LIVE: Tottenham in het krijt bij rode lantaarn, maar VAR geeft nog hoop

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft! Kan Tottenham de achterstand nog goedmaken? Dan zal het toch beter moeten dan voor de rust. Jan Vertonghen is in de kleedkamer gebleven. Tweede helft! Kan Tottenham de achterstand nog goedmaken? Dan zal het toch beter moeten dan voor de rust. Jan Vertonghen is in de kleedkamer gebleven.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

19:16 rust, 19 uur 16. Vervanging bij Tottenham Hotspur, Lucas Moura erin, Jan Vertonghen eruit wissel Jan Vertonghen Lucas Moura

19:16 rust, 19 uur 16. Vervanging bij Tottenham Hotspur, Davinson Sánchez erin, Juan Foyth eruit wissel Juan Foyth Davinson Sánchez

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust: 1-0. Norwich kan met de glimlach de kleedkamer in bij een 1-0-voorsprong. Het had ook 2-0 kunnen zijn, maar de goal van Pukki werd afgekeurd voor een millimeter buitenspel. Rust: 1-0 Norwich kan met de glimlach de kleedkamer in bij een 1-0-voorsprong. Het had ook 2-0 kunnen zijn, maar de goal van Pukki werd afgekeurd voor een millimeter buitenspel.

45' eerste helft, minuut 45. Als je de stand bekijkt, had je dit wedstrijdbeeld niet verwacht. Tottenham raakt maar niet in de partij. De voorsprong voor Norwich is verdiend na deze eerste helft. Als je de stand bekijkt, had je dit wedstrijdbeeld niet verwacht. Tottenham raakt maar niet in de partij. De voorsprong voor Norwich is verdiend na deze eerste helft.

36' eerste helft, minuut 36. De VAR... De videoscheidsrechter haalt zijn gram. Hij onderzoekt de beelden grondig en ziet dat Pukki toch net voorbij de knie van Alderweireld uitkomt. Dat scheelt echt een haartje. . De VAR... De videoscheidsrechter haalt zijn gram. Hij onderzoekt de beelden grondig en ziet dat Pukki toch net voorbij de knie van Alderweireld uitkomt. Dat scheelt echt een haartje.

32' eerste helft, minuut 32. Pukki! Pukki is sneller dan Vertonghen en Alderweireld. De Fin is zijn koelbloedigheid nog niet kwijt! Hij legt de 2-0 in het mandje. Pukki! Pukki is sneller dan Vertonghen en Alderweireld. De Fin is zijn koelbloedigheid nog niet kwijt! Hij legt de 2-0 in het mandje.

31' eerste helft, minuut 31. Corner! Alderweireld probeert een bal nog voor de achterlijn te keren, maar het lukt niet. De Spurs zwoegen. Corner! Alderweireld probeert een bal nog voor de achterlijn te keren, maar het lukt niet. De Spurs zwoegen.

28' eerste helft, minuut 28. Hernandez brengt er nog eens wat schwung in. Hij draait de bal richting doel. De poging eindigt niet tussen de palen. . Hernandez brengt er nog eens wat schwung in. Hij draait de bal richting doel. De poging eindigt niet tussen de palen.

22' Gele kaart voor Mario Vrancic van Norwich City tijdens eerste helft, minuut 22 Mario Vrancic Norwich City

21' eerste helft, minuut 21. Na het doelpunt nu de gele kaart voor Vrancic. Hij pakt het iets te stevig aan oog in oog met N'Dombele. Na het doelpunt nu de gele kaart voor Vrancic. Hij pakt het iets te stevig aan oog in oog met N'Dombele.

18' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 18 door Mario Vrancic van Norwich City. 1, 0. goal Norwich City Tottenham Hotspur 1 0

18' eerste helft, minuut 18. Norwich op voorsprong! Het is feest op Carrow Road. Foyth verliest de bal en Norwich schakelt snel. Vrancic haalt uit en Gazzaniga is geklopt door het schot in de linkerbenedenhoek. Hoe reageren de Spurs op de achterstand? . Norwich op voorsprong! Het is feest op Carrow Road. Foyth verliest de bal en Norwich schakelt snel. Vrancic haalt uit en Gazzaniga is geklopt door het schot in de linkerbenedenhoek. Hoe reageren de Spurs op de achterstand?

16' eerste helft, minuut 16. Kane niet! Tim Krul houdt de nul op het bord voor de thuisploeg. De Nederlander ziet Kane op hem afkomen na een typische lange bal van Alderweireld. Kane moet het afmaken, maar de doelman redt. Kane niet! Tim Krul houdt de nul op het bord voor de thuisploeg. De Nederlander ziet Kane op hem afkomen na een typische lange bal van Alderweireld. Kane moet het afmaken, maar de doelman redt.

12' eerste helft, minuut 12. Kane bedient Dele Alli. De Engelsman zit nog niet lekker in de match want hij stuurt de bal een eind over doel. . Kane bedient Dele Alli. De Engelsman zit nog niet lekker in de match want hij stuurt de bal een eind over doel.

10' eerste helft, minuut 10. Save Gazzaniga! Norwich is het gevaarlijkst in de openingsfase. Achterin bij Tottenham ziet het er wankel uit. Stiepermann krijgt een gaatje om door te trappen. Hij wil de keeper een loer draaien met een botsende bal, maar die is alert. Save Gazzaniga! Norwich is het gevaarlijkst in de openingsfase. Achterin bij Tottenham ziet het er wankel uit. Stiepermann krijgt een gaatje om door te trappen. Hij wil de keeper een loer draaien met een botsende bal, maar die is alert.

8' eerste helft, minuut 8. Lewis is de eerste man op het veld die voor een kreet zorgt bij het publiek. Zijn schot waait niet tussen de palen, maar toch, het is een eerste kans voor de thuisploeg. Lewis is de eerste man op het veld die voor een kreet zorgt bij het publiek. Zijn schot waait niet tussen de palen, maar toch, het is een eerste kans voor de thuisploeg.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! We voetballen op Carrow Road. Kan Norwich City voor een stunt zorgen tegen Tottenham? Aftrap! We voetballen op Carrow Road. Kan Norwich City voor een stunt zorgen tegen Tottenham?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:12 - Vooraf Vooraf, 18 uur 12

Opstelling Norwich City. Tim Krul, Max Aarons, Christoph Zimmermann, Grant Hanley, Jamal Lewis, Emiliano Buendia, Alexander Tettey, Marco Stiepermann, Mario Vrancic, Onel Hernandez, Teemu Pukki Opstelling Norwich City Teemu Pukki, Onel Hernandez, Mario Vrancic, Marco Stiepermann, Alexander Tettey, Emiliano Buendia, Jamal Lewis, Grant Hanley, Christoph Zimmermann, Max Aarons, Tim Krul

Opstelling Tottenham Hotspur. Paulo Gazzaniga, Juan Foyth, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Serge Aurier, Giovani Lo Celso, Tanguy N'Dombele, Christian Eriksen, Ryan Sessegnon, Harry Kane, Dele Alli Opstelling Tottenham Hotspur Dele Alli, Harry Kane, Ryan Sessegnon, Christian Eriksen, Tanguy N'Dombele, Giovani Lo Celso, Serge Aurier, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Juan Foyth, Paulo Gazzaniga