LIVE: Mourinho dropt nieuwkomer Bergwijn in de ploeg tegen City

De bezoekers schenken ons nog eens wat opwinding na een versnelling van De Bruyne en Agüero, maar in de zone van de waarheid loopt net nog mis. We snakken naar een doelpunt.

eerste helft, minuut 21. De bezoekers schenken ons nog eens wat opwinding na een versnelling van De Bruyne en Agüero, maar in de zone van de waarheid loopt net nog mis. We snakken naar een doelpunt.

Het is nu Tottenham dat probeert te bouwen op de helft van City. Raken ze eruit? Neen. We wachten op ballen tussen de palen.

eerste helft, minuut 16. Het is nu Tottenham dat probeert te bouwen op de helft van City. Raken ze eruit? Neen. We wachten op ballen tussen de palen.

City vraagt eventjes om een penalty. Sterling gaat liggen in de box, maar het contact met Aurier was te licht voor een elfmeter.

eerste helft, minuut 10. City vraagt eventjes om een penalty. Sterling gaat liggen in de box, maar het contact met Aurier was te licht voor een elfmeter.

De Bruyne duikt op rond de rechthoek en vecht een duel uit met Bergwijn. City blijft even drukken en uiteindelijk krijgt de Rode Duivel de bal nog eens terug. Hij duikt de zestien in, maar schiet naast.

eerste helft, minuut 8. De Bruyne duikt op rond de rechthoek en vecht een duel uit met Bergwijn. City blijft even drukken en uiteindelijk krijgt de Rode Duivel de bal nog eens terug. Hij duikt de zestien in, maar schiet naast.

16:57

vooraf, 16 uur 57. 2 Rode Duivels. We krijgen in dit duel twee Belgen aan de aftrap. Bij City rekenen ze uiteraard op orkestmeester Kevin De Bruyne. Aan de overzijde zet Mourinho alleen Alderweireld in zijn verdediging. Voor Vertonghen is er een plaatsje op de bank. Opvallend: Bergwijn krijgt meteen een basisplaats. De Nederlander maakte afgelopen week pas de overstap van PSV en debuteert dus in een topmatch. .