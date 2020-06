LIVE: Man.City heeft zijn schaapjes al bij de rust op het droge

46' tweede helft, minuut 46. Aftrap. De thuisploeg heeft de tweede helft op gang getrapt. . Aftrap De thuisploeg heeft de tweede helft op gang getrapt.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:52 rust, 21 uur 52. Rust. Manchester City kan met een lekker gevoel naar de kleedkamer met de 3-0-voorsprong op het bord. De thuisploeg had wat tijd nodig om op dreef te komen, maar na het openingsdoelpunt van Foden brak de veer bij de thuisploeg. Met ook nog de twee goals van Mahrez vlak voor de rust wordt de 2e helft een formaliteit. . Rust Manchester City kan met een lekker gevoel naar de kleedkamer met de 3-0-voorsprong op het bord. De thuisploeg had wat tijd nodig om op dreef te komen, maar na het openingsdoelpunt van Foden brak de veer bij de thuisploeg. Met ook nog de twee goals van Mahrez vlak voor de rust wordt de 2e helft een formaliteit.

21:46 rust, 21 uur 46. Vervanging bij Manchester City, Gabriel Jesus erin, Sergio Agüero eruit wissel Sergio Agüero Gabriel Jesus

45+6' eerste helft eerste helft, minuut 51 match afgelopen

45+5' eerste helft, minuut 50. Exit Agüero. Intussen is Sergio Agüero trouwens vroegtijdig naar de kleedkamer vertrokken. De Argentijn kon niet voort na het tikje van mee en is vervangen door Gabriel Jesus. . Exit Agüero Intussen is Sergio Agüero trouwens vroegtijdig naar de kleedkamer vertrokken. De Argentijn kon niet voort na het tikje van mee en is vervangen door Gabriel Jesus.

45+3' eerste helft, minuut 48. Mahrez faalt niet. Mahrez laat het geschenkje niet liggen en mikt de bal netjes in de hoek. De tweede goal van de avond voor de Algerijn. . Mahrez faalt niet Mahrez laat het geschenkje niet liggen en mikt de bal netjes in de hoek. De tweede goal van de avond voor de Algerijn.

45+3' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 48 door Riyad Mahrez van Manchester City. 3, 0. penalty Manchester City Burnley 3 0

45+2' eerste helft, minuut 47. Penalty. Ja hoor, de bal gaat op de stip. De VAR oordeelt dat Mee Agüero geraakt heeft met zijn tackle. . Penalty Ja hoor, de bal gaat op de stip. De VAR oordeelt dat Mee Agüero geraakt heeft met zijn tackle.

45' Var. Vlak voor de rust krijgen we nog even een VAR-momentje. Een fase waarbij Agüero mogelijk een tikje kreeg in de zestien wordt onder de loep genomen. . eerste helft, minuut 45. Var Vlak voor de rust krijgen we nog even een VAR-momentje. Een fase waarbij Agüero mogelijk een tikje kreeg in de zestien wordt onder de loep genomen.

43' eerste helft, minuut 43. Mahrez schiet raak. Met de rust in zicht lijkt Mahrez de match in een beslissende plooi te leggen. De Algerijnen dribbelt de Burnley-defensie tureluurs en mikt de bal met zijn rechter erg fraai overhoeks binnen. . Mahrez schiet raak Met de rust in zicht lijkt Mahrez de match in een beslissende plooi te leggen. De Algerijnen dribbelt de Burnley-defensie tureluurs en mikt de bal met zijn rechter erg fraai overhoeks binnen.

43' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 43 door Riyad Mahrez van Manchester City. 2, 0. goal Manchester City Burnley 2 0

39' eerste helft, minuut 39. Pope is paraat. We noteren nog een kansje voor de thuisploeg. Rodri verlegt het spel goed naar Zintsjenko, die Pope test vanaf afstand. Geen probleem voor de Burnley-keeper. . Pope is paraat We noteren nog een kansje voor de thuisploeg. Rodri verlegt het spel goed naar Zintsjenko, die Pope test vanaf afstand. Geen probleem voor de Burnley-keeper.

36' eerste helft, minuut 36. Op de bank - of moeten we nu de tribunes zeggen - is de sfeer gemoedelijk. Kevin De Bruyne oogt ontspannen en lijkt wat te grappen met een ploegmakker. . Op de bank - of moeten we nu de tribunes zeggen - is de sfeer gemoedelijk. Kevin De Bruyne oogt ontspannen en lijkt wat te grappen met een ploegmakker.

31' eerste helft, minuut 31. Bij een hoekschop kiest Manchester City opnieuw voor een korte variant. Foden wordt dit keer wel goed gedekt en dus wordt de bal voor doel gegooid. Daar kost het de bezoekers toch enige moeite om de angel uit de aanval te halen. . Bij een hoekschop kiest Manchester City opnieuw voor een korte variant. Foden wordt dit keer wel goed gedekt en dus wordt de bal voor doel gegooid. Daar kost het de bezoekers toch enige moeite om de angel uit de aanval te halen.

29' eerste helft, minuut 29. McNeil heeft schuift in op links en heeft twee ploegmaats als aanspeelpunt in de zestien, maar Fernandinho ligt ook nog op de loer en steekt een stokje voor de voorzet. . McNeil heeft schuift in op links en heeft twee ploegmaats als aanspeelpunt in de zestien, maar Fernandinho ligt ook nog op de loer en steekt een stokje voor de voorzet.

23' eerste helft, minuut 23. City op voorsprong. Na een kort genomen hoekschop krijgt Foden de bal aangespeeld buiten de zestien. De 20-jarige middenvelder heeft alle tijd en ruimte om aan te leggen en schuift de bal met zijn linker in het hoekje. Knap doelpunt! . City op voorsprong Na een kort genomen hoekschop krijgt Foden de bal aangespeeld buiten de zestien. De 20-jarige middenvelder heeft alle tijd en ruimte om aan te leggen en schuift de bal met zijn linker in het hoekje. Knap doelpunt!

22' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 22 door Phil Foden van Manchester City. 1, 0. goal Manchester City Burnley 1 0

21' eerste helft, minuut 21. Mahrez probeert Agüero te bereiken met een listig balletje achter de defensie. Mee heeft het plannetje doorzien en zit er goed tussen. . Mahrez probeert Agüero te bereiken met een listig balletje achter de defensie. Mee heeft het plannetje doorzien en zit er goed tussen.

17' eerste helft, minuut 17. Waarschuwing van City. Onze woorden zijn nog niet koud wanneer de City spelers dan toch eens een gaatje vinden. David Silva behoudt goed het overzicht en prikt het balletje tot bij Bernardo Silva, die van dichtbij ietwat onbesuisd naast mikt. Hier komen de bezoekers goed weg. . Waarschuwing van City Onze woorden zijn nog niet koud wanneer de City spelers dan toch eens een gaatje vinden. David Silva behoudt goed het overzicht en prikt het balletje tot bij Bernardo Silva, die van dichtbij ietwat onbesuisd naast mikt. Hier komen de bezoekers goed weg.

15' eerste helft, minuut 15. De behouden aanpak van Burnley lijkt in het openingskwartier best goed te werken. De thuisploeg heeft nog geen gaatje kunnen vinden in de afweergordel van de bezoekers. Een poging uit de tweede lijn van Cancelo zeilt hoog over de kooi van Pope. . De behouden aanpak van Burnley lijkt in het openingskwartier best goed te werken. De thuisploeg heeft nog geen gaatje kunnen vinden in de afweergordel van de bezoekers. Een poging uit de tweede lijn van Cancelo zeilt hoog over de kooi van Pope.

14' eerste helft, minuut 14. Burnley probeert City te verrassen met een snelle omschakeling, maar een mindere kaats van Vydra haalt de vaart uit de aanval. Dat geeft de thuisploeg de kans om de pionnetjes weer juist te zetten. . Burnley probeert City te verrassen met een snelle omschakeling, maar een mindere kaats van Vydra haalt de vaart uit de aanval. Dat geeft de thuisploeg de kans om de pionnetjes weer juist te zetten.

10' eerste helft, minuut 10. Overtreding op Silva. David Silva krijgt een flinke tik te verduren van Tarkowski. City krijgt de vrije trap mee, de Burnley-verdediger komt ervan af met een standje van ref Marriner. . Overtreding op Silva David Silva krijgt een flinke tik te verduren van Tarkowski. City krijgt de vrije trap mee, de Burnley-verdediger komt ervan af met een standje van ref Marriner.

8' eerste helft, minuut 8. Burnley probeert er op een voetballende manier eens uit te komen. McNeill tracht een gaatje te vinden op links, maar loopt zich te pletter op een trosje van 3 City-verdedigers. . Burnley probeert er op een voetballende manier eens uit te komen. McNeill tracht een gaatje te vinden op links, maar loopt zich te pletter op een trosje van 3 City-verdedigers.

5' eerste helft, minuut 5. Het is niet meteen een verrassing dat de bal haast voortdurend in het bezit van de thuisploeg is. Burnley kruipt voor zijn eigen doel en laat City begaan. Als dat de tactiek is, kan het wel eens een lange avond worden voor de bezoekers. . Het is niet meteen een verrassing dat de bal haast voortdurend in het bezit van de thuisploeg is. Burnley kruipt voor zijn eigen doel en laat City begaan. Als dat de tactiek is, kan het wel eens een lange avond worden voor de bezoekers.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Na een kort herdenkingsmoment voor de coronaslachtoffers knielen alle spelers als signaal tegen racisme en daarna kan er gevoetbald worden. . Aftrap Na een kort herdenkingsmoment voor de coronaslachtoffers knielen alle spelers als signaal tegen racisme en daarna kan er gevoetbald worden.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:58 vooraf, 20 uur 58. Burnley heeft geschiedenis niet mee. Als we mogen afgaan op de statistieken zitten we klaar voor een nieuwe overwinning van Manchester City. Het is immer al van 1963 geleden dat Burnley nog eens kon winnen op bezoek bij City. Onder Guardiola heeft de thuisploeg in eigen stadion al zijn 5 matchen tegen Burnley gewonnen, met een doelsaldo van 19-2. . Burnley heeft geschiedenis niet mee Als we mogen afgaan op de statistieken zitten we klaar voor een nieuwe overwinning van Manchester City. Het is immer al van 1963 geleden dat Burnley nog eens kon winnen op bezoek bij City. Onder Guardiola heeft de thuisploeg in eigen stadion al zijn 5 matchen tegen Burnley gewonnen, met een doelsaldo van 19-2.

20:38 vooraf, 20 uur 38. Bankzitter De Bruyne. Bij de thuisploeg is coach Josep Guardiola met een grove borstel door zijn elftal gegaan. Van het team dat Arsenal met 3-0 versloeg, blijven enkel Ederson, David Silva en Mahrez overeind. Dat betekent ook dat Kevin De Bruyne naar de bank verhuist. Onder meer Agüero, Bernardo Silva en Phil Foden komen aan de aftrap. . Bankzitter De Bruyne Bij de thuisploeg is coach Josep Guardiola met een grove borstel door zijn elftal gegaan. Van het team dat Arsenal met 3-0 versloeg, blijven enkel Ederson, David Silva en Mahrez overeind. Dat betekent ook dat Kevin De Bruyne naar de bank verhuist. Onder meer Agüero, Bernardo Silva en Phil Foden komen aan de aftrap.

20:32 vooraf, 20 uur 32. Ex-Club-speler in de spits bij Burnley. Burnley-coach Sean Dyche heeft 3 wissels doorgevoerd in vergelijking met de laatste partij van de club, op 7 maart tegen Tottenham. Een nieuw gezicht is onder meer aanvaller Matej Vydra, die op een blauwe maandag nog 2x het truitje van Club Brugge mocht aantrekken. . Ex-Club-speler in de spits bij Burnley Burnley-coach Sean Dyche heeft 3 wissels doorgevoerd in vergelijking met de laatste partij van de club, op 7 maart tegen Tottenham. Een nieuw gezicht is onder meer aanvaller Matej Vydra, die op een blauwe maandag nog 2x het truitje van Club Brugge mocht aantrekken.

20:23 vooraf, 20 uur 23. Manchester City ontvangt Burnley. De nummer 2 tegen de nummer 11 in de Premier League, dat is Manchester City-Burnley. Volg de wedstrijd hier straks op de voet vanaf 21u. . Manchester City ontvangt Burnley De nummer 2 tegen de nummer 11 in de Premier League, dat is Manchester City-Burnley. Volg de wedstrijd hier straks op de voet vanaf 21u.

20:23 - Vooraf Vooraf, 20 uur 23

Opstelling Manchester City. Ederson, João Cancelo, Nicolás Otamendi, Fernandinho, Oleksandr Zinchenko, Rodrigo, David Silva, Phil Foden, Bernardo Silva, Sergio Agüero, Riyad Mahrez Opstelling Manchester City Riyad Mahrez, Sergio Agüero, Bernardo Silva, Phil Foden, David Silva, Rodrigo, Oleksandr Zinchenko, Fernandinho, Nicolás Otamendi, João Cancelo, Ederson

Opstelling Burnley. Nick Pope, Matthew Lowton, James Tarkowski, Ben Mee, Charlie Taylor, Josh Brownhill, Jack Cork, Ashley Westwood, Dwight McNeil, Jay Rodriguez, Matej Vydra Opstelling Burnley Matej Vydra, Jay Rodriguez, Dwight McNeil, Ashley Westwood, Jack Cork, Josh Brownhill, Charlie Taylor, Ben Mee, James Tarkowski, Matthew Lowton, Nick Pope