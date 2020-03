Tottenham en Mourinho moeten bezinnen na 1 op 9 in Premier League

Na nederlagen tegen Chelsea en Wolverhampton en de uitschakeling in de FA Cup wou José Mourinho koste wat kost weer aanknopen met de zege.

Maar na 13 minuten was Tottenham al op achtervolgen aangewezen tegen Burnley. Hugo Lloris kon een trap van Burnley-speler Jay Rodriguez niet klemmen. Chris Wood was goed gevolgd, had zich losgemaakt van Alderweireld en tikte de 1-0 binnen.

Mourinho moest met een nieuw strijdplan uit de kleedkamers komen en gooide Moura en Lo Celso in de strijd. Enkele minuten later was het al bingo. Dele Alli verzilverde een strafschop na een overtreding op Lamela. Alli rondt zo de kaap van de 50 Premier League-goals.

Maar Tottenham kon daar geen verlengstuk aan breien. Met het gelijkspel schieten de Spurs niets op. Ze staan nu 8e, op 1 punt van United en 2 punten van Sheffield en Wolverhampton.