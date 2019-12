Nr. 3 versus nr. 2: kan Leicester de landskampioen over de knie leggen?

17:11 vooraf, 17 uur 11. Wie komt iets dichter bij Liverpool? Manchester City en Leicester City kunnen de kloof met leider Liverpool na deze wedstrijd verkleinen tot respectievelijk 11 of 7 punten. De fiere leider van de Premier League is op dit moment aan de slag in Qatar, waar het op hetzelfde moment als deze wedstrijd de finale van het WK voor Clubs speelt tegen de Braziliaanse topclub Flamengo. . Wie komt iets dichter bij Liverpool? Manchester City en Leicester City kunnen de kloof met leider Liverpool na deze wedstrijd verkleinen tot respectievelijk 11 of 7 punten. De fiere leider van de Premier League is op dit moment aan de slag in Qatar, waar het op hetzelfde moment als deze wedstrijd de finale van het WK voor Clubs speelt tegen de Braziliaanse topclub Flamengo.

23:08 vooraf, 23 uur 08. In het begin van het seizoen had niemand gedacht dat we hier al zouden staan. Maar de spelers spelen op een ontzettend hoog niveau dit seizoen. Mensen denken misschien dat Liverpool de titel al beet heeft, maar er is nog zo veel om voor te spelen. Leicester-coach Brendan Rodgers. In het begin van het seizoen had niemand gedacht dat we hier al zouden staan. Maar de spelers spelen op een ontzettend hoog niveau dit seizoen. Mensen denken misschien dat Liverpool de titel al beet heeft, maar er is nog zo veel om voor te spelen. Leicester-coach Brendan Rodgers

23:05 vooraf, 23 uur 05. Ik had vorig seizoen al voorspeld dat ze dit jaar voor de top 4 zouden meestrijden en dat is uitgekomen. Ze hebben een fantastisch team, met heel veel kwaliteit in het aanvallende en middencompartiment. Ze hebben controle in alle linies.". CIty-coach Pep Guardiola. Ik had vorig seizoen al voorspeld dat ze dit jaar voor de top 4 zouden meestrijden en dat is uitgekomen. Ze hebben een fantastisch team, met heel veel kwaliteit in het aanvallende en middencompartiment. Ze hebben controle in alle linies." CIty-coach Pep Guardiola

22:58 vooraf, 22 uur 58. De nummer 3 vs de nummer 2. Met Manchester City-Leicester kijken de nummers 3 en 2 van de Premier League elkaar zaterdag in de ogen. Leicester is aan hun beste seizoen bezig sinds hun titel in 2016. Ook Jamie Vardy schiet dit seizoen opnieuw met scherp: de spits zit na 17 wedstrijden al aan 16 doelpunten. Bij City liep het de laatste weken wat stroever, maar de 0-3 zege tegen Arsenal op de vorige speeldag zal de Citizens het nodige vertrouwen hebben gegeven. De nummer 3 vs de nummer 2 Met Manchester City-Leicester kijken de nummers 3 en 2 van de Premier League elkaar zaterdag in de ogen. Leicester is aan hun beste seizoen bezig sinds hun titel in 2016. Ook Jamie Vardy schiet dit seizoen opnieuw met scherp: de spits zit na 17 wedstrijden al aan 16 doelpunten. Bij City liep het de laatste weken wat stroever, maar de 0-3 zege tegen Arsenal op de vorige speeldag zal de Citizens het nodige vertrouwen hebben gegeven.

Opstelling Manchester City. Ederson, Kyle Walker, Nicolás Otamendi, Fernandinho, Benjamin Mendy, Kevin De Bruyne, Rodri, Ilkay Gündogan, Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Raheem Sterling

Opstelling Leicester City. Kasper Schmeichel, Ricardo Pereira, Jonny Evans, Caglar Söyüncü, Ben Chilwell, Ayoze Pérez, Youri Tielemans, Wilfred Ndidi, James Maddison, Harvey Barnes, Jamie Vardy