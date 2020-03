Nog 3 keer winnen en Liverpool heeft het kampioenschap beet

In eigen huis heeft Liverpool dit seizoen nog niet verloren en die prestatie leek even in gevaar. Na enkele minuten stond de leider al een doelpunt in het krijt.

Wilson verzilverde de eerste tegenaanval van Bournemouth en maakte er voor de spionkop van Liverpool 0-1 van. Jurgen Klopp was ziedend.

Aangeslagen was zijn ploeg niet. Met 80 procent balbezit heerste Liverpool tegen de nummer 18 van de Premier League. Na een actie van Mané mocht Salah de 1-1 maken in zijn 100e Premier League-wedstrijd.

De verdediging van Bournemouth ging niet vrijuit en dat zou het team nog een tweede keer overkomen. Mané nam het geschenk graag aan en mikte de 2-1 in de hoek.

Met 27 zeges in 29 wedstrijden is de buit bijna binnen voor Liverpool. Nog 3 keer winnen en de eerste titel sinds 1990 is een feit.

De komende weken staan matchen tegen Everton, Crystal Palace en Manchester City op het programma, maar eerst volgt nog de terugmatch in de 1/8e finales van de Champions League tegen Atletico. In Madrid verloor Liverpool vorige maand met 1-0.