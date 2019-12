Trossard duwt met Brighton & Hove Arsenal nog wat dieper

Het is nu al 2 maanden geleden dat Arsenal - weggezakt naar de 10e plaats in de Premier League op 24 punten van leider Liverpool - nog eens van de zege kon proeven. Onder het bewind van interim-coach Fredrik Ljungberg liep het tegen zijn 4e nederlaag van het seizoen aan. Vorig weekend, de eerste match na het onslag van Emery, werd het bij staartploeg Norwich 2-2.

Het schokeffect heeft dus niet gespeeld. In de eerste helft - en dat voor eigen volk - lag Arsenal onder in alle aspecten van het spel (schoten, balbezit, gelukte passes,...) De 0-1 van Webster was logisch en het gevolg van 3 verloren duels.

Na de rust bracht de inbreng van Pépé meer schwung in het aanvalsspel van de thuisploeg, Lacazette zette snel de gelijkmaker op het bord. Hij scoorde met het hoofd na slecht werk van doelman Ryan.

In de rest van de partij wisselde Arsenal hoogtes en laagtes af. Maupay bezegelde met een kopbal voor de neus van David Luiz met zijn 5e goal sinds eind oktober het lot van Ljungberg en co. Nooit eerder won B&H een competitieduel in het Emirates Stadium.