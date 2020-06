LIVE: Kevin De Bruyne neemt het op tegen Arsenal, dat al 2 spelers zag uitvallen

22:06 rust, 22 uur 06. Rust: 1-0. Arsenal leek de rust te halen met 0-0 dankzij enkele knappe reddingen van doelman Leno, maar in de toegevoegde tijd viel de goal toch. Op aangeven van De Bruyne en dankzij geblunder van David Luiz kon Sterling het overwicht van City omzetten in de score: 1-0. . Rust: 1-0 Arsenal leek de rust te halen met 0-0 dankzij enkele knappe reddingen van doelman Leno, maar in de toegevoegde tijd viel de goal toch. Op aangeven van De Bruyne en dankzij geblunder van David Luiz kon Sterling het overwicht van City omzetten in de score: 1-0.

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+3' 17e assist voor De Bruyne? Sterling kon de score openen na een voorzet van De Bruyne. Het is wel nog maar de vraag of onze landgenoot een 17e assist achter zijn naam krijgt, want de deviatie van David Luiz was doorslaggevend. . eerste helft, minuut 48. 17e assist voor De Bruyne? Sterling kon de score openen na een voorzet van De Bruyne. Het is wel nog maar de vraag of onze landgenoot een 17e assist achter zijn naam krijgt, want de deviatie van David Luiz was doorslaggevend.

45+3' eerste helft, minuut 48. Sterling breekt de ban: 1-0. De voorzet van Kevin De Bruyne lijkt makkelijk te onderscheppen, maar David Luiz gaat in de fout en Arsenal betaalt dat cash. Sterling trapt van dichtbij de 1-0 voorbij Leno. . Sterling breekt de ban: 1-0 De voorzet van Kevin De Bruyne lijkt makkelijk te onderscheppen, maar David Luiz gaat in de fout en Arsenal betaalt dat cash. Sterling trapt van dichtbij de 1-0 voorbij Leno.

45+2' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 47 door Raheem Sterling van Manchester City. 1, 0. goal Manchester City Arsenal rust 1 0

45' Toegevoegde tijd. We krijgen 3 minuten extra in de eerste helft. De blessures en vervangingen bij Arsenal hebben natuurlijk tijd gekost. . eerste helft, minuut 45. Toegevoegde tijd We krijgen 3 minuten extra in de eerste helft. De blessures en vervangingen bij Arsenal hebben natuurlijk tijd gekost.

44' eerste helft, minuut 44. Arsenal lijkt voorlopig zonder kleerscheuren de rust te halen en daar heeft het vooral zijn doelman voor te danken. Leno pakte uit met enkele cruciale reddingen. . Arsenal lijkt voorlopig zonder kleerscheuren de rust te halen en daar heeft het vooral zijn doelman voor te danken. Leno pakte uit met enkele cruciale reddingen.

40' eerste helft, minuut 40. Kans voor Sterling. Daar is de thuisploeg opnieuw. Nu is het Sterling die voor doel komt. Hij wil het mooi doen met een lobje, maar hij lepelt de bal over doel. Arsenal hapt naar adem. . Kans voor Sterling Daar is de thuisploeg opnieuw. Nu is het Sterling die voor doel komt. Hij wil het mooi doen met een lobje, maar hij lepelt de bal over doel. Arsenal hapt naar adem.

39' eerste helft, minuut 39. Hoe lang houdt Arsenal dit vol? Filip Joos (commentator Play Sports). Hoe lang houdt Arsenal dit vol? Filip Joos (commentator Play Sports)

38' Leno is weer bij de pinken. Een heerlijke steekpass van De Bruyne zet Mahrez alleen voor doel, maar de inzet van de Algerijn strandt op Arsenal-doelman Leno. . eerste helft, minuut 38. Leno is weer bij de pinken Een heerlijke steekpass van De Bruyne zet Mahrez alleen voor doel, maar de inzet van de Algerijn strandt op Arsenal-doelman Leno.

35' Leno houdt Arsenal recht. Manchester City duwt even het gaspedaal in en knutselt een heerlijke combinatie in elkaar. Gabriel Jesus loodst David Silva de zestien in, het lage schot van de Spanjaard wordt onschadelijk gemaakt door een knappe redding van Leno. . eerste helft, minuut 35. Leno houdt Arsenal recht Manchester City duwt even het gaspedaal in en knutselt een heerlijke combinatie in elkaar. Gabriel Jesus loodst David Silva de zestien in, het lage schot van de Spanjaard wordt onschadelijk gemaakt door een knappe redding van Leno.

34' eerste helft, minuut 34. Schot Sterling. Eindelijk wordt Arsenal-keeper Leno nog een keer aan het werk gezet. Sterling komt vanaf zijn linkerflank naar binnen en kan ook trappen. Leno gaat goed plat op het schot. . Schot Sterling Eindelijk wordt Arsenal-keeper Leno nog een keer aan het werk gezet. Sterling komt vanaf zijn linkerflank naar binnen en kan ook trappen. Leno gaat goed plat op het schot.

32' eerste helft, minuut 32. Met één strakke pass speelt De Bruyne het middenveld van Arsenal uit, maar de bezoekers zakken snel en massaal in en zo moet Sterling weer temporiseren. . Met één strakke pass speelt De Bruyne het middenveld van Arsenal uit, maar de bezoekers zakken snel en massaal in en zo moet Sterling weer temporiseren.

29' eerste helft, minuut 29. De spelers van Manchester City voelen zich 2 keer bedrogen door de ref. Hij ziet geen fout op Sterling en gaat ook niet in op het pleidooi van De Bruyne die een hoekschop wil. . De spelers van Manchester City voelen zich 2 keer bedrogen door de ref. Hij ziet geen fout op Sterling en gaat ook niet in op het pleidooi van De Bruyne die een hoekschop wil.

25' eerste helft, minuut 25. Balverlies van De Bruyne aan de rand van zijn eigen 16 leidt een schietkans voor Aubameyang in, maar het vizier van de Arsenal-spits staat nog niet op scherp. . Balverlies van De Bruyne aan de rand van zijn eigen 16 leidt een schietkans voor Aubameyang in, maar het vizier van de Arsenal-spits staat nog niet op scherp.

24' eerste helft, minuut 24. Vervanging bij Arsenal, David Luiz erin, Pablo Marí eruit wissel Pablo Marí David Luiz

21' Nu is ook Mari geveld. Het zit Arsenal niet mee. Mari grijpt naar zijn bil en geeft aan dat hij vervangen moet worden. David Luiz komt in de plaats van de Spaanse verdediger. . eerste helft, minuut 21. Nu is ook Mari geveld Het zit Arsenal niet mee. Mari grijpt naar zijn bil en geeft aan dat hij vervangen moet worden. David Luiz komt in de plaats van de Spaanse verdediger.

20' eerste helft, minuut 20. Een slimme tik van Gabriel Jesus lanceert Walker die de achterlijn haalt, maar hij legt te ver terug en vindt geen enkele ploegmaat in de zestien. Dit had Walker beter moeten doen. . Een slimme tik van Gabriel Jesus lanceert Walker die de achterlijn haalt, maar hij legt te ver terug en vindt geen enkele ploegmaat in de zestien. Dit had Walker beter moeten doen.

19' eerste helft, minuut 19. Arsenal zakt heel diep in en dan is het moeilijk voor City om een opening te vinden. Het tempo en de balcirculatie zijn ook nog niet hoog genoeg bij de thuisploeg. . Arsenal zakt heel diep in en dan is het moeilijk voor City om een opening te vinden. Het tempo en de balcirculatie zijn ook nog niet hoog genoeg bij de thuisploeg.

18' eerste helft, minuut 18. De gretigste speler op het veld is Kevin De Bruyne . De Rode Duivel was in de "heenmatch" in december de grote man met onder meer 2 goals in de 0-3-zege van City in het Emirates Stadium. . De gretigste speler op het veld is Kevin De Bruyne. De Rode Duivel was in de "heenmatch" in december de grote man met onder meer 2 goals in de 0-3-zege van City in het Emirates Stadium.



13' eerste helft, minuut 13. De Arsenal-jonkies Saka en Nketiah hebben geen schroom en zetten de verdediging van City onder druk. De poging van Nketiah is wel te zwak. . De Arsenal-jonkies Saka en Nketiah hebben geen schroom en zetten de verdediging van City onder druk. De poging van Nketiah is wel te zwak.

12' eerste helft, minuut 12. De Bruyne trekt zich op gang op het middenveld en lanceert Sterling met een mooie doorsteekpass. De flankspeler houdt dan in en zijn lage voorzet raakt niet voorbij de defensie van Arsenal. . De Bruyne trekt zich op gang op het middenveld en lanceert Sterling met een mooie doorsteekpass. De flankspeler houdt dan in en zijn lage voorzet raakt niet voorbij de defensie van Arsenal.

10' eerste helft, minuut 10. Het is voor beide ploegen nog wat zoeken. Dat is ook logisch, want het is meer dan 100 dagen geleden dat beide teams een match hebben gespeeld. . Het is voor beide ploegen nog wat zoeken. Dat is ook logisch, want het is meer dan 100 dagen geleden dat beide teams een match hebben gespeeld.

8' eerste helft, minuut 8. De laatste zege van Arsenal op bezoek bij Manchester City in de Premier League dateert al van januari 2015, toen werd het 0-2. Vorig jaar werd het 3-1. De uitblinker van toen, Sergio Agüero maakte een hattrick, zit vandaag op de bank. . De laatste zege van Arsenal op bezoek bij Manchester City in de Premier League dateert al van januari 2015, toen werd het 0-2. Vorig jaar werd het 3-1. De uitblinker van toen, Sergio Agüero maakte een hattrick, zit vandaag op de bank.

8' eerste helft, minuut 8. Vervanging bij Arsenal, Dani Ceballos erin, Granit Xhaka eruit wissel Granit Xhaka Dani Ceballos

5' Probleem voor Xhaka. De wedstrijd van Xhaka zit er al na enkele minuten op. In een vreemde fase verzwikt de middenvelder van Arsenal zijn voet en hij wordt met een brancard van het veld gedragen. Ceballos is zijn vervanger. . eerste helft, minuut 5. Probleem voor Xhaka De wedstrijd van Xhaka zit er al na enkele minuten op. In een vreemde fase verzwikt de middenvelder van Arsenal zijn voet en hij wordt met een brancard van het veld gedragen. Ceballos is zijn vervanger.

4' Leno tikt bal over de lat. Kevin De Bruyne trapt de bal over de muur en net onder de lat, maar Leno staat goed opgesteld en devieert de bal over de lat in hoekschop. . eerste helft, minuut 4. Leno tikt bal over de lat Kevin De Bruyne trapt de bal over de muur en net onder de lat, maar Leno staat goed opgesteld en devieert de bal over de lat in hoekschop.

3' eerste helft, minuut 3. City komt er voor de eerste keer fluks uit. Sterling wordt onbeholpen tegen de grond gewerkt op de rand van de zestien. Hier komt een vrije trap aan op een interessante plaats. . City komt er voor de eerste keer fluks uit. Sterling wordt onbeholpen tegen de grond gewerkt op de rand van de zestien. Hier komt een vrije trap aan op een interessante plaats.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

21:16 eerste helft, 21 uur 16. Aftrap! Scheidsrechter Anthony Taylor heeft de wedstrijd op gang gefloten. . Aftrap! Scheidsrechter Anthony Taylor heeft de wedstrijd op gang gefloten.

21:14 vooraf, 21 uur 14. De ploegen staan klaar in het lege en regenachtige stadion in Manchester. Eerst wordt er aandacht geschonken aan Black LIves Matter. . De ploegen staan klaar in het lege en regenachtige stadion in Manchester. Eerst wordt er aandacht geschonken aan Black LIves Matter.

Aubameyang jaagt vanavond op zijn 50e doelpunt in de Premier League. Hij heeft er al 49 gemaakt in 75 wedstrijden, als hij vandaag zijn 50e maakt dan zijn er maar 5 spelers geweest die daar minder matchen voor nodig had. vooraf, 21 uur 11. Aubameyang jaagt vanavond op zijn 50e doelpunt in de Premier League. Hij heeft er al 49 gemaakt in 75 wedstrijden, als hij vandaag zijn 50e maakt dan zijn er maar 5 spelers geweest die daar minder matchen voor nodig had.

Nog meer indrukwekkende statistieken van De Bruyne. vooraf, 21 uur 10. Nog meer indrukwekkende statistieken van De Bruyne

21:01 vooraf, 21 uur 01. Mikel Arteta, de man die eigenlijk verantwoordelijk was voor de stopzetting van de Premier League door positief te testen op het coronavirus in maart, zit gewoon op de bank als coach van Arsenal. . Mikel Arteta, de man die eigenlijk verantwoordelijk was voor de stopzetting van de Premier League door positief te testen op het coronavirus in maart, zit gewoon op de bank als coach van Arsenal.

20:59 vooraf, 20 uur 59. Een opvallende aanwezige op de bank bij Manchester City is Leroy Sané . De Duitse aanvaller zit voor het eerst sinds zijn zware blessure in augustus in de selectie. . Een opvallende aanwezige op de bank bij Manchester City is Leroy Sané. De Duitse aanvaller zit voor het eerst sinds zijn zware blessure in augustus in de selectie.

Komt er vandaag weer een assist bij voor De Bruyne? vooraf, 20 uur 46. Komt er vandaag weer een assist bij voor De Bruyne?

De opwarming is aan de gang:. vooraf, 20 uur 46. De opwarming is aan de gang:

Bij Arsenal zitten David Luiz en Lacazette op de bank:. vooraf, 20 uur 34. Bij Arsenal zitten David Luiz en Lacazette op de bank:

De basiself van Manchester City met Kevin De Bruyne:. vooraf, 20 uur 21. De basiself van Manchester City met Kevin De Bruyne:

Zoals het hoort: met een mondmasker op weg naar het stadion. vooraf, 20 uur 07. Zoals het hoort: met een mondmasker op weg naar het stadion

11:20 vooraf, 11 uur 20. David Silva doet het seizoen uit bij City. Wat met spelers van wie het contract op 30 juni afloopt? Blijven zij nog enkele weken langer bij hun club? David Silva alleszins. Zijn contract stopt op 30 juni, maar de Spanjaard zal het seizoen 2019-2020 in de Premier League met Manchester City afwerken. Dat heeft zijn coach Pep Guardiola bevestigd. "David zal bij ons blijven tot het einde van het seizoen", zei Guardiola. "Helaas zal hij zijn laatste duels zonder fans spelen. Ik hoop echter dat de club voor hem een afscheid de naam waardig kan houden, voor de supporters." De 34-jarige Silva kwam in 2010 bij City terecht. Hij pakte met het team vier Engelse titels en speelde in totaal 424 matchen, waarin hij 74 doelpunten scoorde en 137 assists uitdeelde. . David Silva doet het seizoen uit bij City Wat met spelers van wie het contract op 30 juni afloopt? Blijven zij nog enkele weken langer bij hun club?

David Silva alleszins. Zijn contract stopt op 30 juni, maar de Spanjaard zal het seizoen 2019-2020 in de Premier League met Manchester City afwerken. Dat heeft zijn coach Pep Guardiola bevestigd.

"David zal bij ons blijven tot het einde van het seizoen", zei Guardiola. "Helaas zal hij zijn laatste duels zonder fans spelen. Ik hoop echter dat de club voor hem een afscheid de naam waardig kan houden, voor de supporters."

De 34-jarige Silva kwam in 2010 bij City terecht. Hij pakte met het team vier Engelse titels en speelde in totaal 424 matchen, waarin hij 74 doelpunten scoorde en 137 assists uitdeelde.

18:05 vooraf, 18 uur 05. We zijn klaar om één wedstrijd te spelen, maar we krijgen er drie dagen later nog één en vier dagen nadien nog eentje. Daar zijn wij niet klaar voor. Pep Guardiola (trainer Manchester City). We zijn klaar om één wedstrijd te spelen, maar we krijgen er drie dagen later nog één en vier dagen nadien nog eentje. Daar zijn wij niet klaar voor. Pep Guardiola (trainer Manchester City)

17:57 vooraf, 17 uur 57. Guardiola: "Ik denk dat de spelers niet volledig fit zijn". Na een drietal weken waarin contact op training werd toegestaan, moeten de Engelse teams dus aan de bak. De voorbereidingstijd is veel te kort geweest, oordeelt Pep Guardiola. "Jullie willen weten hoe het met de vorm van mijn team gesteld is, maar ik weet het zelf niet", verklaarde de T1 in een videoconferentie. "Dat zullen we woensdag dus ontdekken." "Ik maak me wel zorgen over deze voorbereidingsperiode van 3 weken. Dat is een stuk korter dan in Duitsland of Spanje, waar de ploegen zich 5 of 6 weken konden klaarstomen." "Ik denk dat de spelers in Engeland niet volledig fit zijn. Maar we moeten het seizoen nu eenmaal afronden om de economische schade voor de Engelse clubs zoveel mogelijk te beperken." . Guardiola: "Ik denk dat de spelers niet volledig fit zijn" Na een drietal weken waarin contact op training werd toegestaan, moeten de Engelse teams dus aan de bak. De voorbereidingstijd is veel te kort geweest, oordeelt Pep Guardiola.

"Jullie willen weten hoe het met de vorm van mijn team gesteld is, maar ik weet het zelf niet", verklaarde de T1 in een videoconferentie. "Dat zullen we woensdag dus ontdekken."

"Ik maak me wel zorgen over deze voorbereidingsperiode van 3 weken. Dat is een stuk korter dan in Duitsland of Spanje, waar de ploegen zich 5 of 6 weken konden klaarstomen."

"Ik denk dat de spelers in Engeland niet volledig fit zijn. Maar we moeten het seizoen nu eenmaal afronden om de economische schade voor de Engelse clubs zoveel mogelijk te beperken."



17:55 vooraf, 17 uur 55. Manchester City - Arsenal. Manchester City snijdt de laatste rechte lijn van de Engelse competitie aan met een achterstand van liefst 25 punten op leider Liverpool. De titel lijkt volledig vergeten, maar als City zijn inhaalmatch tegen Arsenal verliest, dan krijgt Liverpool zondag al een eerste kans om de titel te pakken in de derby tegen Everton. Wat City uitsteekt tegen Arsenal, ontdekt u woensdag op deze pagina. . Manchester City - Arsenal Manchester City snijdt de laatste rechte lijn van de Engelse competitie aan met een achterstand van liefst 25 punten op leider Liverpool. De titel lijkt volledig vergeten, maar als City zijn inhaalmatch tegen Arsenal verliest, dan krijgt Liverpool zondag al een eerste kans om de titel te pakken in de derby tegen Everton. Wat City uitsteekt tegen Arsenal, ontdekt u woensdag op deze pagina.

17:55 - Vooraf Vooraf, 17 uur 55

Opstelling Manchester City. Ederson, Kyle Walker, Eric García, Aymeric Laporte, Benjamin Mendy, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan, David Silva, Riyad Mahrez, Gabriel Jesus, Raheem Sterling Opstelling Manchester City Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Riyad Mahrez, David Silva, Ilkay Gündogan, Kevin De Bruyne, Benjamin Mendy, Aymeric Laporte, Eric García, Kyle Walker, Ederson

Opstelling Arsenal. Bernd Leno, Héctor Bellerín, Shkodran Mustafi, Pablo Marí, Kieran Tierney, Bukayo Saka, Mattéo Guendouzi, Joe Willock, Granit Xhaka, Pierre-Emerick Aubameyang, Eddie Nketiah Opstelling Arsenal Eddie Nketiah, Pierre-Emerick Aubameyang, Granit Xhaka, Joe Willock, Mattéo Guendouzi, Bukayo Saka, Kieran Tierney, Pablo Marí, Shkodran Mustafi, Héctor Bellerín, Bernd Leno