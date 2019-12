LIVE: Flitsend Manchester United zet City met rug tegen de muur

35' eerste helft, minuut 35. Een voorzet van De Bruyne wijkt af waardoor Jesus in een kansrijke positie lijkt te komen. De Braziliaanse spits van City glijdt echter weg en weg is de kans. Het zit City voorlopig niet mee. Een voorzet van De Bruyne wijkt af waardoor Jesus in een kansrijke positie lijkt te komen. De Braziliaanse spits van City glijdt echter weg en weg is de kans. Het zit City voorlopig niet mee.

34' eerste helft, minuut 34. Sterling wilt een dribbel opzetten maar hij botst opnieuw op Wan-Bissaka. De rechtsback van ManU is bezig aan een sterke eerste helft. Sterling wilt een dribbel opzetten maar hij botst opnieuw op Wan-Bissaka. De rechtsback van ManU is bezig aan een sterke eerste helft.

32' eerste helft, minuut 32.

30' eerste helft, minuut 30. Martial met de 0-2! Wat gebeurt er hier allemaal in het Etihad Stadium? Martial zorgt met een lage schuiver voor de 0-2. United heeft City het laatste kwartier overklast. De landskampioen staat met de rug tegen de muur. Martial met de 0-2! Wat gebeurt er hier allemaal in het Etihad Stadium? Martial zorgt met een lage schuiver voor de 0-2. United heeft City het laatste kwartier overklast. De landskampioen staat met de rug tegen de muur.

29' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 29 door Anthony Martial van Manchester United. 0, 2. goal Manchester City Manchester United 0 2

28' eerste helft, minuut 28. City begon uitstekend aan de wedstrijd maar lijkt nu toch alle controle verloren te hebben. United countert dat het een lieve lust is en had al 0-3 kunnen voor staan. City begon uitstekend aan de wedstrijd maar lijkt nu toch alle controle verloren te hebben. United countert dat het een lieve lust is en had al 0-3 kunnen voor staan.

28' eerste helft, minuut 28. De Rashford-show. Opnieuw is het Rasfhord die bijna kan scoren. Hij krijgt de bal buiten de zestien en krult richting de rechtse winkelhaak. Zijn plaatsbal spat uiteen op de deklat. City bibbert, Rashford schittert. De Rashford-show Opnieuw is het Rasfhord die bijna kan scoren. Hij krijgt de bal buiten de zestien en krult richting de rechtse winkelhaak. Zijn plaatsbal spat uiteen op de deklat. City bibbert, Rashford schittert.

26' eerste helft, minuut 26. Bijna de 0-2! United countert weergaloos en Fred lijkt Rashford op weg te zetten naar zijn tweede doelpunt van de avond. De spits kiest voor de plaatsbal richting de verre hoek maar raakt de bal niet zuiver. City komt goed weg. Bijna de 0-2! United countert weergaloos en Fred lijkt Rashford op weg te zetten naar zijn tweede doelpunt van de avond. De spits kiest voor de plaatsbal richting de verre hoek maar raakt de bal niet zuiver. City komt goed weg.

24' eerste helft, minuut 24. Rashford mist niet: 0-1. Rashford zet de strafschop netjes om en zet United op een 0-1 voorsprong. Het 10e doelpunt van het seizoen al voor de spits van Manchester United. City moet achtervolgen. Rashford mist niet: 0-1 Rashford zet de strafschop netjes om en zet United op een 0-1 voorsprong. Het 10e doelpunt van het seizoen al voor de spits van Manchester United. City moet achtervolgen.

23' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 23 door Marcus Rashford van Manchester United. 0, 1. penalty Manchester City Manchester United 0 1

22' Gele kaart voor Bernardo Silva van Manchester City tijdens eerste helft, minuut 22 Bernardo Silva Manchester City

21' eerste helft, minuut 21. Strafschop Man United! De VAR grijpt logischerwijs in en kent de duidelijke strafschop toe. Bernardo krijgt ook nog een gele kaart onder zijn neus. Rashford zet zich klaar achter de bal. Strafschop Man United! De VAR grijpt logischerwijs in en kent de duidelijke strafschop toe. Bernardo krijgt ook nog een gele kaart onder zijn neus. Rashford zet zich klaar achter de bal.

20' eerste helft, minuut 20. Penalty of niet? Rashford gaat op wandel en slingert zich doorheen de City-defensie. Bernardo beukt de spits omver, maar Taylor kent initieel geen strafschop toe. We krijgen een eerste VAR-moment! Penalty of niet? Rashford gaat op wandel en slingert zich doorheen de City-defensie. Bernardo beukt de spits omver, maar Taylor kent initieel geen strafschop toe. We krijgen een eerste VAR-moment!

16' United-boegbeeld Ferdinand ziet ook dat het lekker heen en weer gaat. eerste helft, minuut 16. United-boegbeeld Ferdinand ziet ook dat het lekker heen en weer gaat.

15' eerste helft, minuut 15. Het gaat heerlijk op en neer in deze wedstrijd. Nu zijn het opnieuw de bezoekers die gevaarlijk zijn. Via Rashford en James kan Martial aanleggen, maar Ederson pakt. We hebben hier al een resem doelkansen gezien langs beide kanten. Het gaat heerlijk op en neer in deze wedstrijd. Nu zijn het opnieuw de bezoekers die gevaarlijk zijn. Via Rashford en James kan Martial aanleggen, maar Ederson pakt. We hebben hier al een resem doelkansen gezien langs beide kanten.

13' eerste helft, minuut 13. City claimt penalty. Opnieuw combineert City heerlijk in de zestien meter. De twee Silva's zetten een lekkere één-twee op, maar Jesus kan zijn voet net niet tegen de voorzet van de Portugees zetten. City claimt ondertussen een strafschop voor vermeend hands van Maguire, maar ref Taylor grijpt niet in. City claimt penalty Opnieuw combineert City heerlijk in de zestien meter. De twee Silva's zetten een lekkere één-twee op, maar Jesus kan zijn voet net niet tegen de voorzet van de Portugees zetten. City claimt ondertussen een strafschop voor vermeend hands van Maguire, maar ref Taylor grijpt niet in.

10' eerste helft, minuut 10. Ederson houdt de thuisploeg recht! Het is een dolle openingsfase in deze Manchester derby. Rashford zet met een lekkere steekbal Lingard op weg naar de openingstreffer, maar Ederson redt knap op het gekruiste schot van de Engelsman. Voorlopig krijgen de fans in het stadion meer dan waar voor hun geld. Ederson houdt de thuisploeg recht! Het is een dolle openingsfase in deze Manchester derby. Rashford zet met een lekkere steekbal Lingard op weg naar de openingstreffer, maar Ederson redt knap op het gekruiste schot van de Engelsman. Voorlopig krijgen de fans in het stadion meer dan waar voor hun geld.

6' eerste helft, minuut 6. Opnieuw City. Na een kansje voor United countert City opnieuw als een wervelvind. Silva kan in eerste instantie een voorzet van Sterling niet binnentikken. In de tweede fase krult De Bruyne de bal een meter voorlangs. . Opnieuw City Na een kansje voor United countert City opnieuw als een wervelvind. Silva kan in eerste instantie een voorzet van Sterling niet binnentikken. In de tweede fase krult De Bruyne de bal een meter voorlangs.

5' eerste helft, minuut 5. Het tempo ligt razend hoog. City blijft wat combineren op de helft van ManU, maar Silva kan uit de druk hooguit een corner halen. Het tempo ligt razend hoog. City blijft wat combineren op de helft van ManU, maar Silva kan uit de druk hooguit een corner halen.

4' eerste helft, minuut 4. Wat een openingsfase! Eerst is het City dat dreigt via Sterling, amper een handvol seconden later komt James na een scherpe counter van United oog in oog met Ederson maar de City-doelman pareert. Daaropvolgend mag City counteren via De Bruyne die inlevert bij Sterling, maar de winger wordt in extremis nog gestopt door Wan-Bissaka. . Wat een openingsfase! Eerst is het City dat dreigt via Sterling, amper een handvol seconden later komt James na een scherpe counter van United oog in oog met Ederson maar de City-doelman pareert. Daaropvolgend mag City counteren via De Bruyne die inlevert bij Sterling, maar de winger wordt in extremis nog gestopt door Wan-Bissaka.

1' eerste helft, minuut 1. Daar gaan we! De bal rolt in Manchester. Welke club kroont zich vandaag tot baas van de stad? Daar gaan we! De bal rolt in Manchester. Welke club kroont zich vandaag tot baas van de stad?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:28 vooraf, 18 uur 28. De spelers betreden het veld. De beide teams wandelen het veld op. Het Etihad Stadium is uiteraard volledig uitverkocht voor deze gelegenheid. Samen met de 55.000 toeschouwers hopen we op spektakel. De spelers betreden het veld De beide teams wandelen het veld op. Het Etihad Stadium is uiteraard volledig uitverkocht voor deze gelegenheid. Samen met de 55.000 toeschouwers hopen we op spektakel.

17:57 Bij United verschijnt Anthony Martial terug in de ploeg, nadat hij de match tegen Tottenham moest missen door een blessure:. vooraf, 17 uur 57. Bij United verschijnt Anthony Martial terug in de ploeg, nadat hij de match tegen Tottenham moest missen door een blessure:

17:32 Bij City rekenen ze vandaag uiteraard op sterkhouder De Bruyne:. vooraf, 17 uur 32. Bij City rekenen ze vandaag uiteraard op sterkhouder De Bruyne:

17:31 vooraf, 17 uur 31. Druk op de ketel bij beide ploegen. Voor beide teams wordt het een erg beladen wedstrijd. City mag geen enkele uitschuiver meer maken willen ze nog in de titelstrijd blijven. United staat met hun 6e plaats dan wel nog voor Tottenham en Arsenal, maar de recordkampioen kan met 21 op 45 niet bepaald een goed rapport voorleggen. De zege in de topper tegen Tottenham eerder deze week, dankzij 2 doelpunten van man-in-vorm Rashford, was alvast wel een opsteker voor de jongens van coach Solskjaer. Druk op de ketel bij beide ploegen Voor beide teams wordt het een erg beladen wedstrijd. City mag geen enkele uitschuiver meer maken willen ze nog in de titelstrijd blijven. United staat met hun 6e plaats dan wel nog voor Tottenham en Arsenal, maar de recordkampioen kan met 21 op 45 niet bepaald een goed rapport voorleggen. De zege in de topper tegen Tottenham eerder deze week, dankzij 2 doelpunten van man-in-vorm Rashford, was alvast wel een opsteker voor de jongens van coach Solskjaer.

17:26 vooraf, 17 uur 26. De 179e Manchester derby. Al 178 keer stonden de twee stadrivalen oog in oog. Voor de eerste keer moeten we maar liefst terug gaan naar het jaar 1881. Toen won Newton Heath, het latere Manchester United, van St. Mark's, het latere Manchester City. Doorheen de lange geschiedenis van de derby wist ManU het vaakst aan het langste eind te trekken: 73 keer. City daarentegen won 53 keer. 52 keer werd er gelijkgespeeld. De 179e Manchester derby Al 178 keer stonden de twee stadrivalen oog in oog. Voor de eerste keer moeten we maar liefst terug gaan naar het jaar 1881. Toen won Newton Heath, het latere Manchester United, van St. Mark's, het latere Manchester City. Doorheen de lange geschiedenis van de derby wist ManU het vaakst aan het langste eind te trekken: 73 keer. City daarentegen won 53 keer. 52 keer werd er gelijkgespeeld.

17:26 - Vooraf Vooraf, 17 uur 26

Opstelling Manchester City. Ederson, Kyle Walker, John Stones, Fernandinho, Angeliño, Kevin De Bruyne, Rodri, David Silva, Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Raheem Sterling Opstelling Manchester City Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Bernardo Silva, David Silva, Rodri, Kevin De Bruyne, Angeliño, Fernandinho, John Stones, Kyle Walker, Ederson

Opstelling Manchester United. David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Luke Shaw, Daniel James, Scott McTominay, Jesse Lingard, Fred, Marcus Rashford, Anthony Martial Opstelling Manchester United Anthony Martial, Marcus Rashford, Fred, Jesse Lingard, Scott McTominay, Daniel James, Luke Shaw, Harry Maguire, Victor Lindelöf, Aaron Wan-Bissaka, David De Gea