekers: 40% tegen 60%. . Man.United is het meest aan de bal Het balbezit is in de eerste 20 minuten wel in het voordeel van de bezoekers: 40% tegen 60%.

17' eerste helft, minuut 17. Lamela ontsnapt aan geel. Geen social distancing op het veld. Lamela kwakt Lindlöf omver met een ferme beuk. Geel, denk je dan, maar ref Jonathan Moss vindt een vrije trap voldoende. . Lamela ontsnapt aan geel Geen social distancing op het veld. Lamela kwakt Lindlöf omver met een ferme beuk. Geel, denk je dan, maar ref Jonathan Moss vindt een vrije trap voldoende.

14' eerste helft, minuut 14. Uithaal Son. Het eerste schot van de wedstrijd is van Son, maar de poging van de Koreaan brengt de bezoekers niet in verlegenheid. . Uithaal Son Het eerste schot van de wedstrijd is van Son, maar de poging van de Koreaan brengt de bezoekers niet in verlegenheid.

12' eerste helft, minuut 12. Aurier probeert zich door te zetten op rechts. De Ivoriaan mag ver oprukken, maar oopt zich dan toch te pletter op de United-defensie. . Aurier probeert zich door te zetten op rechts. De Ivoriaan mag ver oprukken, maar oopt zich dan toch te pletter op de United-defensie.

7' eerste helft, minuut 7. Vinnige start. Na maanden zonder voetbal is het duidelijk dat de spelers er zin in hebben. In de openingsfase ligt het tempo hoog, de bal gaat goed op en neer. . Vinnige start Na maanden zonder voetbal is het duidelijk dat de spelers er zin in hebben. In de openingsfase ligt het tempo hoog, de bal gaat goed op en neer.

4' eerste helft, minuut 4. Rashford wordt afgevlagd voor offside bij een spelhervatting, maar uit de herhaling blijkt dat het vizier van de lijnrechter nog niet helemaal op scherp staat. Dit had eigenlijk een hoekschop moeten zijn, want Sanchez raakte de bal als laatste. . Rashford wordt afgevlagd voor offside bij een spelhervatting, maar uit de herhaling blijkt dat het vizier van de lijnrechter nog niet helemaal op scherp staat. Dit had eigenlijk een hoekschop moeten zijn, want Sanchez raakte de bal als laatste.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De bal rolt in het lege stadion van Tottenham. De spelers gaan vervolgens met zijn alleen even op de knieën, als steun voor de wereldwijde protesten tegen racisme. . Aftrap De bal rolt in het lege stadion van Tottenham. De spelers gaan vervolgens met zijn alleen even op de knieën, als steun voor de wereldwijde protesten tegen racisme.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

21:14 vooraf, 21 uur 14. Aandacht voor coronaslachtoffers. Voor de aftrap is er nog een herdenkingsmoment voor de slachtoffers van het coronavirus. Beide teams hebben postgevat op de middencirkel en klappen in de handen. . Aandacht voor coronaslachtoffers Voor de aftrap is er nog een herdenkingsmoment voor de slachtoffers van het coronavirus. Beide teams hebben postgevat op de middencirkel en klappen in de handen.

21:01 vooraf, 21 uur 01. Tottenham zonder Belgen, met Kane. Bij de thuisploeg heeft coach José Mourinho geen basisplaats voor Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. Sanchez en Dier staan centraal achterin. De Portugees kan wel opnieuw rekenen op Harry Kane, die voor het eerst sinds 1 januari weer in actie zal komen. Ook de geblesseerde arm van Son is geheeld. . Tottenham zonder Belgen, met Kane Bij de thuisploeg heeft coach José Mourinho geen basisplaats voor Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. Sanchez en Dier staan centraal achterin. De Portugees kan wel opnieuw rekenen op Harry Kane, die voor het eerst sinds 1 januari weer in actie zal komen. Ook de geblesseerde arm van Son is geheeld.

20:57 vooraf, 20 uur 57. Rashford is terug, Pogba op de bank. De bezoekers kunnen opnieuw een beroep doen op Marcus Rashford. De aanvaller met het hart op de juiste plaats is hersteld van een blessure die hij in januari opliep. Ook middenvelder Paul Pogba is verlost van zijn blessurezorgen, al moet hij voorlopig nog vrede nemen met een plaats op de bank. . Rashford is terug, Pogba op de bank De bezoekers kunnen opnieuw een beroep doen op Marcus Rashford. De aanvaller met het hart op de juiste plaats is hersteld van een blessure die hij in januari opliep. Ook middenvelder Paul Pogba is verlost van zijn blessurezorgen, al moet hij voorlopig nog vrede nemen met een plaats op de bank.

20:50 vooraf, 20 uur 50. Geen plaats voor racisme. Ook vanavond weer veel aandacht voor de strijd tegen racisme. In de opwarming dragen beide teams shirts met een positieve boodschap. Op de wedstrijduitrustingen zullen geen spelersnamen prijken, wel "Black Lives Matter". . Geen plaats voor racisme Ook vanavond weer veel aandacht voor de strijd tegen racisme. In de opwarming dragen beide teams shirts met een positieve boodschap. Op de wedstrijduitrustingen zullen geen spelersnamen prijken, wel "Black Lives Matter".

20:47 vooraf, 20 uur 47. Tottenham ontvangt Manchester United. Topvoetbal in Londen vanavond, wan Tottenham krijgt Manchester United over de vloer. Beide teams zijn verwikkeld in de strijd om de 4e plaats en vooral voor de thuisploeg is winnen een must. Of dat lukt, kunt u hier fase per fase volgen vanaf 21.15u. . Tottenham ontvangt Manchester United Topvoetbal in Londen vanavond, wan Tottenham krijgt Manchester United over de vloer. Beide teams zijn verwikkeld in de strijd om de 4e plaats en vooral voor de thuisploeg is winnen een must. Of dat lukt, kunt u hier fase per fase volgen vanaf 21.15u.

20:47 - Vooraf Vooraf, 20 uur 47

Opstelling Tottenham Hotspur. Hugo Lloris, Serge Aurier, Davinson Sánchez, Eric Dier, Ben Davies, Steven Bergwijn, Moussa Sissoko, Erik Lamela, Harry Winks, Son Heung-Min, Harry Kane Opstelling Tottenham Hotspur Harry Kane, Son Heung-Min, Harry Winks, Erik Lamela, Moussa Sissoko, Steven Bergwijn, Ben Davies, Eric Dier, Davinson Sánchez, Serge Aurier, Hugo Lloris

Opstelling Manchester United. David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Luke Shaw, Daniel James, Scott McTominay, Bruno Fernandes, Fred, Marcus Rashford, Anthony Martial Opstelling Manchester United Anthony Martial, Marcus Rashford, Fred, Bruno Fernandes, Scott McTominay, Daniel James, Luke Shaw, Harry Maguire, Victor Lindelöf, Aaron Wan-Bissaka, David De Gea