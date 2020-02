Samatta scoort (en verliest) bij zijn debuut in Premier League

In Engeland neemt de degradatiekoorts stilaan toe. Bournemouth en Aston Villa kunnen beide nog wat punten gebruiken en in het onderlinge duel deed de thuisploeg dus een gouden zaak. Bournemouth had genoeg aan twee doelpunten voor de pauze, een van Biling en een van Aké.

Na de pauze kon Aston Villa wel genieten van een mannetje meer. Zo knokte ze zich weer in de match en winteraanwinst Samatta zorgde voor de aansluitingstreffer. De spits, overgekomen van Racing Genk, kopte de 2-1 binnen. Hij is zo de eerste Tanzaniaan met een Premier League-goal achter zijn naam.

Echt uitbundig kon hij die goal niet vieren want zijn team verloor uiteindelijk wel en zakt zo naar plaats 17 in de stand.