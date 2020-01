Opvallend: Cook pakt uit met fantastische save, maar hij was niet de doelman

Staartploeg Norwich had al negen matchen op een rij niet meer gewonnen, maar tegen Bournemouth hadden de fans eindelijk nog eens wat te vieren. De thuisploeg kreeg wel een groot cadeau van Steve Cook. De kapitein van de bezoekers zag dat zijn doelman geklopt was en besliste in een flits om dan maar zelf keeper te spelen.

Toegegeven, zijn redding was er een van hoog niveau. Hij dook het leer met veel overtuiging uit doel. Maar echt slim was het uiteraard niet want de scheidsrechter trok prompt rood voor handspel. Daar had hij de VAR niet voor nodig. De bal ging op de stip en Pukki zette om: 1-0.