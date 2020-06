Kevin De Bruyne toont Manchester City de weg tegen Arsenal met goal en assist

Manchester City - Arsenal in een notendop:

Fouten van David Luiz doen Arsenal de das om

Het was duidelijk dat beide ploegen in het begin op zoek moesten naar het goeie ritme. Maar Kevin De Bruyne kwam langzaam onder stoom en zo begon ook Manchester City te draaien.

Arsenal-doelman Leno hield zijn ploeg recht op pogingen van David Silva en Mahrez, maar net voor de rust was het toch raak. David Luiz schatte een voorzet van De Bruyne slecht in en Sterling knalde de 1-0 op het scorebord.

De match werd een nachtmerrie voor David Luiz. Net na de rust liet hij Mahrez ontsnappen en maakte een trekfout. Het harde verdict voor de Braziliaanse verdediger: strafschop en rood. Kevin De Bruyne zette de penalty om: 2-0.

De wedstrijd was gespeeld en beide coaches konden naar hartelust wisselen. Zo zag De Bruyne vanaf de zijlijn hoe zijn doelman Ederson Garcia omver kegelde bij een interventie. De jonge Spaanse verdediger van City moest op een brancard afgevoerd worden.

In de toegevoegde tijd legde invaller Foden de 3-0-eindstand vast. Voor Arsenal is het de eerste nederlaag in 2020. Dankzij de zege van City kan Liverpool zondag in de stadsderby tegen Everton geen kampioen worden.