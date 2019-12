Pudding van Arsenal zakt in elkaar na blunder van doelman Leno

Fase per fase

Fase per fase

90+7' tweede helft, minuut 97. Einde: 1-2. Chelsea wint de Londense derby na een comeback. Het buigt in de slotminuten een 1-0 om in een 1-2-zege. Einde: 1-2 Chelsea wint de Londense derby na een comeback. Het buigt in de slotminuten een 1-0 om in een 1-2-zege.

90+6' tweede helft, minuut 96. De bobijn is af bij de thuisploeg. De scheidsrechter mag er een einde aan maken. De bobijn is af bij de thuisploeg. De scheidsrechter mag er een einde aan maken.

90+4' tweede helft, minuut 94. Torreira wil nog. Torreira wrijft door zijn korte haren. Hij trekt mee naar voren en kiest voor een schot in een tijd. De bal hobbelt naast. Torreira wil nog Torreira wrijft door zijn korte haren. Hij trekt mee naar voren en kiest voor een schot in een tijd. De bal hobbelt naast.

90+1' tweede helft, minuut 91. Arteta stuurt zijn mannen nog vooruit. Er komen 7 minuten bij. Dat kan genoeg zijn voor een gelijkmaker. Arteta stuurt zijn mannen nog vooruit. Er komen 7 minuten bij. Dat kan genoeg zijn voor een gelijkmaker.

90+1' Gele kaart voor Ainsley Maitland-Niles van Arsenal tijdens tweede helft, minuut 91 Ainsley Maitland-Niles Arsenal

88' tweede helft, minuut 88. Abraham nekt Arsenal. Hoe kan dit? Chelsea buigt het in amper enkele minuten helemaal om. Abraham schuift de 1-2 door de benen van Leno na een snelle omschakeling. Wat een klap. Abraham nekt Arsenal Hoe kan dit? Chelsea buigt het in amper enkele minuten helemaal om. Abraham schuift de 1-2 door de benen van Leno na een snelle omschakeling. Wat een klap.

87' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 87 door Tammy Abraham van Chelsea. 1, 2. goal Arsenal Chelsea einde 1 2

86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij Arsenal, Nicolas Pépé erin, Reiss Nelson eruit wissel Reiss Nelson Nicolas Pépé

84' tweede helft, minuut 84. Jorginho scoort! Oeps, Leno. Dit zal hem nachtmerries bezorgen. Hij schat een vrije trap helemaal verkeerd in en gaat onder de bal door. Jorginho kan eenvoudig in doel tikken aan de tweede paal. Jorginho scoort! Oeps, Leno. Dit zal hem nachtmerries bezorgen. Hij schat een vrije trap helemaal verkeerd in en gaat onder de bal door. Jorginho kan eenvoudig in doel tikken aan de tweede paal.

83' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 83 door Jorginho van Chelsea. 1, 1. goal Arsenal Chelsea einde 1 1

79' tweede helft, minuut 79. Willock niet! Invaller Willock laat zich meteen zien. Het is een zeldzame aanval van Arsenal na de rust. Aubameyang raakt wat verstrikt in zijn dribbel, maar Willock kan toch schieten. Nipt naast. Willock niet! Invaller Willock laat zich meteen zien. Het is een zeldzame aanval van Arsenal na de rust. Aubameyang raakt wat verstrikt in zijn dribbel, maar Willock kan toch schieten. Nipt naast.

77' Gele kaart voor Alexandre Lacazette van Arsenal tijdens tweede helft, minuut 77 Alexandre Lacazette Arsenal

76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij Arsenal, Joe Willock erin, Mesut Özil eruit wissel Mesut Özil Joe Willock

75' tweede helft, minuut 75. Het lukt de laatste weken niet meer voor Abraham. Hij springt heel hoog en wint het luchtduel, maar hij kopt in de armen van de Arsenal-doelman. Het lukt de laatste weken niet meer voor Abraham. Hij springt heel hoog en wint het luchtduel, maar hij kopt in de armen van de Arsenal-doelman.

74' Gele kaart voor Lucas Torreira van Arsenal tijdens tweede helft, minuut 74 Lucas Torreira Arsenal

70' tweede helft, minuut 70. Geen Batshuayi. Lampard gooit zijn derde wissel in de ploeg: Hudson-Odoi. Batshuayi zal zich dus niet in het zweet moeten werken vanmiddag. . Geen Batshuayi Lampard gooit zijn derde wissel in de ploeg: Hudson-Odoi. Batshuayi zal zich dus niet in het zweet moeten werken vanmiddag.

70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij Chelsea, Callum Hudson-Odoi erin, Mateo Kovacic eruit wissel Mateo Kovacic Callum Hudson-Odoi

68' tweede helft, minuut 68. In de tweede helft heeft de thuisploeg nog geen enkele doelpoging laten noteren, Chelsea al 5. Speelt Arsenal met vuur? In de tweede helft heeft de thuisploeg nog geen enkele doelpoging laten noteren, Chelsea al 5. Speelt Arsenal met vuur?

67' tweede helft, minuut 67. Lamtey had bijna een assist beet bij zijn debuut. Hij stuurt Abraham goed het straatje in. De spits maakt zich klaar om te trappen, maar David Luiz is sneller op de bal. Lamtey had bijna een assist beet bij zijn debuut. Hij stuurt Abraham goed het straatje in. De spits maakt zich klaar om te trappen, maar David Luiz is sneller op de bal.

63' tweede helft, minuut 63. Rüdiger en Mustafi zijn na wat oplapwerk weer fit genoeg om te spelen. Al krijgt de Chelsea-speler wel een indrukwekkende tulband rond zijn hoofd. Rüdiger en Mustafi zijn na wat oplapwerk weer fit genoeg om te spelen. Al krijgt de Chelsea-speler wel een indrukwekkende tulband rond zijn hoofd.

62' tweede helft, minuut 62. We zien Albert Stuivenberg regelmatig iets in het oor van Arteta fluisteren. De ex-trainer van Genk is nu assistent bij Arsenal. Viert hij straks mee? We zien Albert Stuivenberg regelmatig iets in het oor van Arteta fluisteren. De ex-trainer van Genk is nu assistent bij Arsenal. Viert hij straks mee?

59' tweede helft, minuut 59. Tariq Lamptey mag van Lampard zijn debuut maken in deze Londense derby. Speciaal moment. . Tariq Lamptey mag van Lampard zijn debuut maken in deze Londense derby. Speciaal moment.

59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij Chelsea, Tariq Lamptey erin, Fikayo Tomori eruit wissel Fikayo Tomori Tariq Lamptey

57' tweede helft, minuut 57. Druk van de bezoekers! Na een hoekschop van Willian kan Kanté voorzetten. Leno komt het leer wegboksen, maar het gevaar is nog niet geweken. Of wel? De ref fluit want er liggen een paar spelers neer. Druk van de bezoekers! Na een hoekschop van Willian kan Kanté voorzetten. Leno komt het leer wegboksen, maar het gevaar is nog niet geweken. Of wel? De ref fluit want er liggen een paar spelers neer.

56' Gele kaart voor Jorginho van Chelsea tijdens tweede helft, minuut 56 Jorginho Chelsea

50' tweede helft, minuut 50. Nelson slaat boos om zich heen. Hij is bezig aan een snelle run richting vijandig gebied, maar wordt weer afgestopt. Eerst door Jorginho en dan door Tomori. De scheidsrechter heeft geen fout gezien. . Nelson slaat boos om zich heen. Hij is bezig aan een snelle run richting vijandig gebied, maar wordt weer afgestopt. Eerst door Jorginho en dan door Tomori. De scheidsrechter heeft geen fout gezien.

48' tweede helft, minuut 48. Kanté viseert de goal van Arsenal. Een afvallende bal rolt net buiten de zestien voor zijn voeten. Het schot raakt niet helemaal door het benenbos. Kanté viseert de goal van Arsenal. Een afvallende bal rolt net buiten de zestien voor zijn voeten. Het schot raakt niet helemaal door het benenbos.

47' Gele kaart voor David Luiz van Arsenal tijdens tweede helft, minuut 47 David Luiz Arsenal

46' tweede helft, minuut 46. Wat nu Chelsea? Chelsea moet een achterstand ophalen bij Arsenal. Tovert Lampard nog iets uit zijn hoed? Of zal Arsenal de deugddoende zege pakken? Wat nu Chelsea? Chelsea moet een achterstand ophalen bij Arsenal. Tovert Lampard nog iets uit zijn hoed? Of zal Arsenal de deugddoende zege pakken?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+6' eerste helft, minuut 51. Rust: 1-0. Lachende gezichten bij Arsenal. Aubameyang heeft de thuisploeg een 1-0-voorsprong bezorgd met een rake kopbal. Chelsea heeft nog niets laten zien. Rust: 1-0 Lachende gezichten bij Arsenal. Aubameyang heeft de thuisploeg een 1-0-voorsprong bezorgd met een rake kopbal. Chelsea heeft nog niets laten zien.

45+6' eerste helft eerste helft, minuut 51 match afgelopen

45+5' eerste helft, minuut 50. Willian zoekt met een doorsteekpass Tomori. Die schiet net voor het rustsignaal eens richting doel. Leno pakt makkelijk. Willian zoekt met een doorsteekpass Tomori. Die schiet net voor het rustsignaal eens richting doel. Leno pakt makkelijk.

45+3' eerste helft, minuut 48. Een onsportieve supporter van Arsenal. Hij wacht tot Azpilicueta de bal komt halen aan de zijlijn en gooit het leer dan weg. . Een onsportieve supporter van Arsenal. Hij wacht tot Azpilicueta de bal komt halen aan de zijlijn en gooit het leer dan weg.

45+1' eerste helft, minuut 46. Er komen nog 5 minuten bij in de eerste periode. Tijd voor nog wat vuurwerk? Het zou mogen. . Er komen nog 5 minuten bij in de eerste periode. Tijd voor nog wat vuurwerk? Het zou mogen.

44' eerste helft, minuut 44. De bezoekers hebben nu wel wat balbezit met de rust in zicht. Maar een aanval in elkaar boksen, dat is nog te moeilijk. . De bezoekers hebben nu wel wat balbezit met de rust in zicht. Maar een aanval in elkaar boksen, dat is nog te moeilijk.

37' eerste helft, minuut 37. De gele kaarten stapelen op voor de bezoekers. Eindigen ze de match straks wel met 11? De gele kaarten stapelen op voor de bezoekers. Eindigen ze de match straks wel met 11?

34' eerste helft, minuut 34. Vervanging bij Chelsea, Jorginho erin, Emerson Palmieri eruit wissel Emerson Palmieri Jorginho

34' Gele kaart voor Antonio Rüdiger van Chelsea tijdens eerste helft, minuut 34 Antonio Rüdiger Chelsea

30' Gele kaart voor N'Golo Kanté van Chelsea tijdens eerste helft, minuut 30 N'Golo Kanté Chelsea

30' eerste helft, minuut 30. Waar is Chelsea in deze partij? De ploeg van Frank Lampard kan zijn stempel niet drukken. Het verlies op Boxing Day zit nog in de kleren. Waar is Chelsea in deze partij? De ploeg van Frank Lampard kan zijn stempel niet drukken. Het verlies op Boxing Day zit nog in de kleren.

30' Gele kaart voor Mason Mount van Chelsea tijdens eerste helft, minuut 30 Mason Mount Chelsea

27' eerste helft, minuut 27. Dit is minder van Leno. Arsenal wil van achteruit opbouwen, maar deze pass van de doelman is veel te hard. Dit is minder van Leno. Arsenal wil van achteruit opbouwen, maar deze pass van de doelman is veel te hard.

23' eerste helft, minuut 23. Vervanging bij Arsenal, Shkodran Mustafi erin, Calum Chambers eruit wissel Calum Chambers Shkodran Mustafi

20' eerste helft, minuut 20. Chambers bedekt zijn gezicht. De verdediger van Arsenal raakt niet meer opgelapt, zo lijkt het. Chambers bedekt zijn gezicht. De verdediger van Arsenal raakt niet meer opgelapt, zo lijkt het.

18' eerste helft, minuut 18. Arsenal is baas in eigen stadion! Nelson vindt Aubameyang in de box. Hij trapt niet zelf, maar zoekt Lacazette. Die mist zijn controle en zo smelt het gevaar weg. . Arsenal is baas in eigen stadion! Nelson vindt Aubameyang in de box. Hij trapt niet zelf, maar zoekt Lacazette. Die mist zijn controle en zo smelt het gevaar weg.

15' eerste helft, minuut 15.

14' eerste helft, minuut 14. Aubameyang, uiteraard! Daar is de openingstreffer. Een hoekschop wordt verlengd en de sluipschutter werkt af met het hoofd! Hij viert zijn 13e doelpunt met een salto. Ook bij de trainer is de vreugde groot. Aubameyang, uiteraard! Daar is de openingstreffer. Een hoekschop wordt verlengd en de sluipschutter werkt af met het hoofd! Hij viert zijn 13e doelpunt met een salto. Ook bij de trainer is de vreugde groot.

13' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 13 door Pierre-Emerick Aubameyang van Arsenal. 1, 0. goal Arsenal Chelsea einde 1 0

11' eerste helft, minuut 11. Een eerste kans voor de bezoekers. Mount neemt de doelman stevig onder vuur. Die pareert. . Een eerste kans voor de bezoekers. Mount neemt de doelman stevig onder vuur. Die pareert.

11' Gele kaart voor Mattéo Guendouzi van Arsenal tijdens eerste helft, minuut 11 Mattéo Guendouzi Arsenal

9' eerste helft, minuut 9. David Luiz is de man van de doelpogingen in de openingsfase. Hij neemt een vrijschop. Zijn schot botst recht op de borst van Kepa. De thuisploeg is het best aan deze partij begonnen. . David Luiz is de man van de doelpogingen in de openingsfase. Hij neemt een vrijschop. Zijn schot botst recht op de borst van Kepa. De thuisploeg is het best aan deze partij begonnen.

5' eerste helft, minuut 5. Tomori blijft worstelen met Nelson. Hij staat een hoekschop toe. David Luiz probeert het met een spektakelrijke omhaal. De toeschouwers smullen ervan, maar in de buurt van het doel komt de poging niet. Tomori blijft worstelen met Nelson. Hij staat een hoekschop toe. David Luiz probeert het met een spektakelrijke omhaal. De toeschouwers smullen ervan, maar in de buurt van het doel komt de poging niet.

3' eerste helft, minuut 3. Nelson wil doorbreken op de flank, Tomori heeft een fout nodig om hem af te stoppen. Nelson wil doorbreken op de flank, Tomori heeft een fout nodig om hem af te stoppen.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Het Emirates Stadium kolkt. De match is begonnen. In welk deel van Londen vieren de fans straks feest? Aftrap! Het Emirates Stadium kolkt. De match is begonnen. In welk deel van Londen vieren de fans straks feest?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

Batshuayi begint ook in de drukke eindejaarsperiode op de bank

14:39 - Vooraf Vooraf, 14 uur 39

Opstelling Arsenal. Bernd Leno, Ainsley Maitland-Niles, Calum Chambers, David Luiz, Bukayo Saka, Reiss Nelson, Lucas Torreira, Mesut Özil, Mattéo Guendouzi, Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette Opstelling Arsenal Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang, Mattéo Guendouzi, Mesut Özil, Lucas Torreira, Reiss Nelson, Bukayo Saka, David Luiz, Calum Chambers, Ainsley Maitland-Niles, Bernd Leno

Opstelling Chelsea. Kepa Arrizabalaga, Antonio Rüdiger, Kurt Zouma, Fikayo Tomori, César Azpilicueta, N'Golo Kanté, Mateo Kovacic, Emerson Palmieri, Mason Mount, Tammy Abraham, Willian Opstelling Chelsea Willian, Tammy Abraham, Mason Mount, Emerson Palmieri, Mateo Kovacic, N'Golo Kanté, César Azpilicueta, Fikayo Tomori, Kurt Zouma, Antonio Rüdiger, Kepa Arrizabalaga