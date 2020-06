City-coach Guardiola: "De vorm van mijn spelers? Ik weet het echt niet"

We zijn klaar om één wedstrijd te spelen, maar we krijgen er drie dagen later nog één en vier dagen nadien nog eentje. Daar zijn wij niet klaar voor.

vooraf, 18 uur 05. We zijn klaar om één wedstrijd te spelen, maar we krijgen er drie dagen later nog één en vier dagen nadien nog eentje. Daar zijn wij niet klaar voor. Pep Guardiola (trainer Manchester City).

17:57

vooraf, 17 uur 57. Guardiola: "Ik denk dat de spelers niet volledig fit zijn". Na een drietal weken waarin contact op training werd toegestaan, moeten de Engelse teams dus aan de bak. De voorbereidingstijd is veel te kort geweest, oordeelt Pep Guardiola. "Jullie willen weten hoe het met de vorm van mijn team gesteld is, maar ik weet het zelf niet", verklaarde de T1 in een videoconferentie. "Dat zullen we woensdag dus ontdekken." "Ik maak me wel zorgen over deze voorbereidingsperiode van 3 weken. Dat is een stuk korter dan in Duitsland of Spanje, waar de ploegen zich 5 of 6 weken konden klaarstomen." "Ik denk dat de spelers in Engeland niet volledig fit zijn. Maar we moeten het seizoen nu eenmaal afronden om de economische schade voor de Engelse clubs zoveel mogelijk te beperken." .