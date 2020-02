LIVE: Nadert Leicester opnieuw op Man. City in strijd om 2e plaats?

Fase per fase

31' eerste helft, minuut 31. Bij elke baltoets wordt Riyad Mahrez getrakteerd op een fluitconcert door de thuisfans. De Algerijn is dan ook een ex-speler van Leicester City. . Bij elke baltoets wordt Riyad Mahrez getrakteerd op een fluitconcert door de thuisfans. De Algerijn is dan ook een ex-speler van Leicester City.

28' eerste helft, minuut 28. Leicester dreigt eindelijk nog eens. Iheanacho pakt uit met een dribbel en wordt foutief gestopt net achter de halve maan. Maddison zet zich achter de bal, maar zijn vrije trap wijkt af en wordt eenvoudig geplukt door Ederson. . Leicester dreigt eindelijk nog eens. Iheanacho pakt uit met een dribbel en wordt foutief gestopt net achter de halve maan. Maddison zet zich achter de bal, maar zijn vrije trap wijkt af en wordt eenvoudig geplukt door Ederson.

26' eerste helft, minuut 26. City domineert nu toch al een tiental minuten, maar de combinaties komen er nog niet echt uit. Het blijft zoeken voor de bezoekers, want de organisatie van Leicester staat stevig. City domineert nu toch al een tiental minuten, maar de combinaties komen er nog niet echt uit. Het blijft zoeken voor de bezoekers, want de organisatie van Leicester staat stevig.

23' eerste helft, minuut 23. De Bruyne laat zich opmerken met een goede actie en dito pass op Mahrez. Die legt de bal vervolgens terug op de Belg, maar het schot van De Bruyne zeilt enkele meters naast. . De Bruyne laat zich opmerken met een goede actie en dito pass op Mahrez. Die legt de bal vervolgens terug op de Belg, maar het schot van De Bruyne zeilt enkele meters naast.

20' eerste helft, minuut 20. Het evenwicht in de wedstrijd is terug hersteld. City kan dreigen met enkele hoekschoppen op rij, maar een doelkans volgt er niet uit. Het evenwicht in de wedstrijd is terug hersteld. City kan dreigen met enkele hoekschoppen op rij, maar een doelkans volgt er niet uit.

18' eerste helft, minuut 18. Grote kans Gundogan. Daar is City plots met een snelle combinatie. Aguëro legt de bal panklaar voor Gundogan, maar de Duitser trapt van dichtbij veel te zwak. Schmeichel hoeft niet eens zijn handen te gebruiken om de bal weg te werken. Grote kans Gundogan Daar is City plots met een snelle combinatie. Aguëro legt de bal panklaar voor Gundogan, maar de Duitser trapt van dichtbij veel te zwak. Schmeichel hoeft niet eens zijn handen te gebruiken om de bal weg te werken.

14' eerste helft, minuut 14. City is duidelijk nog wat op zoek in deze partij. De bezoekers hebben nog niet echt kunnen dreigen. De Bruyne, in een duidelijk offensieve rol vandaag, zal het straks misschien opnieuw moeten openbreken voor zijn ploegmaats. City is duidelijk nog wat op zoek in deze partij. De bezoekers hebben nog niet echt kunnen dreigen. De Bruyne, in een duidelijk offensieve rol vandaag, zal het straks misschien opnieuw moeten openbreken voor zijn ploegmaats.

11' eerste helft, minuut 11. Voor Vardy had een doelpunt ongetwijfeld deugd gedaan. De Engelsman staat namelijk al droog sinds 21 december, toen hij voor het laatste wist te scoren in de competitie tegen... Manchester City. Nog ruim 75 minuten om aan die droogte een einde te maken. Voor Vardy had een doelpunt ongetwijfeld deugd gedaan. De Engelsman staat namelijk al droog sinds 21 december, toen hij voor het laatste wist te scoren in de competitie tegen... Manchester City. Nog ruim 75 minuten om aan die droogte een einde te maken.

10' eerste helft, minuut 10. Nu zijn het de bezoekers die dreigen. Mahrez kan vrij aanleggen vanop de rand van de zestien, Schmeichel bokst zijn plaatsbal weg. Nu zijn het de bezoekers die dreigen. Mahrez kan vrij aanleggen vanop de rand van de zestien, Schmeichel bokst zijn plaatsbal weg.

7' eerste helft, minuut 7. Vardy op de paal! Daar was bijna de openingstreffer! Vardy komt na een bal van Tielemans oog in oog met Ederson, maar de topschutter trapt op de doelstaak. Dit was een reuzenkans. Vardy op de paal! Daar was bijna de openingstreffer! Vardy komt na een bal van Tielemans oog in oog met Ederson, maar de topschutter trapt op de doelstaak. Dit was een reuzenkans.

5' eerste helft, minuut 5. Leicester toont veel goesting. Maddison zet met een lekker balletje Iheanacho in een schietklare positie, maar de Nigeriaan mist zijn controle. Leicester toont veel goesting. Maddison zet met een lekker balletje Iheanacho in een schietklare positie, maar de Nigeriaan mist zijn controle.

3' eerste helft, minuut 3. De eerste dreiging komt van Leicester. Rechtsback Pereira gaat de bal veroveren in de middencirkel en stuurt Vardy diep. Laporte kan tijdig het gevaar voorkomen. De eerste dreiging komt van Leicester. Rechtsback Pereira gaat de bal veroveren in de middencirkel en stuurt Vardy diep. Laporte kan tijdig het gevaar voorkomen.

1' eerste helft, minuut 1. We zijn vertrokken! Wie komt als beste uit de strijd vandaag: de nummer 2 of de nummer 3 in de stand? We zijn vertrokken! Wie komt als beste uit de strijd vandaag: de nummer 2 of de nummer 3 in de stand?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:26 vooraf, 18 uur 26. De spelers staan klaar in het King Power Stadium. Zo dadelijk fluit scheidsrechter Tierney de wedstrijd op gang. Kan Leicester de kloof met Manchester City verkleinen tot op 1 punt, of loopt City weer wat uit? De spelers staan klaar in het King Power Stadium Zo dadelijk fluit scheidsrechter Tierney de wedstrijd op gang. Kan Leicester de kloof met Manchester City verkleinen tot op 1 punt, of loopt City weer wat uit?

18:05 vooraf, 18 uur 05. Dikt De Bruyne zijn statistieken nog wat aan? Woensdag loodste de Rode Duivel zijn ploeg nog eigenhandig voorbij West Ham, met een doelpunt en een assist. Zo zit de middenvelder in 24 wedstrijden al aan 8 doelpunten en 16 assists. Kan de assistenkoning die statistieken vandaag nog wat verbeteren? Dikt De Bruyne zijn statistieken nog wat aan? Woensdag loodste de Rode Duivel zijn ploeg nog eigenhandig voorbij West Ham, met een doelpunt en een assist. Zo zit de middenvelder in 24 wedstrijden al aan 8 doelpunten en 16 assists. Kan de assistenkoning die statistieken vandaag nog wat verbeteren?

Bij Leicester staan Dennis Praet en Youri Tielemans in de basis:

De basiself van de bezoekers:

Niet alleen De Bruyne kan het verschil maken bij Manchester City.

18:00 - Vooraf Vooraf, 18 uur

Opstelling Leicester City. Kasper Schmeichel, Caglar Söyüncü, Jonny Evans, Christian Fuchs, Ricardo Pereira, Youri Tielemans, Dennis Praet, James Maddison, Ben Chilwell, Kelechi Iheanacho, Jamie Vardy Opstelling Leicester City Jamie Vardy, Kelechi Iheanacho, Ben Chilwell, James Maddison, Dennis Praet, Youri Tielemans, Ricardo Pereira, Christian Fuchs, Jonny Evans, Caglar Söyüncü, Kasper Schmeichel

Opstelling Manchester City. Ederson, Kyle Walker, Fernandinho, Aymeric Laporte, Benjamin Mendy, Ilkay Gündogan, Rodrigo, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Sergio Agüero, Bernardo Silva Opstelling Manchester City Bernardo Silva, Sergio Agüero, Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, Rodrigo, Ilkay Gündogan, Benjamin Mendy, Aymeric Laporte, Fernandinho, Kyle Walker, Ederson