Verrassing! Watford dient Liverpool eerste competitienederlaag toe

Het gaat al een paar weken een stuk minder bij Liverpool, zoals we onder meer zagen in de Champions League tegen Atletico Madrid. In de eigen competitie liep het voor de autoritaire leider wel steeds goed af, maar tegen Watford was het geluk van Liverpool op.

Op Vicarage Road was het bijna 90 minuten niet duidelijk wie nu de degradatiekandidaat was: Watford of Liverpool? De goals van Ismaïla Sarr vielen dan ook niet uit de lucht. Diezelfde Sarr strafte ook nog eens slordig verdedigen van Alexander-Arnold af, maar was niet zelfzuchtig en bood de goal aan Deeney aan.

Het is nog maar de 2e keer dit seizoen dat Liverpool punten laat liggen in de Premier League. Eerder speelde het 1-1 tegen Manchester United. De laatste nederlaag in de eigen competitie dateerde zelfs al van 3 januari 2019 (!). Liverpool blijft ook steken op 18 overwinningen op een rij, een record in de hoogste divisie in Engeland dat het moet delen met Manchester City.

Toch is er nog altijd geen man overboord: Liverpool heeft nog altijd 22 punten voorsprong op Manchester City, dat morgen de finale van de League Cup speelt tegen Aston Villa.