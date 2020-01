VIDEO: Prinsheerlijk doelpunt op Old Trafford, maar wel van de bezoekers

Zonder de geblesseerde Marcus Rashford had Manchester United moeite om Burnley in de problemen te brengen. Dat deden de bezoekers wel met de thuisploeg, door enkele minuten voor de rust de score te openen. Chris Wood was alert na een vrije trap en duwde van dichtbij de 0-1 binnen.

Diezelfde Wood speelde ook een bescheiden rolletje bij de 0-2, waarbij de hoofdrol was weggelegd voor Jay Rodriguez. Na een combinatie met Wood jaste Rodriguez de bal enig mooi en staalhard voorbij een kansloze De Gea. Manchester United kwam niet verder dan een wegens een overtreding afgekeurd doelpunt van Luka Shaw.