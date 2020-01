Tottenham kan voor het eerst in 5 competitiematchen nog eens winnen

Hugo Lloris stond bij Tottenham voor het eerst in doel sinds zijn enge elleboogblessure begin november. In tegenstelling tot zijn voorganger Gazzaniga afgelopen weekend slaagde hij er niet in om de penalty van de Finse Norwich-stormram Pukki tegen te houden.

Die goal leek Norwich een punt op te leveren, want ze veegde de openingsgoal van Dele Alli, de eerste voor Tottenham in het kalenderjaar, uit. Toch ging het nog mis voor de rode lantaarn.

Na de gelijkmaker werd Vertonghen geslachtofferd en met een extra aanvallende kracht lukte het de Spurs toch nog om te scoren, zij het op een onorthodoxe manier. Een voorzet caprioleerde hoog de lucht in naar de 2e paal, waar Son stond te loeren en van dichtbij simpel het laatste zetje met zijn hoofd kon geven.