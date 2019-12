United draait grijs seizoen en struikelt over hekkensluiter Watford

Bekijk de blunder van De Gea:

United blijft kwakkelen

De fans van Watford hebben er heel lang op moeten wachten, maar de eerste thuiszege sinds april werd er wel meteen een hele mooie. De ploeg van ex-OHL-trainer Nigel Pearson gaf de bal aan de bezoekers uit Manchester, maar toonde zich wel uitzonderlijk efficiënt.

Na een kansloze eerste helft vloog er bijna meteen na de thee een bal tegen de touwen. Watford kreeg een vrije trap en Kabasele verlengde tot bij Sarr. Die trapte niet bijzonder goed, maar doelman De Gea stond helemaal voor aap. Hij liet de bal door zijn handen glippen, kreeg het leer zo vol in zijn gezicht en de goal was een feit.

Enkele minuten later was het feest helemaal compleet bij Watford want Troy Deeney klopte De Gea nog eens vanaf de penaltystip: 2-0. United probeerde het tij nog te keren en gooide de wederoptredende Pogba nog in de strijd, maar tevergeefs. Ben Foster hield de nul op het bord voor de rode lantaarn en zo pakt Watford een levensbelangrijke zege in de strijd onderaan.

United gaat als achtste de kerstperiode in en dat is hun slechtste rapport sinds 1989.