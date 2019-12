Dendoncker knalt Wolverhampton naar de 5e plaats met 1e PL-goal van het seizoen

Leander Dendoncker is dit seizoen een vaste waarde in de basiself van Wolverhampton. Hij kon nog niet scoren in de competitie (wel al in de kwalificaties van de Europa League) en daar bracht hij vanavond verandering in.

Na iets meer dan 20 minuten spelen, kreeg de Rode Duivel een corner van João Moutinho perfect op zijn voet. West Ham-doelman Martin had geen verhaal tegen de volley van de middenvelder: 1-0.

Ook in de tweede helft was de thuisploeg baas tegen het zwalpende West Ham. Enkele minuten voor het einde zette Cutrone de eindstand op het bord. Drie punten erbij voor Wolverhampton, dat knap vijfde wordt. West Ham zakt verder weg naar plaats 13.