Chelsea verliest van degradatiekandidaat Southampton (video)

De prachtige goal van Obafemi kreeg Stamford Bridge stil na een halfuur. De Ier was met 19 jaar en 173 dagen de jongste speler ooit van een bezoekende ploeg die scoorde op Stamford Bridge.

Chelsea speelde niet goed genoeg om de scheve situatie recht te trekken en slikte in de tweede helft een tweede goal. Southampton doet in de stand een uitstekende zaak, want het raakt weg van de drie degradatieplaatsen. Cheslea lijkt de top drie te moeten laten gaan.