Chelsea incasseert 4e verlies in 5 duels, Gosling mag VAR bedanken

Chelsea kon zich in Europa plaatsen voor de 1/8e finales van de Champions League, maar in de competitie draait het de voorbije weken vierkant. Dat kon ook gezegd worden van tegenstander Bournemouth, dat zijn laatste 5 matchen had verloren.

Chelsea eiste de bal op tegen Bournemouth, maar de midweekmatch zat duidelijk nog in de benen en in het hoofd. De jongens van Lampard konden zelden voor een versnelling zorgen en als dat toch eens lukte, was er nog altijd de uitstekende doelman Ramsdale die in de weg lag.

Het stugge Bournemouth kreeg in de finale, toen Batshuayi al was ingevallen bij Chelsea, uiteindelijk nog iets meer loon naar werken. Gosling vloerde Kepa met een lob. De scheidsrechter keurde het doelpunt eerst af wegens buitenspel, maar de VAR draaide die beslissing terug.

Ondanks de zoveelste nieuwe nederlaag staat Chelsea nog altijd 4e, maar in plaats van naar boven te kijken zoals de voorbije weken, mag het stilaan naar beneden kijken, waar het onder meer het verrassende Sheffield United ziet en het oprukkende Manchester United en Tottenham.