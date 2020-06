De hemel klaart op voor Chelsea (maar niet voor Michy Batshuayi)

De terugkeer naar een voetbalstadion gaf Chelsea niet meteen vleugels in de eerste helft. De bezoekers waren wel baas tegen de nummer 19 in de stand, maar dwongen te weinig kansen af.

Aston Villa hield stand en kwam met de pauze in aantocht zelfs op voorsprong. Kortney Hause nam de honneurs waar, Villa-assistent en Chelsea-boegbeeld John Terry bleef aan de zijlijn opvallend sereen bij het openingsdoelpunt.

Chelsea moest na de break uit een ander vaatje tappen. Het had liefst 90 procent van het balbezit, maar had vers bloed nodig om het tij te keren.

Christian Pulisic stond nog maar enkele minuten op het veld en de Villa-defensie had die wissel niet goed gevolgd. Hij werd op het uur uit het oog verloren aan de tweede paal en benutte een zwieper van rechtsachter Cesar Azpilicueta: 1-1.

Amper twee minuten later gingen de punten van Villa helemaal in rook op. Azpilicueta was weer de aangever, Giroud trapte de 1-2 vanuit de draai en met wat geluk binnen.

Villa leek monddood, maar Chelsea haalde toch opgelucht adem toen een laatste thuiskans in de slotfase net naast hobbelde en de eerste uitzege in 2020 daarna niet meer in gevaar kwam.